16:55 11 декабря

Бондарев: часть военной группировки останется в Сирии

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что наши Вооружённые силы блестяще справились со сложнейшей, ответственнейшей задачей по уничтожению террористов, причём даже раньше прогнозируемого срока.

Решение Верховного Главнокомандующего о выводе значительного числа российских войск из Сирии – это официальное признание, что война окончена
– подчеркнул он

Бондарев: часть военной группировки останется в Сирии



Мы очень рады, что в новый 2018 год Сирия вступит уже в статусе свободной, мирной страны
- добавил сенатор

Парламентарий отметил, что хоть мы и сокращаем военную группировку в САР, причём значительно, но не выводим совсем. В Хмеймиме остается наша авиация: бомбардировщики, истребители, штурмовики, армейская авиация. Остается ПВО.

Кроме того, теперь на первый план выходят инженерные войска. Россияне принимают участие в разминировании территории страны. Думаю, к этой работе подключатся и другие страны ООН. Что касается национальной армии, особая ответственность сейчас ложится на сирийских пограничников, которые должны предотвратить возможные миграции боевиков с территорий сопредельных государств, на сирийскую полицию. А также на систему ПВО: обстрелы по мнимым поводам, подобные недавних, исключать нельзя
- цитирует слова Бондарева его пресс-служба

Использованы фотографии: :ПГ/ИГОРЬ САМОХВАЛОВ
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Комментарии 16

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  1. zivXP Сегодня, 15:16
    Да, да, и амерам тоже пора выводить своих. А то теперь авианаводчиков не будет, придется бомбить куда не поподя. :)
    zivXP
    1. Anarchist Сегодня, 15:21
      Они всё равно по нашим целям огонь не вели! Не по ''демократическим'' понятиям...
      А янки не уйдут - цели не достигнуты:
      Асад у власти, хаос не при возобладал!
      Anarchist
      1. Фрол 7525 Сегодня, 15:35
        Они не уйдут.А вот это наша вина,что приучили за 25 лет-не уйдёте?ну и ладно ,мы так просто спросили. laughing
        Фрол 7525
        1. Anarchist Сегодня, 15:43
          Будут натаскивать сирийских диверсантов! Партизанская война весьма эффективна против подобных агрессоров...
          Римляне так Ганнибала изгнали!
          Anarchist
    2. Segel Сегодня, 15:25
      Да хватит уже .Мало вам нашего казака?Сам иди,Медведева с Чубайсом,друганов своих бери,и наводите там что хотите,куда хотите,раз газопровод этот так вам нужен,который вы проложить там мечтаете..
      Segel
  2. DEZINTO Сегодня, 15:17
    Ясен пень, столько сил потратили, не для того-же что-бы бесследно уйти.
    DEZINTO
  3. assa67 Сегодня, 15:17
    Хмеймим -понятно...а про Тартус не упомянул request ....
    assa67
  4. Livonetc Сегодня, 15:21
    "Мы очень рады, что в новый 2018 год Сирия вступит уже в статусе свободной, мирной страны"
    Такие категоричные заявляния как минимум странны.
    Игил разгромили конечно.
    Но во первых даже так называемые "разрозненные" формирования иглов все еще имеют наглость контратакавать.
    А во вторых прочей нечисти еще несть числа.
    Livonetc
    1. kubanec Сегодня, 15:26
      для "разрозненных" есть сирийская армия
      kubanec
      1. rocket757 Сегодня, 15:31
        Вот когда за свою страну будет "работать" сирийский народ, тогда и поглядим.
        А пока посмотрим-подождём.
        Может не самая кровопролитная часть работы наступила, но возможно самая тяжёлая!
        rocket757
  5. Николай Р-ПМ Сегодня, 15:32
    эхо этой войны еще не утихло. Также ка во второй половине 40-х годов прошлого века поднимали голову недобитые группировки националистического толка в Прибалтике,;так и здесь недобитые банды будут пытаться укусить больнее. А то и вовсе перетекут в сопряженные страны, к сожалению, обстановка на Ближнем Востоке далека от умиротворенной
    Николай Р-ПМ
  6. Монархист Сегодня, 15:38
    Цитата: Livonetc
    "Мы очень рады, что в новый 2018 год Сирия вступит уже в статусе свободной, мирной страны"
    Такие категоричные заявляния как минимум странны.
    Игил разгромили конечно.
    Но во первых даже так называемые "разрозненные" формирования иглов все еще имеют наглость контратакавать.
    А во вторых прочей нечисти еще несть числа.

    Вообще-то во всех странах такими заниматься полиция и служба безопасности, а в редких случаях привлекают регулярно армию.
    Сейчас Лавров выходит на первую позицию: надо "умеренных " с помощью аятолы разделить. Бабуин как известно не смог ,а теперь Лаврова работать
    Монархист
  7. GonChar Сегодня, 15:39
    Никуда Россия из Сирии не уйдёт. Бодарев сказал останемся, Путин сказал выходим, а на деле это просто БВ базар. Держите меня, я ухожу, но останусь, а за что. Россия, к её чести следует сказать, полностью освоила БВ методы торга. Можно поаплодировать.
    GonChar
  8. Aleksandr21 Сегодня, 15:44
    Посмотрим, как по факту будет.... рано пока делать выводы. Из прошлой статьи (где Путин прибыл) указывается что останется ограниченный контингент, который не будет принимать участия в боевых действиях, а будет заниматься мониторингом и соблюдением перемирия. Если это так, то останется действительно не много народа, а по заявлениям этого Бондарёва: "В Хмеймиме остается наша авиация: бомбардировщики, истребители, штурмовики, армейская авиация. Остается ПВО." это куча народа + обслуживание техники, инфраструктуры и т.д. и т.п. либо вывод планируются чисто символический, либо Бондарёв выдаёт желаемое за действительное.
    Aleksandr21
  9. Alexey-74 Сегодня, 15:45
    Работы еще очень много. Будут и провокации, не исключены и нападения на наши базы....но держать надо крепко ситуацию в своих руках...Сирию еще раздирают межэтнические и религиозные противоречия. ЦРУ не дремлет, Арабские Эмираты и прочие....
    Alexey-74
  10. Монархист Сегодня, 15:54
    Вообще-то это уже второй вывод, помните после концерта Гергиева,и надеюсь последний.
    Ежу понятно,что в Сирии до полного мира еще далеко: там ещё фиг знает сколько бармалеев осталось,а т.н." умеренные"+ всякие:" серо,буро- пошкарябанные". С размещении бандами должны правительственные силы управляться,а чтобы " умеренные" ( чисто случайно) не борзели
    Монархист
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