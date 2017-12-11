Пресс-служба Кремля: Вывод войск из Сирии займёт не один день

Президент собственно отметил, что останется Хмеймим и в Тартусе останется база.

Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования: в Тартусе и Хмеймиме. И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесём им такие удары, которых они пока и не видели. За два с небольшим года Вооружённые силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию.

