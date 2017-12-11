В ВВО показали правильно защищенный Т-72БМ
Российские танки Т-72 последних модификаций неоднократно критиковали за большие по площади участки брони, которые не прикрыты динамической защитой, пишет Вестник Мордовии.
«Однако недавно на оперативно-методическом сборе с руководящим составом Восточного военного округа был продемонстрирован очень интересный образец танка Т-72Б образца 1989 года, который иногда еще называют Т-72БМ. Машина получила доработки, которые эффективно защищают погон башни, с чем большие проблемы у техники, находящейся в войсках», – пишет автор материала Лев Романов.
На фотографии видно, что к блокам динамической защиты "Контакт-5" добавлены контейнеры с ДЗ первого поколения.
По мнению автора, ссылающегося на военных экспертов, такие доработки не помешало бы провести и на других машинах «Вряд ли это повлечет большие затраты, но шансы на выживаемость в бою возрастут», – отмечает он.
По данным военного ведомства, методический сбор с руководящим составом ВВО проводится на базе танкового соединения округа, дислоцированного в Республике Бурятия.
«Однако недавно на оперативно-методическом сборе с руководящим составом Восточного военного округа был продемонстрирован очень интересный образец танка Т-72Б образца 1989 года, который иногда еще называют Т-72БМ. Машина получила доработки, которые эффективно защищают погон башни, с чем большие проблемы у техники, находящейся в войсках», – пишет автор материала Лев Романов.
На фотографии видно, что к блокам динамической защиты "Контакт-5" добавлены контейнеры с ДЗ первого поколения.
По мнению автора, ссылающегося на военных экспертов, такие доработки не помешало бы провести и на других машинах «Вряд ли это повлечет большие затраты, но шансы на выживаемость в бою возрастут», – отмечает он.
По данным военного ведомства, методический сбор с руководящим составом ВВО проводится на базе танкового соединения округа, дислоцированного в Республике Бурятия.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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