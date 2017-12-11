США намерены создать беспилотную бронетехнику
Американская армия не хочет рисковать своими солдатами. Как сообщает портал defence-blog.com, военное командование США инициировало программу RCV, в рамках которой будут создаваться дистанционно управляемые боевые машины.
Минобороны США заявило, что хочет получить бронетехнику, которая по скорости и манёвренности будет соответствовать бронетранспортёру Stryker. При этом боевые возможности наземного боевого беспилотника должны соответствовать танку Abrams. В арсенале американской армии уже имеется подобное оружие — Stryker M1128 MGS.
Американское командование считает, что дистанционно управляемые машины должны идти впереди техники, которой управляют люди — такое решение обеспечит полноценную разведку боем, минимизируя потери личного состава. При этом управлять необитаемой техникой будут экипажи боевых машин, идущих позади.
В Минобороны США намерены создать ограниченное число машин, которые будут использоваться как экспериментальная техника. Первые полностью боеспособные прототипы беспилотной бронетехники должны появиться уже к 2022 году, а в дальнейшем полученные наработки планируется использовать при развитии программы NGCV – Next-Generation Combat Vehicle («Боевая машина следующего поколения»), передает "Warspot"
Минобороны США заявило, что хочет получить бронетехнику, которая по скорости и манёвренности будет соответствовать бронетранспортёру Stryker. При этом боевые возможности наземного боевого беспилотника должны соответствовать танку Abrams. В арсенале американской армии уже имеется подобное оружие — Stryker M1128 MGS.
Американское командование считает, что дистанционно управляемые машины должны идти впереди техники, которой управляют люди — такое решение обеспечит полноценную разведку боем, минимизируя потери личного состава. При этом управлять необитаемой техникой будут экипажи боевых машин, идущих позади.
В Минобороны США намерены создать ограниченное число машин, которые будут использоваться как экспериментальная техника. Первые полностью боеспособные прототипы беспилотной бронетехники должны появиться уже к 2022 году, а в дальнейшем полученные наработки планируется использовать при развитии программы NGCV – Next-Generation Combat Vehicle («Боевая машина следующего поколения»), передает "Warspot"
Использованы фотографии: flickr.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти