МИД ФРГ поддержал идею создания «Соединенных Штатов Европы»
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поддержал идею своего однопартийца, председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца о создании к 2025 году Соединенных Штатов Европы, передает ТАСС.
Габриэль отметил, что часто политиков ругают за отсутствие видения развития Евросоюза.
По его словам, предложение Шульца направлено на превращение Евросоюза в «представителя интересов граждан».
В свою очередь министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен отнеслась к идее скептически.
Напомним, в четверг Шульц заявил, что необходим конституционный договор, «который обеспечит создание федеративной Европы». Политик констатировал, что «сегодня печальная новость состоит в том, что Европа не дееспособна во многих вопросах».
Габриэль отметил, что часто политиков ругают за отсутствие видения развития Евросоюза.
Сейчас у кое-кого, а именно у Мартина Шульца, появилась идея, как дальше должна развиваться Европа, так сразу же все на него накинулись,сказал глава МИД в эфире телеканала ARD.
По его словам, предложение Шульца направлено на превращение Евросоюза в «представителя интересов граждан».
Это действительно необходимо,подчеркнул Габриэль.
В свою очередь министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен отнеслась к идее скептически.
Эта идея является реальной, возможно, лишь для поколения моих внуков,сказала она.
Напомним, в четверг Шульц заявил, что необходим конституционный договор, «который обеспечит создание федеративной Европы». Политик констатировал, что «сегодня печальная новость состоит в том, что Европа не дееспособна во многих вопросах».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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