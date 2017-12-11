16:54 11 декабря

Пресс-служба Кремля: Вывод войск из Сирии займёт не один день

В пресс-службе Кремля сообщили о нюансах вывода российских войск из Сирии. Напомним, что сегодня приказ о выводе основного контингента военнослужащих ВС РФ из Сирийской Арабской Республики был отдан лично верховным главнокомандующим Владимиром Путиным на авиабазе Хмеймим в Латакии.

Пресс-служба Кремля: Вывод войск из Сирии займёт не один день


По словам пресс-секретаря президента РФ, вывод войск займёт «не один день». Песков при этом не смог ответить на вопрос, состоится ли вывод основного российского континента уже в текущем году или перейдёт и на год 2018-й. Об этом сообщает РИА Новости.


Из комментария Дмитрия Пескова:
Президент собственно отметил, что останется Хмеймим и в Тартусе останется база.


Напомним, что речь идёт об авиабазе Хмеймим и пункте материально-технического обеспечения в порту Тартус.

А это заявление самого верховного главнокомандующего, сделанное перед военнослужащими на аэродроме в сирийской Латакии:
Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования: в Тартусе и Хмеймиме. И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесём им такие удары, которых они пока и не видели. За два с небольшим года Вооружённые силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Комментарии 17

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  1. Anarchist Сегодня, 15:48
    Лишь бы не как америкосы - выводят, выводят, но с каждым годом их всё больше!
    А то, что это время займёт и ослику понятно - столько всего навезли...
    Anarchist
    1. RASKAT Сегодня, 15:55
      Пресс-служба Кремля: Вывод войск из Сирии займёт не один день

      Вот это правильно, главное по громче объявить, а выходить мы можем и 10 лет от туда. Базы есть, есть и официальный повод там находиться, можно весь контингент записать в обслуживающий персонал и охрану наших баз.
      А что,неплохо так иметь в Сирии например три четыре тысячи ГСМшиков, Сторожей и Кладовщиков wassat
      RASKAT
      1. Stas157 Сегодня, 16:34
        Цитата: RASKAT
        Вот это правильно, главное по громче объявить, а выходить мы можем и 10 лет от туда.

        Палево? Разве кто то запрещает, или же может запретить?
        Stas157
    2. Alexey RA Сегодня, 16:06
      Цитата: Anarchist
      Лишь бы не как америкосы - выводят, выводят, но с каждым годом их всё больше!

      Хе-хе-хе... так и наши в своё время сокращали группировку на Хмеймиме подобным образом.
      С помпой вывели штурмовики и часть ударников... и тут же тихой сапой перебросили Ми-28 с Ка-52. Потом незаметно восстановилась численность Су-24. Затем в сообщениях СМИ появились ССО и Военная Полиция. А в результате как-то так получилось, что численность "сокращённой" группировки превысила её численность до сокращения. laughing
      Alexey RA
    3. l7yzo Сегодня, 16:37
      Вот кстати скорей всего ты прав - что подкрепления походу добросят.
      l7yzo
  2. Фрол 7525 Сегодня, 15:48
    Не один год это дело займёт,как бандеровцев ещё лет десяток гранатами забрасывали в схронах,пока последние не сдались,так и там будет...
    Фрол 7525
    1. donavi49 Сегодня, 16:03
      Карта.

      У ИГ сейчас:
      Ярмук в Дамаске, но там все надолго.
      Карман в Хаме на 20-25 сел - который расширяется за счет перехода некоторых небольших отрядов из TIP/HTS/Ahrar в ИГ (ну да - они слоупоки в 2018 к ИГ присягать).
      Карман у Израиля с городом Тасил в Дараа
      Несколько кишлаков в пустыне, а также спорный контроль по Евфрату - то ли уже Курды, то ли САА, то ли еще ИГ.

      А вот война с TIP/HTS/Ahrar/ДжейшИслам/различными Катаибами свободной армии еще будет годы... У них полностью провинция Идлиб, много территорий на развитом Юге (Дараа) и в самом Дамаске.
      donavi49
  3. assa67 Сегодня, 15:52
    Цитата: Фрол 7525
    Не один год это дело займёт

    прямо с языка снял!....по-будем еще там,это не помешает....матрасы опять же что-то не торопятся покидать Сирию
    assa67
    1. donavi49 Сегодня, 16:07
      Так сейчас первая скрипка переходит к Сулеймани. Для них коридор пробили в Ирак. Сейчас идет техника и солдаты из иракских шиитских подразделений, вроде бригады Имама Али, Хэзболы, Нуджабы, организации Бадр и т.п. Раньше они могли только ограниченно силами ВТА Ирана перебрасываться. Сейчас по трассе с техникой.

      Практически наверняка Сулеймани будет деблокировать шиитскую Фуа и Кефраю с новыми силами, ему вполне это под силу.
      donavi49
      1. assa67 Сегодня, 16:20
        интересная инфа, hi ...только причем тут хэзбола? у них сейчас другие заботы
        assa67
        1. donavi49 Сегодня, 16:29
          иракская хезбола. Она в ударной группе шоссе Евфрат открывала.
          donavi49
          1. assa67 Сегодня, 16:32
            а что они в Ираке делать будут? как по Вашему
            assa67
            1. donavi49 Сегодня, 16:39
              В смысле? Так это отряды из Ирака пробивались навстречу сирийской армии в Сирии. На шоссе Евфрат.

              В Ираке бабахи побеждены - в том смысле, что дальше чистить точечно. Курдов оттеснили на приемлемую линию.

              Наиболее активные и мотивированные шиитские подразделения (включая и иракских Хэзов, Нуджабу, Имама Али - где национальный герой Абу Азраиль служит) остались без дела. Некоторые из них (по линии Бадр) уже материализовались в Сирии. Сулеймани тоже в Сирии.
              donavi49
              1. assa67 Сегодня, 16:50
                благодарю hi ...значит,пора по домам ,персики выращивать))))....пробовал в свое время,лучшие в мире
                assa67
  4. ul_vitalii Сегодня, 15:58
    Главное принято политическое решение, а сколько и когда это другой вопрос.Озвучен приказ о выводе войск, а о вводе ничего не сказано.Как надо так и поступим.Оголяться ни кто не будет.
    ul_vitalii
  5. Laksamana Besar Сегодня, 16:15
    Остаются российский центр по примирению враждующих сторон и на постоянной основе обе базы. Президент сказал! (4 мин. 00 сек.)
    Laksamana Besar
  6. Mavrikiy Сегодня, 16:25
    Президент собственно отметил, что останется Хмеймим и в Тартусе останется база.
    Мне Пескову или журналистам вопрос задавать: Где знаки препинания?
    (множественное число, единственное - это уже высший пилотаж.... А жаль.)
    Mavrikiy
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