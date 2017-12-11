16:48 11 декабря

Владимир Путин прибыл в Каир

Президент России, прибывший с визитом на авиабазу Хмеймим в Сирии, прокомментировал события в этой стране. По словам Владимира Путина, Сирия сохранена как единое и суверенное государство. Этого удалось достичь в связи с успехами сирийской правительственной армии, активно поддерживаемой Вооружёнными силами Российской Федерации.

Из заявления российского президента:
Единство и суверенитет Сирии должны стать основой для перехода к политическому урегулированию в этой стране под эгидой ООН.


Владимир Путин прибыл в Каир



Таким образом, российский лидер недвусмысленно даёт понять, что ООН не может и не должна дистанцироваться от того, что происходит и будет происходить на сирийской земле после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ).

Сразу же после краткосрочного визита в САР Владимир Путин отправился в Египет, где уже приземлился российский борт №1.
Из сообщения пресс-службы Кремля:

В аэропорту главу Российского государства встречал Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах ас-Сиси.

Лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам дальнейшего развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Состоится также обмен мнениями по ключевым аспектам международной повестки дня, прежде всего по проблематике обеспечения стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.


В западных СМИ продолжают обсуждать визит Владимира Путина в Сирию, отмечая, что новый ход президента России заставит политических аналитиков в очередной раз всерьёз обсуждать тему: "Что ещё приготовил Путин?"

Использованы фотографии: RT
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Комментарии 32

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  1. Chertt Сегодня, 14:12
    Владимир Путин прибыл в Каир
    ГосДеп в дурацком положении, Они только начали выдумывать, какой нибудь ифоФейк про визит Путина на базу Хмеймим, а он уже в Каире, И опять все сначала
    Chertt
    1. Anarchist Сегодня, 14:25
      Цитата: Chertt
      Владимир Путин прибыл в Каир
      ГосДеп в дурацком положении, Они только начали выдумывать, какой нибудь ифоФейк про визит Путина на базу Хмеймим, а он уже в Каире, И опять все сначала

      Всё в кучу смешают! От них логичности не требуется, лишь бы страшнее...
      Anarchist
    2. Laksamana Besar Сегодня, 14:44
      После переговоров в Каире он сразу в Турцию летит, у них сегодня "моск" зависнет . smile
      Laksamana Besar
      1. Stas157 Сегодня, 15:42
        Цитата: Chertt
        ГосДеп в дурацком положении, Они только начали выдумывать, какой нибудь ифоФейк про визит Путина на базу Хмеймим, а он уже в Каире

        Цитата: Laksamana Besar
        После переговоров в Каире он сразу в Турцию летит, у них сегодня "моск" зависнет .

        Ах, вот в чем смысл этих передвижений! А, я сразу и не сообразил! Старается, чтобы у Госдепа "моск" завис. Ну, что же... очень важная задача! Больше ведь заняться не чем.
        Stas157
      2. l7yzo Сегодня, 16:36
        Так 13 у них же Сбор Арабов всего мира, вот все со всеми с кем нужно успевают переговорить... блин, лишь бы не вляпались опять в восточные истории...
        l7yzo
    3. Dimontius Сегодня, 14:58
      Слушайте ну раз сам Президент приехал, не значит ли это что будут открывать турпоток? Хотя в Каир рейсы и были... но все же, думаю у египтян это тема номер один в отношении с нами.
      Dimontius
      1. Laksamana Besar Сегодня, 15:14
        Всё возможно, у египтян сегодня заголовки в газетах на русском по этому поводу:
        Laksamana Besar
        1. donavi49 Сегодня, 16:12
          Очевидно - туризм пока опасно. На Синае постоянные бои. Выносят блоки с танками. Регулярно атакуют колонны на трассах Синая. В общем там ситуация скорее ухудшается.
          donavi49
    4. Кент0001 Сегодня, 15:05
      У них всегда и во всем так и есть. Удивляться не приходится.)))
      Кент0001
    5. Anyone Сегодня, 15:12
      Известный же факт: ГосДеп не поспевает за Путиным. Они только в Сирию - а он уже в Египте. Они в Египет - а он уже в России и кричит оттуда - "я в домике" )) Вы, Chertt, такой прикольный персонаж ))
      Anyone
    6. ul_vitalii Сегодня, 15:29
      Путин,устроил турне по ближнему востоку не с пустыми руками, ждём сюрпризов.
      ul_vitalii
    7. l7yzo Сегодня, 16:34
      Так темп задали событиям большой - вот все и зашевелились. Только вот чем такая движня окончиться???
      l7yzo
  2. q75agent Сегодня, 14:17
    тур поездка на раскопки экскаватора забытого древними египтянами в день получки lol
    q75agent
    1. алекс-сп Сегодня, 16:05
      Не... один из мистралей на вертолеты обменяет tongue
      алекс-сп
  3. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 14:18
    заставит политических аналитиков в очередной раз всерьёз обсуждать тему: "Что ещё приготовил Путин?"

    Ну пусть бороды почешут да лбы поморщат, это иногда бывает полезным.
    Анкыпельгыгыргын
    1. Chertt Сегодня, 14:27
      Цитата: Анкыпельгыгыргын
      "Что ещё приготовил Путин?"

      Кроме Торгово-экономических тем (которые обсуждать очень долго) Два вопроса, особенно интересны. Совместные действия России и Египта в Ливии, как я понимаю в поддержку Х.Хафтара. И не совсем понятные, но упорные, разговоры, О Российском, военном присутствии в Судане
      Chertt
      1. evp Сегодня, 15:20
        про Судан что-то в прессе замолчали в последнее время...
        evp
        1. Chertt Сегодня, 15:22
          Цитата: evp
          про Судан что-то в прессе замолчали в последнее время

          Не. Сегодня с утра Душенов эту тему, со всех сторон обнюхал
          Chertt
  4. assa67 Сегодня, 14:24
    Цитата: Анкыпельгыгыргын
    заставит политических аналитиков в очередной раз всерьёз обсуждать тему: "Что ещё приготовил Путин?"

    laughing ...бошки задымились у чепушил....
    assa67
  5. Livonetc Сегодня, 14:26
    Нашему президенту, как боевому кораблю, можно смело дать название "Стремительный".
    Livonetc
    1. Kiosk Сегодня, 16:28
      Главное не назвать Адмирал Кузнецов laughing
      Kiosk
  6. Маз Сегодня, 14:46
    Цитата: Livonetc
    Нашему президенту, как боевому кораблю, можно смело дать название "Стремительный".

    Скорее "Непобедимый".
    Маз
    1. lis-ik Сегодня, 15:18
      Цитата: Маз
      Цитата: Livonetc
      Нашему президенту, как боевому кораблю, можно смело дать название "Стремительный".

      Скорее "Непобедимый".

      Или "Неуловимый", как тот Джо в анекдоте.
      lis-ik
      1. Kiosk Сегодня, 16:28
        Цитата: lis-ik
        Или "Неуловимый", как тот Джо в анекдоте.


        Это которого не ловили потлму, что он нафиг никому не был нужен? wink
        Kiosk
  7. Sergey53 Сегодня, 15:05
    Начинает решаться судьба всего Ближнего Востока и представьте без участия США и Англии.У них во всех местах свербит от злости.
    Sergey53
    1. Kiosk Сегодня, 16:29
      Ой ой ой, судьба Ближнего Востока.
      Фантазёры вы ещё те wassat
      Kiosk
  8. ul_vitalii Сегодня, 15:26
    Ну а Трампу слабо выступить перед своими, как это сделал Путин? Вот пусть на западе и смотрят наглядно на поведение Победителя и сравнивают с клоунадой другого "победителя".
    ul_vitalii
    1. Kiosk Сегодня, 16:30
      Успеет ещё. Просто у Трампа нет на носу выборов, как у Путина wassat
      Kiosk
  9. 1536 Сегодня, 15:54
    Цитата: ul_vitalii
    Ну а Трампу слабо выступить перед своими, как это сделал Путин? Вот пусть на западе и смотрят наглядно на поведение Победителя и сравнивают с клоунадой другого "победителя".

    Вы сами-то себя читали? Две тысячи лет идет противостояние на Ближнем Востоке, затихающее, переходящее в открытые конфликты, но не прекращающееся ни на час. И вы всерьез думаете, что кто-то там может быть "победителем"? Я бы сравнил нашу операцию в Сирии с боями на озере Хасан или событиями на реке Халхин-Гол в 1938, 1939 гг. соответственно. Вопрос в том, сумеем ли мы распорядится правильно возникшими благоприятными обстоятельствами, складывающими в нашу пользу на Ближнем Востоке, или снова упустим возможности, как это уже неоднократно бывало на протяжении всё тех же двух тысяч лет и в разных географических точках планеты?
    1536
  10. Kiosk Сегодня, 16:29
    Началась предвыборная компания good
    Kiosk
    1. ASG7 Сегодня, 16:40
      Киоск уже 22-00, так что Вам пора закрываться.
      ASG7
  11. Старый военрук Сегодня, 16:43
    Цитата: Kiosk
    Началась предвыборная компания good

    Как Вам удалось догадаться, раз Вы выступаете под таким флагом?
    Старый военрук
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