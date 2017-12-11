16:55 11 декабря

Какие еще сюрпризы готовит американцам Ким Чен Ын?

Маленькая КНДР, чьи баллистические ракеты, как оказалось, способны поражать объекты на территории США, может преподнести американцам еще не один сюрприз, пишет Вестник Мордовии.

Какие еще сюрпризы готовит американцам Ким Чен Ын?


По мнению военных специалистов, вполне возможно, что уже в скором времени в КНДР создадут «ядерные снаряды для артиллерии и даже ранцевые атомные боеприпасы». От них уже не смогут спасти никакие ПРО и стелс-самолеты.


«Кроме этого, известно, что в КНДР активно работали над лазерным оружием. Лет 5 назад в Сети появлялись снимки этой установки. Тогда северокорейские эксперименты всерьез никто не воспринял. Однако и о баллистических ракетах Пхеньяна до недавнего времени говорили с усмешкой. Дескать, на радость Ким Чен Ыну на парадах возят картонные макеты. А сегодня ломают голову, насколько километров бьет "Хвасон-15": на 11 или 13 тысяч», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.



Так может случиться и с боевым лазером. Конечно, вряд ли Северной Корее удалось совершить технологический прорыв и создать установки, способные, например, сбивать летательные аппараты типа американских крылатых ракет. Но научиться ослеплять оптические системы высокоточного оружия, экипажи боевых самолетов северокорейским разработчикам вполне по силам.

Кроме того, «в отличие от ракетного оружия "лучи смерти" можно разрабатывать и испытывать без большой огласки», добавляет автор.

Использованы фотографии: imp-navigator.livejournal.com
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Комментарии 26

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  1. КОТ БАЮН Сегодня, 13:46
    О ... Замечательно.. Ын, давай еще сюрпризов! американцы и так плохо спят!
    Сейчас ожидается: "Помогите! Хулиганы зрения лишают!!!"
    КОТ БАЮН
    1. Anarchist Сегодня, 13:53
      Тут уже всем боязно: как бы америкосы не решились на нападение, пока не поздно...
      А наши действия?
      Anarchist
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 14:15
        как бы америкосы не решились на нападение

        Денег им это будет стоить немеряно.. Кто то умный подсчитал, что только начало этой войнушки это лярд-два. Продолжение - в два раза больше. Не считая незапланированных и имиджевых потерь в случае хоть какого-то успеха Ына. Не решатся. Финал непрогнозируем.
        Ну и дополнительно - усиление Китая пи отсутствии двух корей и японии... Штатам что что, а усилившийся Китай не нужен ни разу...
        Но это по моему мнению... могу и ошибаться конечно же...
        КОТ БАЮН
    2. volodya Сегодня, 14:15
      Цитата: КОТ БАЮН
      Ын, давай еще сюрпризов! американцы и так плохо спят!

      volodya
      1. Джедай Сегодня, 14:18
        Хрюша и Степашка - военные советники Ына? belay lol
        Джедай
        1. Сергей-svs Сегодня, 14:24
          вполне возможно, что уже в скором времени в КНДР создадут «ядерные снаряды для артиллерии и даже ранцевые атомные боеприпасы». От них уже не смогут спасти никакие ПРО и стелс-самолеты.

          Надеюсь, северокорейские туристы с "рюкзаками", уже изучают достопримечательности и пейзажи США... lol

          laughing laughing laughing
          Сергей-svs
          1. Джедай Сегодня, 14:26
            Цитата: Сергей-svs
            Надеюсь,северокорейские туристы с "рюкзаками",уже изучают достопримечательности и пейзажи США...

            Особенно туристические маршруты в Йеллоустоунском заповеднике. wink
            Джедай
            1. Svarog51 Сегодня, 15:34
              Привет, Макс hi
              Хрюша и Степашка - военные советники Ына?

              Филя у погранцов служит, а Каркуша личным фельдегерем. wink lol
              Svarog51
        2. volodya Сегодня, 14:24
          Цитата: Джедай
          Хрюша и Степашка - военные советники Ына? belay lol

          Главное тут не Хрюша и Степашка,главное баба по середине!
          volodya
  2. Горный стрелок Сегодня, 13:48
    Ну, в это я не верю. Не будет боевого лазера, сбивающего американские самолеты. Но если мощный лазер врежет ПО ГЛАЗАМ летчика - мало ему не покажется... Так вот и некоторые системы с телевизионным зрением - для них подобное излучение - тоже не подарок.
    Горный стрелок
  3. Лесс Сегодня, 13:49
    Чем больше сюрпризов, тем спокойнее небо над головой.
    Лесс
  4. Egorovich Сегодня, 13:57
    Ын красавец!!! Вали полосатых, мы все только "за"! Успехов!
    Egorovich
    1. Esoteric Сегодня, 15:23
      Цитата: Egorovich
      Ын красавец!!! Вали полосатых, мы все только "за"!

      Конечно...мы только "за"...тобой и американцами будем наблюдать и, когда увидим, что КНДР побеждает, сразу же отменим санкции и выйдем из... belay
      Да, если хотите, Ын показывает, как нужно "обрывать" наглецов и ставить их в надлежащую позу. Пока свою голову не поднимем, надсмехаться над КНДР не надо...no
      Esoteric
      1. Egorovich Сегодня, 15:32
        Вот умничать то здесь как раз и не нужно. Я действительно за действиями Ына смотрю с удовольствием, хотя любая катавасия у нас под боком очень опасна.
        Egorovich
  5. shura7782 Сегодня, 14:01
    Какие еще сюрпризы готовит американцам Ким Чен Ын?
    Я так и знал, что свой Гиперболоид инженер Гарин завещал товарищу Ыну.
    shura7782
  6. assa67 Сегодня, 14:05
    надо ынчикам пару вагонов указок лазерных отправить..как кучей на авианосец наведут laughing
    assa67
  7. Deadушка Сегодня, 14:11
    Так может случиться и с боевым лазером. Конечно, вряд ли Северной Корее удалось совершить технологический прорыв и создать установки, способные, например, сбивать летательные аппараты типа американских крылатых ракет.

    Просто они отсталые и не знают, что это нельзя создать... даже великим державам...
    поэтому и создадут laughing
    Deadушка
  8. Евродав Сегодня, 14:23
    Цитата: Горный стрелок
    Ну, в это я не верю. Не будет боевого лазера, сбивающего американские самолеты. Но если мощный лазер врежет ПО ГЛАЗАМ летчика - мало ему не покажется... Так вот и некоторые системы с телевизионным зрением - для них подобное излучение - тоже не подарок.


    Виктор Шарков(ведущий эксперт МГУ; - профессор, доктор техн. наук, академик РАНЦ и АИН, лауреат Курчатовской премии 1-ой степени):
    В середине 80-х годов я пытался анализировать оглушительный провал полномасштабных испытаний мощных лазеров на боевых полигонах. Был туда сослан по указанию академика А.М.Дыхне «для перевоспитания и знакомства с реальной промышленностью». Прослужил на лазерном корабле и береговом полигоне пару лет, разработал с коллегой Б.А.Тихоновым методики анализа физических причин хронических неудач с газовыми лазерами. Мегаваттные лазеры на расстоянии мили не могли даже бумажку поджечь, «страшные» лучи полностью рассеивались на пути до мишени. И атмосфера здесь играла не заглавную роль. Высветились некоторые неожиданные факторы. Очень небольшие флуктуации газовой плотности активной среды, практически неизбежные для мощных установок, делают из боевого лазера дешёвую лампочку.
    Средние флуктуации масштаба 1% уменьшают дальнобойность лазера примерно в 100 раз. Чуть лучше ситуация с импульсными лазерами, там этот фактор слабее. И, конечно, без электрического разряда этот фактор слабеет на порядок. Тоже не сахар, но всё же. В итоге через десять лет стала абсолютно явной грандиозная «туфта мощных лазеров», когда «генераторы активной среды» – «золотые пуговицы» – не обеспечили заданную дальнобойность даже на 1 % из-за плохого качества излучения, катастрофически испорченного оптическими неоднородностями активной среды. Мегаваттный лазер с борта корабля «Диксон» на расстоянии 2 км не смог поджечь даже бумажку на крымском берегу. Это сегодня я так просто формулирую физическую причину очевидного грандиозного провала «лазерной туфты», а раньше надеялся, как и все специалисты по генераторам активных сред, что другие оптические фирмы как-нибудь доведут качество лазерного пучка до заданного военными уровня. Им прикажут из ЦК КПСС, и они пусть задорого, но сделают. Не вышло. Лазер-«лампочку» превратить в дальнобойный прожектор невозможно, если физические законы оптики это запрещают. Законы природы не подчиняются политическим и карьерным «мантрам»..."
    Я уже выкладывал это...так что время лазера...не пришло...от слова- совсем!
    Евродав
    1. Esoteric Сегодня, 15:32
      Цитата: Евродав
      Я уже выкладывал это...так что время лазера...не пришло...от слова- совсем!


      Возможно что-то не так? Если создали эффект кавитации в воде, возможно создадут придумают какой-нибудь световод типа лазерной указки, не искажаемый ни атмосферой, ни дымовой, ни паровой завесой и будут передавать тепловую энергию по нему. Возможно передаваться будет сгусток плазмы, на подобие шаровой молнии из точки А в точку Б...Всё равно мы ещё "тупые" дилетанты, если нас интересуют только методы разрушения...
      Esoteric
  9. УВБ Сегодня, 14:38
    А сегодня ломают голову, насколько километров бьет "Хвасон-15": на 11 или 13 тысяч»
    Создать ракеты, достигающие любой точки на территории США это ещё пол-дела. А как на счёт боеголовок, которые не разрушатся и не сгорят при входе в плотные слои атмосферы? Это не менее сложная задача. И не слышно было о таких испытаниях.
    УВБ
    1. Sergey53 Сегодня, 14:53
      А что, на\в Украине за месяц смотришь и Самолёт свой сделали, и вертолёт произвели, и танк лучший в мире. С производством вот только подкачали. а так справжни херои. Правда они в итоге просто собирают из советских запасов, или просто красят технику, но зато сами, без москалей.
      Sergey53
  10. Sergey53 Сегодня, 14:47
    Да. Северная Корея прямо ларец с сюрпризами.Всегда считал, если что начал делать, делай всё молча, пока не сделаешь.Вот тогда и заявляй. А-то у нас привыкли в прессе делить шкуру неубитого медведя. Только идея появится, а уже начинают трубить что наше лучше,точнее,дальше летает или стреляет И т.д.
    Sergey53
  11. Antidote Сегодня, 14:54
    Цитата: КОТ БАЮН
    как бы америкосы не решились на нападение

    Денег им это будет стоить немеряно.. Кто то умный подсчитал, что только начало этой войнушки это лярд-два. Продолжение - в два раза больше.

    Лярд-два, и в два раза больше, это настолько мелкие цифры, в их масштабе, что даже не моргнут.
    Antidote
  12. Antidote Сегодня, 14:57
    Цитата: УВБ
    А сегодня ломают голову, насколько километров бьет "Хвасон-15": на 11 или 13 тысяч»
    Создать ракеты, достигающие любой точки на территории США это ещё пол-дела. А как на счёт боеголовок, которые не разрушатся и не сгорят при входе в плотные слои атмосферы? Это не менее сложная задача. И не слышно было о таких испытаниях.

    Нужно ещё попасть ±км, а не "куда-то туда". С этим тоже много вопросов.
    Antidote
  13. БАРХАН Сегодня, 15:47
    Почему никто не думает о биологическом оружии ?Ведь это проще чем ядерное или лазеры...Тупо можно раскопать скотомогильники с сибирской язвой и расфасовать по пробиркам.А уж эти ампулы уже могут быть развезены по всем городам США...И ,если их активировать одновременно в местах скопления народа ,вокзалах,стадионах,парках,водозаборах и т.д....то США охренеют от удивления .
    БАРХАН
  14. Olegi1 Сегодня, 16:48
    Цитата: КОТ БАЮН
    как бы америкосы не решились на нападение

    Денег им это будет стоить немеряно.. Кто то умный подсчитал, что только начало этой войнушки это лярд-два. Продолжение - в два раза больше. Не считая незапланированных и имиджевых потерь в случае хоть какого-то успеха Ына. Не решатся. Финал непрогнозируем.
    Ну и дополнительно - усиление Китая пи отсутствии двух корей и японии... Штатам что что, а усилившийся Китай не нужен ни разу...
    Но это по моему мнению... могу и ошибаться конечно же...


    Насколько помню, операция в Ираке обходилась в лярд в ДЕНЬ. В Афгане просадили уже больше 800. Так что, точно не лярд-два, а на пару порядков больше.
    Olegi1
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