ВВС Турции нанесли удар по северу Ирака

В районе Хакурк Северного Ирака 11 декабря была осуществлена воздушная операция против группы террористов, которые, как было установлено, готовились совершить нападение на военный пост, расположенный на границе, а также на находящиеся там же военные базы. В результате операции 17 террористов было уничтожено, разрушено три пещеры и одно убежище, используемые сепаратисткой террористической организацией (РПК).

Генеральный штаб вооружённых сил Турции сообщает об операции, которую провела военная авиация страны на севере Ирака. Турецкие самолёты вошли в воздушное пространство Ирака (по некоторым данным, без согласования с официальным Багдадом) и нанесли серию ударов по позициям вооружённых курдских отрядов. В ГШ ВС Турции отмечают, что удары нанесены по позициям РПК (Рабочая партия Курдистана). Эта структура, как известно, Анкарой считается террористической. РИА Новости приводит сообщение пресс-службы Генштаба ВС Турции:Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что турецкие войска продолжат бороться с террористическими группировками, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности Турции. При этом Эрдоган всякий раз выступает с обвинениями в адрес США по поводу того, что те продолжают оказывать поддержку курдским вооружённым отрядам на территории Ирака и Сирии, не принимая во внимание турецкие интересы. А чьи интересы США принимают во внимание?Сами же турецкие власти не комментируют нарушений международного законодательства, когда турецкая военная авиация может себе позволить без соответствующей санкции Совбеза ООН или без приглашения со стороны правительства страны вторгнуться в воздушное пространство соседа. И речь не только об Ираке.