Владимир Путин прибыл в Каир
Президент России, прибывший с визитом на авиабазу Хмеймим в Сирии, прокомментировал события в этой стране. По словам Владимира Путина, Сирия сохранена как единое и суверенное государство. Этого удалось достичь в связи с успехами сирийской правительственной армии, активно поддерживаемой Вооружёнными силами Российской Федерации.
Из заявления российского президента:
Таким образом, российский лидер недвусмысленно даёт понять, что ООН не может и не должна дистанцироваться от того, что происходит и будет происходить на сирийской земле после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ).
Сразу же после краткосрочного визита в САР Владимир Путин отправился в Египет, где уже приземлился российский борт №1.
Из сообщения пресс-службы Кремля:
В аэропорту главу Российского государства встречал Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах ас-Сиси.
В западных СМИ продолжают обсуждать визит Владимира Путина в Сирию, отмечая, что новый ход президента России заставит политических аналитиков в очередной раз всерьёз обсуждать тему: "Что ещё приготовил Путин?"
Из заявления российского президента:
Единство и суверенитет Сирии должны стать основой для перехода к политическому урегулированию в этой стране под эгидой ООН.
Таким образом, российский лидер недвусмысленно даёт понять, что ООН не может и не должна дистанцироваться от того, что происходит и будет происходить на сирийской земле после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ).
Сразу же после краткосрочного визита в САР Владимир Путин отправился в Египет, где уже приземлился российский борт №1.
Из сообщения пресс-службы Кремля:
В аэропорту главу Российского государства встречал Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах ас-Сиси.
Лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам дальнейшего развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Состоится также обмен мнениями по ключевым аспектам международной повестки дня, прежде всего по проблематике обеспечения стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
В западных СМИ продолжают обсуждать визит Владимира Путина в Сирию, отмечая, что новый ход президента России заставит политических аналитиков в очередной раз всерьёз обсуждать тему: "Что ещё приготовил Путин?"
Использованы фотографии: RT
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