Бондарев: часть военной группировки останется в Сирии

Решение Верховного Главнокомандующего о выводе значительного числа российских войск из Сирии – это официальное признание, что война окончена

Мы очень рады, что в новый 2018 год Сирия вступит уже в статусе свободной, мирной страны

Кроме того, теперь на первый план выходят инженерные войска. Россияне принимают участие в разминировании территории страны. Думаю, к этой работе подключатся и другие страны ООН. Что касается национальной армии, особая ответственность сейчас ложится на сирийских пограничников, которые должны предотвратить возможные миграции боевиков с территорий сопредельных государств, на сирийскую полицию. А также на систему ПВО: обстрелы по мнимым поводам, подобные недавних, исключать нельзя

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что наши Вооружённые силы блестяще справились со сложнейшей, ответственнейшей задачей по уничтожению террористов, причём даже раньше прогнозируемого срока.– подчеркнул он- добавил сенаторПарламентарий отметил, что хоть мы и сокращаем военную группировку в САР, причём значительно, но не выводим совсем. В Хмеймиме остается наша авиация: бомбардировщики, истребители, штурмовики, армейская авиация. Остается ПВО.- цитирует слова Бондарева его пресс-служба