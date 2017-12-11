13:06 11 декабря

В ВВО показали правильно защищенный Т-72БМ

Российские танки Т-72 последних модификаций неоднократно критиковали за большие по площади участки брони, которые не прикрыты динамической защитой, пишет Вестник Мордовии.

В ВВО показали правильно защищенный Т-72БМ


«Однако недавно на оперативно-методическом сборе с руководящим составом Восточного военного округа был продемонстрирован очень интересный образец танка Т-72Б образца 1989 года, который иногда еще называют Т-72БМ. Машина получила доработки, которые эффективно защищают погон башни, с чем большие проблемы у техники, находящейся в войсках», – пишет автор материала Лев Романов.


На фотографии видно, что к блокам динамической защиты "Контакт-5" добавлены контейнеры с ДЗ первого поколения.

По мнению автора, ссылающегося на военных экспертов, такие доработки не помешало бы провести и на других машинах «Вряд ли это повлечет большие затраты, но шансы на выживаемость в бою возрастут», – отмечает он.

По данным военного ведомства, методический сбор с руководящим составом ВВО проводится на базе танкового соединения округа, дислоцированного в Республике Бурятия.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. Shurik70 Сегодня, 12:50
    Броня, это, конечно, хорошо.
    Но броня на танке лимитируется весом. Сколько весят всё эти дополнительные обвесы?
    Shurik70
    1. Шура пермский Сегодня, 12:58
      Они весят не больше жизни танкистов
      Шура пермский
      1. Shurik70 Сегодня, 13:01
        В танке маневренность, скорость и проходимость важны не меньше брони.
        Именно по этому в Польше тонут в грязи абрамсы там, где нормально проходит советский танк.
        Для Сирии ещё нормально. А вот где грунт повлажнее перетяжелённый танк превратится в мишень
        Shurik70
    2. Владыка Ситх Сегодня, 13:02
      Бурятские конно-водолазные танковые дивизии
      Владыка Ситх
  2. коноправ Сегодня, 13:05
    Загадка : " Зимой летом - одним цветом . Кто?" Ответ на картинке - ТАНК!. Вот он стоит красава, запорошен снежком в ожидании важных генералов, на очередном показном занятии. А где генералы, которые закажут министерству химической промышленности специальные составы, для маскировки техники в разных условиях местности и времени года. Нету таких генералов! И вот стоит он зеленый, на снежной целине ,и блин загрызть хочется этих генералов, которые не думают даже о его маскировке , а следовательно и о жизнях молодых парней стоящих перед окопом.
    коноправ
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