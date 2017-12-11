Американский полк, дислоцированный в Европе, получил первый Stryker с 30-мм пушкой
Дислоцированный в ФРГ и регулярно катающийся у российских границ 2-й кавалерийский полк армии США, получил первую бронированную машину Stryker ХМ1296 Stryker ICV Dragoon (ICVD), оснащенную боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой, сообщает bmpd.
Машина Stryker в варианте с 30-мм пушкой была разработана корпорацией General Dynamics в интересах 2-го кавалерийского полка согласно выданному в апреле 2015 года контракту.
Поставка заказанных бронемашин в количестве 81 единицы должна начаться в следующем году. Сейчас в испытании находятся 8 опытных образцов. Стоимость контракта – около $ 329 млн.
«Требование со стороны 2-го кавалерийского полка на оснащение машин Stryker 30-мм пушками прямо мотивируется необходимостью противостоять многочисленным основным русским бронированным машинам, оснащенным 30-мм пушками (БМП-2, БМП-3, БТР-82). До настоящего времени БТР Stryker штатно оснащались дистанционно управляемыми боевыми модулями Kongsberg M151 Protector с 12,7-мм пулеметом М2 или 40-мм автоматическим гранатометом Mk 19», – говорится в материале.
30-мм автоматическая пушка Orbital ATK XM813 Bushmaster спарена 7,62-мм пулеметом. Пушка имеет двойное питание и боекомплект в модуле в 150 снарядов, может использовать выстрелы с дистанционным подрывом.
Машина имеет корпус с усиленной противоминной защитой (Double V-Hull», ее штатная вместимость – 9 десантников.
Машина Stryker в варианте с 30-мм пушкой была разработана корпорацией General Dynamics в интересах 2-го кавалерийского полка согласно выданному в апреле 2015 года контракту.
Поставка заказанных бронемашин в количестве 81 единицы должна начаться в следующем году. Сейчас в испытании находятся 8 опытных образцов. Стоимость контракта – около $ 329 млн.
«Требование со стороны 2-го кавалерийского полка на оснащение машин Stryker 30-мм пушками прямо мотивируется необходимостью противостоять многочисленным основным русским бронированным машинам, оснащенным 30-мм пушками (БМП-2, БМП-3, БТР-82). До настоящего времени БТР Stryker штатно оснащались дистанционно управляемыми боевыми модулями Kongsberg M151 Protector с 12,7-мм пулеметом М2 или 40-мм автоматическим гранатометом Mk 19», – говорится в материале.
30-мм автоматическая пушка Orbital ATK XM813 Bushmaster спарена 7,62-мм пулеметом. Пушка имеет двойное питание и боекомплект в модуле в 150 снарядов, может использовать выстрелы с дистанционным подрывом.
Машина имеет корпус с усиленной противоминной защитой (Double V-Hull», ее штатная вместимость – 9 десантников.
Использованы фотографии: https://bmpd.livejournal.com
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