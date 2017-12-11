В Турции началось строительство АЭС «Аккую»

Турция сегодня делает очередной шаг для того, чтобы стать членом мирового ядерного элитного клуба. Сотрудничество в ядерной сфере подчеркивает особое доверие и особую значимость отношений между государствами. Очень знаменательно, что наше сегодняшнее событие происходит накануне очередной встречи наших президентов. Президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган достаточно часто встречаются в последние месяцы, и ни одна из встреч не проходит без обсуждения этого ключевого проекта в российско-турецких отношениях,

В воскресенье в Турции прошла торжественная церемония начала строительства АЭС «Аккую», передает ТАСС В мероприятии приняли участие гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и первый заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.сказал Лихачев.Он также назвал проект «хорошим экономическим гарантом развития российско-турецких отношений».До начала церемонии представители Росатома провели для журналистов ознакомительную экскурсию по площадке, где возводится первая в Турции атомная электростанция.«Окруженная с одной стороны морем, а с другой – горами, площадка буквально усеяна тяжелой техникой. Ее пересекают бесконечные вереницы самосвалов. В одном месте сосредоточены постоянно трудящиеся экскаваторы. Дополняет весь этот пейзаж покачивающийся на волнах Средиземного моря катер береговой охраны с турецким флагом», – сообщил корреспондент агентства с места события.