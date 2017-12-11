Пресс-служба Кремля: Вывод войск из Сирии займёт не один день
В пресс-службе Кремля сообщили о нюансах вывода российских войск из Сирии. Напомним, что сегодня приказ о выводе основного контингента военнослужащих ВС РФ из Сирийской Арабской Республики был отдан лично верховным главнокомандующим Владимиром Путиным на авиабазе Хмеймим в Латакии.
По словам пресс-секретаря президента РФ, вывод войск займёт «не один день». Песков при этом не смог ответить на вопрос, состоится ли вывод основного российского континента уже в текущем году или перейдёт и на год 2018-й. Об этом сообщает РИА Новости.
Из комментария Дмитрия Пескова:
Напомним, что речь идёт об авиабазе Хмеймим и пункте материально-технического обеспечения в порту Тартус.
А это заявление самого верховного главнокомандующего, сделанное перед военнослужащими на аэродроме в сирийской Латакии:
По словам пресс-секретаря президента РФ, вывод войск займёт «не один день». Песков при этом не смог ответить на вопрос, состоится ли вывод основного российского континента уже в текущем году или перейдёт и на год 2018-й. Об этом сообщает РИА Новости.
Из комментария Дмитрия Пескова:
Президент собственно отметил, что останется Хмеймим и в Тартусе останется база.
Напомним, что речь идёт об авиабазе Хмеймим и пункте материально-технического обеспечения в порту Тартус.
А это заявление самого верховного главнокомандующего, сделанное перед военнослужащими на аэродроме в сирийской Латакии:
Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования: в Тартусе и Хмеймиме. И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесём им такие удары, которых они пока и не видели. За два с небольшим года Вооружённые силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию.
Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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