16:54 11 декабря

Американский полк, дислоцированный в Европе, получил первый Stryker с 30-мм пушкой

Дислоцированный в ФРГ и регулярно катающийся у российских границ 2-й кавалерийский полк армии США, получил первую бронированную машину Stryker ХМ1296 Stryker ICV Dragoon (ICVD), оснащенную боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой, сообщает bmpd.



Машина Stryker в варианте с 30-мм пушкой была разработана корпорацией General Dynamics в интересах 2-го кавалерийского полка согласно выданному в апреле 2015 года контракту.


Поставка заказанных бронемашин в количестве 81 единицы должна начаться в следующем году. Сейчас в испытании находятся 8 опытных образцов. Стоимость контракта – около $ 329 млн.

«Требование со стороны 2-го кавалерийского полка на оснащение машин Stryker 30-мм пушками прямо мотивируется необходимостью противостоять многочисленным основным русским бронированным машинам, оснащенным 30-мм пушками (БМП-2, БМП-3, БТР-82). До настоящего времени БТР Stryker штатно оснащались дистанционно управляемыми боевыми модулями Kongsberg M151 Protector с 12,7-мм пулеметом М2 или 40-мм автоматическим гранатометом Mk 19», – говорится в материале.

30-мм автоматическая пушка Orbital ATK XM813 Bushmaster спарена 7,62-мм пулеметом. Пушка имеет двойное питание и боекомплект в модуле в 150 снарядов, может использовать выстрелы с дистанционным подрывом.

Машина имеет корпус с усиленной противоминной защитой (Double V-Hull», ее штатная вместимость – 9 десантников.

Использованы фотографии: https://bmpd.livejournal.com
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Комментарии 24

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  1. Джедай Сегодня, 14:32
    Дислоцированный в ФРГ и регулярно катающийся у российских границ 2-й кавалерийский полк армии США, получил первую бронированную машину Stryker ХМ1296 Stryker ICV Dragoon (ICVD), оснащенную боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой

    И что? Всем срочно сдаваться доблестной US Army? Новый Страйкер в одиночку нас порвёт как тузик грелку? request lol
    Джедай
    1. san4es Сегодня, 14:47
      ...Шины проколоть и магнитолу стырить wink
      Привет Макс!
      san4es
      1. SanichSan Сегодня, 15:35
        а модуль чтоль без стабилизации?
        SanichSan
    2. Маз Сегодня, 14:48
      И боекомплект странный и жиденький, на пять минут боя... в обороне...или в засаде
      Маз
    3. коноправ Сегодня, 14:50
      Этот полк прошел все " горячие" точки последних десятилетий. Доблестно сдаваться не надо. Нужно просто понимать , что в этом полку 5000 человек, 123 танка Абрамс, 114 БМП Бредли и 80 БТР, которые после рождественских каникул будут заменены 86 машинами Страйкер. Какие - никакие ,а по дорогам смогущие дойти и до Москвы. Иначе нах - рена их везут в Европу? Готовиться надо.
      коноправ
    4. роман66 Сегодня, 14:57
      а чой-то модуль в презервативе? заразы боятся? поляки они такие...
      роман66
    5. Данте Сегодня, 15:05
      Да ну йх на фиг ваших этих репортёров.
      Когда я работал .в Г.Д..мы делали пирнья 3 это было в 8ом году а пиранья это аналог страйкера к стати он хуже пираньи 3. Уже тогда пирана 5 выпускалась опытными образцами для британцев на пробы с 30мм пушкой (поставщиками из израеля) кстати микрафон отслеживает в темноте биение сердца на 3-5 метра на режиме standby лучше не подкрадыватся сама на серце наведёт и грохнит, один наш миханик который партию машин бельгицам передовал пошёл покурить чуть не обделалася когда на него дуло навелось и затвор щёлкнул, орудие было не заряженным, да и с 100мм орудием тоже проводилась зборка.
      Так как никак 10 лет уже прошло.
      Это всё есть просто здесь такая машинка 2-3миллиончика стоит, у кого денюшки есть таму и зделают. Внутри одна кожа и как минимум 3 минотора, мотор с права от водителя комондирское кресло за мотором с права, плюс кресла на 8 бойцов, к корпусу бронелисты могут тоже быть разной толщены от 10 до 50 мм толщиной и шурупами прикручиваются, я ещё подшутил то что можно меж броне листами ризиновые шитки приклеить и жосткие пружины под шурупами что бы малые пули и осколки отскакивали.
      Данте
  2. 3vs Сегодня, 14:49
    Я чего-то не понимаю:

    Кавале́рия, конница — род войск, в котором для ведения боевых действий и/или передвижения использовалась верховая лошадь. Обладая высокой подвижностью и манёвренностью в сочетании со стремительным и мощным ударом, кавалерия во многих сражениях играла решающую роль.
    Кавалерия — Википедия
    ru.wikipedia.org

    У наглосаксов всё не как у людей! laughing
    3vs
    1. роман66 Сегодня, 14:59
      лошади ушли , а название осталось, ну вправду не расформировывать же - знамя не потеряно.имена лошадей плавно переходят танкам и бмп
      роман66
    2. Skay Сегодня, 15:04
      Это у них дань истории. Сначала скакали на лошадях, сейчас на страйкерах.
      Skay
    3. Сергей-8848 Сегодня, 15:19
      Это ведь исторические названия, тут уж вы поймите. Принято это в армиях (в большинстве нормальных). Именно здесь Википедию отбросьте, и подумайте собственноручно. Заслуженное в бою звание просто так не отдаётся и не передаётся, пусть даже с той поры кавалеристы давным-давно на танки пересели (эти подразделения когда-то действительно отлично воевали и заслужили право быть отличными от других). В наших войсках звания соединениям давались по наименованиям захваченных (освобождённых) городов, населённых пунктов, форсированных рек. Завоёванное в бою гордое звание, заслуженное в сражениях знамя или знак отличия среди всех равных - отобрать или отдать - нельзя.
      Сергей-8848
  3. Александр War Сегодня, 14:50
    Смотри поставили 30мм автоматическую пушку,уже не отсталые
    Александр War
    1. роман66 Сегодня, 14:59
      автоматика работает от негра, вращающего ручку
      роман66
      1. Макаров Сегодня, 15:19
        General Dynamics всегда делали очень высокотехнологичное оружие...они них можно ожидать все что угодно только не вращающейся ручки...
        Макаров
    2. san4es Сегодня, 15:04
      Цитата: Александр War
      Смотри поставили 30мм

      hi ...Здорова Сань...Зырь как стреляет wink
      san4es
      1. Александр War Сегодня, 15:10
        Да сила laughing пробить в пол кирпича облицовочного стену это дорого-го стоит ,тут единственное что-это снаряды с дистанционным подрывом!
        Александр War
        1. san4es Сегодня, 15:16
          Цитата: Александр War
          Да сила laughing пробить в пол кирпича облицовочного стену

          ...Это щадящий режим wink
          san4es
          1. Александр War Сегодня, 15:25
            У нас уже модуль как на БТР-82А с ПТУР ,судя как у них недавно грузовик застрял)) страйкеру только по новому асфальту ездить
            Александр War
  4. Sergey53 Сегодня, 14:58
    Быстро они его состряпали однако. Наши дольше, нет ну на много дольше делают. Уже целая линейка аналогичной техники на базе Бумеранга есть. Правда только на бумаге, но есть. Когда мы блин так начнём делать?
    Sergey53
  5. m.cempbell Сегодня, 14:59
    А что у страйкера регулируемая подвеска?
    m.cempbell
  6. assa67 Сегодня, 15:08
    "противостоять многочисленным,в основном русским бронемашинам"....наши машины стоят на нашей земле,а какого такого ху.дожника..господа мерикосы приперлись к нашим границам из-за лужи?
    assa67
  7. DEZINTO Сегодня, 15:13
    Ну и к слову. Вчера в Польше:



    "Права купили, а ездить не купили" lol
    DEZINTO
  8. Тени Сегодня, 15:34
    Вопрос: как эта пушка ещё стреляет? А то может 2 выстрела и всё, отстрелялась.
    Тени
  9. АлеБорС Сегодня, 15:51
    Невесело. Эта движуха у наших границ неспроста.
    АлеБорС
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