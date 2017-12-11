20:03 11 декабря

ВВС Турции нанесли удар по северу Ирака

Генеральный штаб вооружённых сил Турции сообщает об операции, которую провела военная авиация страны на севере Ирака. Турецкие самолёты вошли в воздушное пространство Ирака (по некоторым данным, без согласования с официальным Багдадом) и нанесли серию ударов по позициям вооружённых курдских отрядов. В ГШ ВС Турции отмечают, что удары нанесены по позициям РПК (Рабочая партия Курдистана). Эта структура, как известно, Анкарой считается террористической.

РИА Новости приводит сообщение пресс-службы Генштаба ВС Турции:
В районе Хакурк Северного Ирака 11 декабря была осуществлена воздушная операция против группы террористов, которые, как было установлено, готовились совершить нападение на военный пост, расположенный на границе, а также на находящиеся там же военные базы. В результате операции 17 террористов было уничтожено, разрушено три пещеры и одно убежище, используемые сепаратисткой террористической организацией (РПК).


ВВС Турции нанесли удар по северу Ирака



Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что турецкие войска продолжат бороться с террористическими группировками, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности Турции. При этом Эрдоган всякий раз выступает с обвинениями в адрес США по поводу того, что те продолжают оказывать поддержку курдским вооружённым отрядам на территории Ирака и Сирии, не принимая во внимание турецкие интересы. А чьи интересы США принимают во внимание?

Сами же турецкие власти не комментируют нарушений международного законодательства, когда турецкая военная авиация может себе позволить без соответствующей санкции Совбеза ООН или без приглашения со стороны правительства страны вторгнуться в воздушное пространство соседа. И речь не только об Ираке.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Mavrikiy Сегодня, 17:12
    ВВС Турции нанесли удар по северу Ирака
    Тама, эта... Штатников не зацепили? Целитесь хреново. Нужно помочь с приборами наведения, министр, запиши.
    Mavrikiy
  2. Фрол 7525 Сегодня, 17:13
    США разрешили с нашими-давно всё поделено там.
    Фрол 7525
  3. Angel_and_Demon Сегодня, 17:14
    Сами же турецкие власти не комментируют нарушений международного законодательства, когда турецкая военная авиация может себе позволить без соответствующей санкции Совбеза ООН или без приглашения со стороны правительства страны вторгнуться в воздушное пространство соседа. И речь не только об Ираке.
    как и Израиль, это у них семейное
    Angel_and_Demon
  4. ul_vitalii Сегодня, 17:20
    А турок слушает и ест, не каждому скоту масленица.
    ul_vitalii
  5. assa67 Сегодня, 17:25
    Цитата: Mavrikiy
    . Штатников не зацепили?

    им бы как в песне: чуть-чуть левей,чуть-чуть правей
    нельзя же так,а нужно так
    так-хорошо,давай ишшшо...песенка про внос шкафа в квартиру,не подумайте чего))))....а вот РПК надо по-ближе к мерикосам подвинуться,и славно вышло бы
    assa67
  6. Sergey53 Сегодня, 17:33
    Турки хотят везде приложить свою руку. А потом на себя тянуть.
    Sergey53
  7. коноправ Сегодня, 17:46
    Не изучал специально эту тему, но на слуху два народа , не имеющих своей земли - курды и берберы. Ну, ребяты, президенты! Дайте каждый по кусочку своей территории и будете на века иметь в соседях у себя, умный добрый и несгибаемый народ!
    коноправ
    1. woron333444 Сегодня, 17:55
      коноправ Или ещё одну головную боль и кучу проблем.
      woron333444
      1. коноправ Сегодня, 17:57
        Справедливость все же восторжествует. Был же когда то Курдистан? Был. Значит восстановится! Была Великая Русь? Была. Восстановится!
        коноправ
        1. Ихрек Сегодня, 18:05
          Цитата: коноправ
          Справедливость все же восторжествует. Был же когда то Курдистан? Был. Значит восстановится! Была Великая Русь? Была. Восстановится!

          Может ещё татаро-монгольское иго восстановится?
          Ихрек
          1. коноправ Сегодня, 18:09
            Я тоже люблю сказки, но только руские. В английской энциклопедии Великая Тартария есть, а вот про татаро- монгольское иго нет упоминаний. Поди я разочаровал вас? Не беда.
            коноправ
            1. Ихрек Сегодня, 18:18
              Нет не разочаровали. Я просто не люблю сказки. Что было, то прошло и уже больше не будет. А Русь была великой, но она и сейчас великая - главное нам её не угробить, как когда-то так старались Горбачёв-Ельцин и Ко.
              Ихрек
              1. коноправ Сегодня, 18:26
                Знаешь братка, когда служил в Германии и иногда в свободное время прогуливался по улочкам прекрасного старого города, то все встречные немцы вежливо раскланивались и улыбались, по-тому как я представлял Великую страну .Вот так . А сейчас всё иначе.
                коноправ
            2. sabakina Сегодня, 18:57
              Цитата: коноправ
              В английской энциклопедии Великая Тартария есть, а вот про татаро- монгольское иго нет упоминаний.

              Не знаю, правда или нет, но говорят, что на Куликовом поле не нашли ни одной единицы древнего оружия.
              sabakina
              1. коноправ Сегодня, 19:01
                Говорят что мужчина скрывает от женщины будущее, женщина скрывает от мужчины прошлое. И вот тут приходит мысль , что наши правители скрывают он нас и прошлое и будущее.
                коноправ
    2. UZBEK TASHKENT Сегодня, 18:16
      и палестинцы
      UZBEK TASHKENT
    3. Sergey53 Сегодня, 19:43
      А кто же чужим поделится? Оно уже своё.
      Sergey53
  8. А. Привалов Сегодня, 17:53
    И этот деятель имеет наглость на Израиль батон крошить?
    А. Привалов
    1. sabakina Сегодня, 19:01
      Наверное имеет. Хотя бы потому, что была Великая Османская империя. Вот Великую Израилеву империю что то не припоминаю....
      sabakina
  9. Livonetc Сегодня, 18:11
    Цитата: А. Привалов
    И этот деятель имеет наглость на Израиль батон крошить?

    Так тема известна.
    Покрошит потом голубятня налетит.
    Не склюет так загадит.
    А Израиль и сам крошит округ себя.
    Недальновидно.
    Livonetc
  10. Bort Radist Сегодня, 19:03
    Цитата: коноправ
    Не изучал специально эту тему, но на слуху два народа , не имеющих своей земли - курды и берберы. Ну, ребяты, президенты! Дайте каждый по кусочку своей территории и будете на века иметь в соседях у себя, умный добрый и несгибаемый народ!

    Цыгане.
    Bort Radist
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