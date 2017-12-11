Какие еще сюрпризы готовит американцам Ким Чен Ын?
Маленькая КНДР, чьи баллистические ракеты, как оказалось, способны поражать объекты на территории США, может преподнести американцам еще не один сюрприз, пишет Вестник Мордовии.
По мнению военных специалистов, вполне возможно, что уже в скором времени в КНДР создадут «ядерные снаряды для артиллерии и даже ранцевые атомные боеприпасы». От них уже не смогут спасти никакие ПРО и стелс-самолеты.
«Кроме этого, известно, что в КНДР активно работали над лазерным оружием. Лет 5 назад в Сети появлялись снимки этой установки. Тогда северокорейские эксперименты всерьез никто не воспринял. Однако и о баллистических ракетах Пхеньяна до недавнего времени говорили с усмешкой. Дескать, на радость Ким Чен Ыну на парадах возят картонные макеты. А сегодня ломают голову, насколько километров бьет "Хвасон-15": на 11 или 13 тысяч», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.
Так может случиться и с боевым лазером. Конечно, вряд ли Северной Корее удалось совершить технологический прорыв и создать установки, способные, например, сбивать летательные аппараты типа американских крылатых ракет. Но научиться ослеплять оптические системы высокоточного оружия, экипажи боевых самолетов северокорейским разработчикам вполне по силам.
Кроме того, «в отличие от ракетного оружия "лучи смерти" можно разрабатывать и испытывать без большой огласки», добавляет автор.
По мнению военных специалистов, вполне возможно, что уже в скором времени в КНДР создадут «ядерные снаряды для артиллерии и даже ранцевые атомные боеприпасы». От них уже не смогут спасти никакие ПРО и стелс-самолеты.
«Кроме этого, известно, что в КНДР активно работали над лазерным оружием. Лет 5 назад в Сети появлялись снимки этой установки. Тогда северокорейские эксперименты всерьез никто не воспринял. Однако и о баллистических ракетах Пхеньяна до недавнего времени говорили с усмешкой. Дескать, на радость Ким Чен Ыну на парадах возят картонные макеты. А сегодня ломают голову, насколько километров бьет "Хвасон-15": на 11 или 13 тысяч», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.
Так может случиться и с боевым лазером. Конечно, вряд ли Северной Корее удалось совершить технологический прорыв и создать установки, способные, например, сбивать летательные аппараты типа американских крылатых ракет. Но научиться ослеплять оптические системы высокоточного оружия, экипажи боевых самолетов северокорейским разработчикам вполне по силам.
Кроме того, «в отличие от ракетного оружия "лучи смерти" можно разрабатывать и испытывать без большой огласки», добавляет автор.
Использованы фотографии: imp-navigator.livejournal.com
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