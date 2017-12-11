16:52 11 декабря

США намерены создать беспилотную бронетехнику

Американская армия не хочет рисковать своими солдатами. Как сообщает портал defence-blog.com, военное командование США инициировало программу RCV, в рамках которой будут создаваться дистанционно управляемые боевые машины.

Минобороны США заявило, что хочет получить бронетехнику, которая по скорости и манёвренности будет соответствовать бронетранспортёру Stryker. При этом боевые возможности наземного боевого беспилотника должны соответствовать танку Abrams. В арсенале американской армии уже имеется подобное оружие — Stryker M1128 MGS.

США намерены создать беспилотную бронетехнику



Американское командование считает, что дистанционно управляемые машины должны идти впереди техники, которой управляют люди — такое решение обеспечит полноценную разведку боем, минимизируя потери личного состава. При этом управлять необитаемой техникой будут экипажи боевых машин, идущих позади.

В Минобороны США намерены создать ограниченное число машин, которые будут использоваться как экспериментальная техника. Первые полностью боеспособные прототипы беспилотной бронетехники должны появиться уже к 2022 году, а в дальнейшем полученные наработки планируется использовать при развитии программы NGCV – Next-Generation Combat Vehicle («Боевая машина следующего поколения»), передает "Warspot"

Использованы фотографии: flickr.com
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Комментарии 11

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 15:30
    Также есть идея создать беспилотный Пентагон.
    Владыка Ситх
    1. Segel Сегодня, 15:39
      Ну не выдумывай.Правильно делают,если людей не будет.Ни страха,ни боли,ни сомнений.
      Segel
      1. solzh Сегодня, 15:46
        Цитата: Segel
        Правильно делают,если людей не будет.Ни страха,ни боли,ни сомнений.

        американцы вообще всё всегда правильно делают, в том числе и войны "правильные" начинают. Вот начнут они третью мировую тогда действительно: людей не будет.Ни страха,ни боли,ни сомнений hi
        solzh
  2. Кокос Сегодня, 15:31
    У нас уже есть ..припозднились матрасики.. laughing
    Кокос
  3. DEZINTO Сегодня, 15:31
    У них уже создан беспилотный президент. От которого вообще фиг знает чего ожидать.
    DEZINTO
    1. BerBer Сегодня, 16:00
      Это аппарат следующего поколения с ИИ. laughing
      BerBer
  4. Тени Сегодня, 15:32
    Я бы написал так. Американская армия не может воспитать нормальных солдат, по-этому она хочет передти на беспилотную систему.
    Тени
    1. voyaka uh Сегодня, 15:39
      По этой же причине российская армия беспилотные танкетки
      УЖЕ производит, являясь лидером в этом направлении? wink
      voyaka uh
      1. МВГ Сегодня, 16:10
        Не, не по этой. Наши наземные беспилотники предназначены для оборонительных действий с соответствующим вооружением и управлением. США же готовит оружие нападения с наибольшей безопасностью для личного состава
        МВГ
  5. Кокос Сегодня, 15:32
    Цитата: Владыка Ситх
    Также есть идея создать беспилотный Пентагон.

    кстати отличная идея..
    Кокос
  6. МВГ Сегодня, 16:05
    О, это они хорошо придумали. Не надо будет ни РПГ, ни мин: достаточно перехватить управление и, как говорится, их салом им же по сусалам )))))
    МВГ
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