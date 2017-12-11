16:48 11 декабря

В Турции началось строительство АЭС «Аккую»

В воскресенье в Турции прошла торжественная церемония начала строительства АЭС «Аккую», передает ТАСС.



В мероприятии приняли участие гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и первый заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.


Турция сегодня делает очередной шаг для того, чтобы стать членом мирового ядерного элитного клуба. Сотрудничество в ядерной сфере подчеркивает особое доверие и особую значимость отношений между государствами. Очень знаменательно, что наше сегодняшнее событие происходит накануне очередной встречи наших президентов. Президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган достаточно часто встречаются в последние месяцы, и ни одна из встреч не проходит без обсуждения этого ключевого проекта в российско-турецких отношениях,
сказал Лихачев.



Он также назвал проект «хорошим экономическим гарантом развития российско-турецких отношений».

До начала церемонии представители Росатома провели для журналистов ознакомительную экскурсию по площадке, где возводится первая в Турции атомная электростанция.

«Окруженная с одной стороны морем, а с другой – горами, площадка буквально усеяна тяжелой техникой. Ее пересекают бесконечные вереницы самосвалов. В одном месте сосредоточены постоянно трудящиеся экскаваторы. Дополняет весь этот пейзаж покачивающийся на волнах Средиземного моря катер береговой охраны с турецким флагом», – сообщил корреспондент агентства с места события.


Использованы фотографии: Денис Соловых/ТАСС
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Комментарии 12

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  1. 210окв Сегодня, 16:21
    Сотрудничество в наукоёмких областях конечно получше продажи полезных ископаемых..
    210окв
    1. Svarog Сегодня, 16:31
      Цитата: 210окв
      Сотрудничество в наукоёмких областях конечно получше продажи полезных ископаемых..

      А в чем собственно сотрудничество? Строим за свой счет, так сказать подарок, с возможной отдачей через десятилетия.. Учитывая, что Турция, крайне не надежный партнер..
      Svarog
      1. Лексус Сегодня, 16:42
        Цитата: Svarog

        А в чем собственно сотрудничество? Строим за свой счет, так сказать подарок, с возможной отдачей через десятилетия.. Учитывая, что Турция, крайне не надежный партнер..

        Вот и я про тоже. Как бы потом нам всем "не аккуеть", когда вместо этой-самой отдачи турки в очередной раз кукиш покажут.
        Лексус
        1. Svarog Сегодня, 16:44
          Цитата: Лексус
          Цитата: Svarog

          А в чем собственно сотрудничество? Строим за свой счет, так сказать подарок, с возможной отдачей через десятилетия.. Учитывая, что Турция, крайне не надежный партнер..

          Вот и я про тоже. Как бы потом нам всем "не аккуеть", когда вместо этой-самой отдачи турки в очередной раз кукиш покажут.

          Если посмотреть, как нас кидают по всему миру, то у них, там уже наверно прикол такой пошел, а давай ка Путина разведем, а потом кинем.. Но нам обязательно скажут - это прорыв!
          Svarog
      2. kubanec Сегодня, 16:43
        а кто крайне надёжный партнёр?
        kubanec
    2. katalonec2014 Сегодня, 16:39
      Цитата: 210окв
      конечно получше продажи полезных ископаемых..

      Тем более что и условия более чем приемлемые- строй и владей.
      katalonec2014
    3. Владыка Ситх Сегодня, 16:43
      Видео к новости
      Владыка Ситх
  2. RASKAT Сегодня, 16:22
    Вот Турецкий ролик про АЭС Аккую.
    RASKAT
  3. assa67 Сегодня, 16:29
    не хочет ли осман-паша бомбульку атомную заиметь?...а что,прикупит центрифуги и ....хочется думать,что наши продумали такой вариант
    assa67
  4. kolkulon Сегодня, 16:32
    Прям "Вести с полей". (Последний абзац)
    kolkulon
  5. Kiosk Сегодня, 16:35
    Ну а чего, Эрдоган же извинился за убийство лётчика..
    Kiosk
    1. kubanec Сегодня, 16:42
      так что , не надо было начинать строительство? расскажите своё диванноэкспэртное мнение
      kubanec
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