Владимир Путин прибыл в Каир

Единство и суверенитет Сирии должны стать основой для перехода к политическому урегулированию в этой стране под эгидой ООН.

Лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам дальнейшего развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Состоится также обмен мнениями по ключевым аспектам международной повестки дня, прежде всего по проблематике обеспечения стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.