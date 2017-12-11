16:49 11 декабря

МИД ФРГ поддержал идею создания «Соединенных Штатов Европы»

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поддержал идею своего однопартийца, председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца о создании к 2025 году Соединенных Штатов Европы, передает ТАСС.



Габриэль отметил, что часто политиков ругают за отсутствие видения развития Евросоюза.


Сейчас у кое-кого, а именно у Мартина Шульца, появилась идея, как дальше должна развиваться Европа, так сразу же все на него накинулись,
сказал глава МИД в эфире телеканала ARD.

По его словам, предложение Шульца направлено на превращение Евросоюза в «представителя интересов граждан».

Это действительно необходимо,
подчеркнул Габриэль.

В свою очередь министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен отнеслась к идее скептически.

Эта идея является реальной, возможно, лишь для поколения моих внуков,
сказала она.

Напомним, в четверг Шульц заявил, что необходим конституционный договор, «который обеспечит создание федеративной Европы». Политик констатировал, что «сегодня печальная новость состоит в том, что Европа не дееспособна во многих вопросах».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. Teberii Сегодня, 13:28
    Со столицей в БЕРЛИНЕ.
    Teberii
    1. Anarchist Сегодня, 13:31
      В Вашингтоне!
      Anarchist
      1. Венд Сегодня, 14:09
        Цитата: Anarchist
        овать Жалоба

        Как еще нам в 90-х не навязали Соединенные Штаты России laughing Союз Независимых Государств все же лучше.
        Венд
    2. Джедай Сегодня, 13:32
      МИД ФРГ поддержал идею создания «Соединенных Штатов Европы»

      Ну изменится название с ЕС на СШЕ. И что? Как ты васаби не называй - слаще он от этого не становится. fool
      Джедай
      1. Варяг_0711 Сегодня, 13:57
        Джедай Сегодня, 13:32 ↑ Новый
        Ну изменится название с ЕС на СШЕ. И что? Как ты васаби не называй - слаще он от этого не становится. fool
        Вот именно Максим, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Единственно что это изменит, так это то, что еще больше подчеркнет зависимость ЕС от США. Впрочем, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Так что НОЛЬ футов вам под киль, привет Нептуну!
        Варяг_0711
        1. Джедай Сегодня, 14:02
          Цитата: Варяг_0711
          Единственно что это изменит, так это то, что еще больше подчеркнет зависимость ЕС от США.

          Неспроста ведь именно в Германии (читай - главном рупоре США в Европе) эту идейку-то и родили. wink
          Джедай
          1. Варяг_0711 Сегодня, 14:07
            Джедай Сегодня, 14:02 ↑
            Неспроста ведь именно в Германии (читай - главном рупоре США в Европе) эту идейку-то и родили. wink
            Ну правильно, а что им остается? По факту ведь ЕС в его нынешнем виде это Четвертый Рейх, вот только трещать этот Рейх начинает по швам. Да и фюрер нынешний как то шатко на стуле сидит, того и гляди упадет. Вот и приходится в срочном порядке рожать некие "светлые мысли" дабы не пойти ко дну, как пошел Третий Рейх.
            Ну а то, что спонсором и Третьего и Четвертого рейхов были США я думаю ни для кого не секрет.
            Варяг_0711
            1. Джедай Сегодня, 14:14
              Я лично придерживаюсь мнения что США это и есть IV рейх.
              Джедай
              1. Ronald Reagan Сегодня, 14:21
                Выходит, что все российские чиновники тайные фашисты (дети то все в 4 рейхе). Не порядок. laughing
                Ronald Reagan
                1. Джедай Сегодня, 14:24
                  Цитата: Ronald Reagan
                  Выходит, что все российские чиновники тайные фашисты

                  Судя по тому, что некоторые чинуши вытворяют - не тайные. negative
                  Джедай
      2. BecmepH Сегодня, 14:14
        Цитата: Джедай
        МИД ФРГ поддержал идею создания «Соединенных Штатов Европы»

        Ну изменится название с ЕС на СШЕ. И что? Как ты васаби не называй - слаще он от этого не становится. fool

        Вассерман будет называть это образование СГЕ, по аналогии с СГА
        BecmepH
    3. svp67 Сегодня, 13:33
      Цитата: Teberii
      Со столицей в БЕРЛИНЕ.

      А где ж еще.... и Урсулой фон дер Ляйен, в качестве президента....Это Леди может.
      svp67
      1. rocket757 Сегодня, 14:01
        Бред какой то. Один союз "вибрирует" не по детски, другой ещё затевать ... говорили б напрямую Новый Рейх, тогда хоть понятно было, что это и зачем.
        rocket757
        1. svp67 Сегодня, 14:05
          Цитата: rocket757
          говорили б напрямую Новый Рейх

          А они как сказали...
          svp67
          1. rocket757 Сегодня, 14:42
            Оно уже и не так интересно, но всё же, бабушка канцлер-фюрер БУДЕТ?
            Чем там у них мыш.. серая возня закончиться?
            rocket757
  2. assa67 Сегодня, 13:29
    "европа не дееспособна во многих вопросах"
    да уж присоединились бы к матрасам юридически....по факту и так дополнительный штат Фашингтона...
    assa67
  3. максим1987 Сегодня, 13:31
    Цитата: Teberii
    Со столицей в БЕРЛИНЕ.


    и президентом Саладином ибн Даудом wassat
    максим1987
  4. WarLock_r Сегодня, 13:33
    Чего то я не догоняю. А в чем принципиальное отличие этой идеи от нынешнего евросоюза? Принципиальное, повторюсь.
    WarLock_r
    1. Teberii Сегодня, 13:37
      Немцы не хотят воевать,так забрать хотят.
      Teberii
    2. To be or not to be Сегодня, 14:00
      Создание единого государства.Соединенные Штаты Европы должны передать суверенитет государств-членов в Брюссель,А сами национальные государства на правах федераций
      https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/
      12/11/7074884/
      Или еще одна ,как и ЕС ,американская подстава Европе
      To be or not to be
  5. solzh Сегодня, 13:35
    Четвёртый рейх из эфимерного названия начинает принимать государственные очертания.
    solzh
    1. К0щей Сегодня, 13:39
      Цитата: solzh
      Четвёртый рейх из эфимерного названия начинает принимать государственные очертания.

      не, столько набежавших к ним арабов, не ассимилировать)) а с учетом их "гендерной" политики - это будет Европейский Султанат)))
      К0щей
      1. rocket757 Сегодня, 14:47
        Поверьте, если Рейх, то арабов и прочих всяких они будут строить как в старые "добрые" времена.
        Кто не согласен, так ведь темка вечная есть - Каждому свое - или что то подобное.
        rocket757
  6. Egorovich Сегодня, 13:46
    "Умный к умному, а я к табе(не ошибка , а пословица так звучит)". Вот так и разойдутся. Умные - западная Европа, а недоделки - восточная.
    Egorovich
  7. Лесс Сегодня, 13:51
    Очередной "тысячелетний" рейх?
    Лесс
  8. Skay Сегодня, 13:54
    А чё так мелко? Тогда уж сразу Соединенные Штаты Атлантики создавать.
    Skay
  9. Berkut24 Сегодня, 14:35
    Таки додавливают создание четвертого Рейха. Как и всеевропейского Вермахта.
    Не, ребята. Теперь история другая. Мусульмане вас съедят изнутри. даже до нашей границы дойти не успеете.
    Berkut24
  10. Ingvar0401 Сегодня, 14:37
    Цитата: Skay
    А чё так мелко? Тогда уж сразу Соединенные Штаты Атлантики создавать.

    Да сразу Соединенные штаты мира, Земли можно Вселенной....
    Ingvar0401
  11. Sergey53 Сегодня, 14:38
    А в чём будет отличие от Евросоюза как такового? Названием?
    Sergey53
  12. Василенко Владимир Сегодня, 15:18
    МИД ФРГ поддержал идею создания «Соединенных Штатов Европы»
    Василенко Владимир
  13. keeper03 Сегодня, 15:28
    Ну вот вам и занавес, товарищи ! К 2025 году Европа будет под 100%-ым управлением США ! wassat
    keeper03
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