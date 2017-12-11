20:07 11 декабря

Сколько самолётов и вертолётов ВКС РФ покинут Сирию в ближайшее время

Подтвердилась информация, представленная ранее в СМИ, о той военной технике и подразделениях, которые первыми покинут территорию Сирийской Арабской Республики. Информация о технике войсках уточнена на основании заявления главкома ВКС РФ генерала Сергея Суровикина:
Получил задачу и приступил к выводу войск в составе 25 летательных аппаратов, из них 23 самолёта различной модификации, 2 вертолета Ка-52, а также воинского контингента в составе отряда военной полиции Российской Федерации, отряда специального назначения, военно-полевого госпиталя, отряда центра разминирования.


Сколько самолётов и вертолётов ВКС РФ покинут Сирию в ближайшее время


В наиболее активной фазе контртеррористической операции в Сирии российская авиационная группировка насчитывала до 70 самолётов и вертолётов.


Напомним, что на постоянной основе в Сирии остаются военная авиабаза в Латакии (Хмеймим), а также пункт материально-технического обеспечения в Тартусе.

Сегодня приказ о необходимости вывода большей части российских войск из Сирии отдал лично верховный главнокомандующий ВС РФ (президент) Владимир Путин. Он прибыл с краткосрочным рабочим визитом в САР, где поблагодарил российских военнослужащих и провёл личную встречу с главой Сирии Башаром Асадом.

Использованы фотографии: МО РФ
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. shura7782 Сегодня, 19:03
    Оставшимся работа найдётся.
    shura7782
    1. dsk Сегодня, 19:14
      Здравствуйте Александр!
      Цитата: shura7782
      работа найдётся.

      "Владимир Владимирович отметил, что «если террористы в Сирии вновь поднимут голову, мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели
      Самолеты не корабли, вернутся в случае чего могут за часы. hi
      dsk
      1. poquello Сегодня, 19:26
        Цитата: dsk
        Самолеты не корабли, вернутся в случае чего могут за часы.

        а кораблям чтоб пульнуть и возвращаться не обязательно
        poquello
        1. 210окв Сегодня, 19:30
          Это точно..Можно прямо с рейда в районе Астрахани..
          Цитата: poquello
          Цитата: dsk
          Самолеты не корабли, вернутся в случае чего могут за часы.

          а кораблям чтоб пульнуть и возвращаться не обязательно
          210окв
      2. shura7782 Сегодня, 19:29
        quote=dsk]Здравствуйте Александр! [quote=shura7782] работа найдётся.[/quote]
        "Владимир Владимирович отметил, что «если террористы в Сирии вновь поднимут голову, мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели
        Самолеты не корабли, вернутся в случае чего могут за часы. hi[/quote]
        Кто бы мог сомниваться. Конечно не пустыми бочками по ним будут работать (хотя они это точно пока ещё не видели). Честно говоря , теряюсь в догадках, чем он пригрозил.[
        shura7782
        1. sabakina Сегодня, 19:58
          Цитата: shura7782
          Конечно не пустыми бочками по ним будут работать (хотя они это точно пока ещё не видели). Честно говоря , теряюсь в догадках, чем он пригрозил.[

          Читал я, что во время ВОВ, люфтваффе сбрасывали на наших пустые дырявые бочки. Говорили, очень было страшно от их воя.
          sabakina
    2. Маз Сегодня, 19:48
      Скоко покинет, столько и вернётся
      Маз
  2. Livonetc Сегодня, 19:08
    Сирийцам толику техники оставят?
    Livonetc
    1. shura7782 Сегодня, 19:15
      Этой техники, точно не оставят.
      shura7782
  3. voyaka uh Сегодня, 19:09
    "из них 23 самолёта различной модификации,"////

    Практически все самолеты? По фоткам Гугл там никогда не было
    больше 30 самолетов одновременно.
    voyaka uh
    1. Владыка Ситх Сегодня, 19:29
      Вояка, ну что вы как маленький?))
      Владыка Ситх
      1. sabakina Сегодня, 20:02
        Сергей, тут всё просто. Вояка берёт смартфон или что там у него и говорит: "О кей Гугл, сколько у русских самолётов в Сирии?"...
        sabakina
    2. kapitan92 Сегодня, 19:31
      Цитата: voyaka uh
      "из них 23 самолёта различной модификации,"////

      Практически все самолеты? По фоткам Гугл там никогда не было
      больше 30 самолетов одновременно.


      По данным МО РФ в определенные этапы база принимала до 70 самолетов , включая самолеты ВТА.
      Стоит отметить, что базе продолжаются активные работы по развитию инфраструктуры и расширению ее функционала.
      kapitan92
  4. ПРАВОкатор Сегодня, 19:09
    Хмеймим свою роль уже сыграл.... А вот Тартус нам ещё долго будет нужен.
    ПРАВОкатор
  5. Neserg Сегодня, 19:10
    Легкой дороги домой и удачи.
    Neserg
  6. Сергей Аверченков Сегодня, 19:13
    До 70-ти бортов? Это не очень много, когда я служил наш полк (три эскадры) - 60 бортов, две (эскадры) МИ-24, одна МИ-8. Я удивлен.
    Сергей Аверченков
    1. brr1 Сегодня, 19:32
      До 70 бортов - это группировка включавшая борты постоянно базирующиеся на территории РФ (Ту-22м3) и на борту "Кузнецова" когда он был там
      brr1
  7. Симон Сегодня, 19:15
    Ну, что - выполнили свою работу, теперь вперед, домой обучать молодежь и тренировать боевых пилотов опыту. wink
    Симон
  8. Rusland Сегодня, 19:18
    Они вольные птицы, решение политическое, а обстановка меняется, извините не получилось, в следующий раз улетим.
    Rusland
  9. Aleksandr21 Сегодня, 19:22
    Интересно сколько там всего ЛА находится.... в октябре была информация от сенатора Франца Клинцевича о том что на Хмеймине 34 ЛА (газета ру источник), если информация достоверная то получается 34-25= 9 летательных аппарата останется.
    Aleksandr21
  10. Витас Сегодня, 19:27
    Медиков и саперов можно было бы и оставить, помочь гражданским.
    Витас
  11. Владимир К. Сегодня, 19:31
    Не торопится ли Путин? Понятно, что этот ход имеет сугубо политическое значение и вернуть с лихвой, улетающую технику можно без всякой помпы за день другой. Но все же - работы для наших ВКС там еще предостаточно, да и духи разных мастей могут воспрять духом, решив еще разок попробывать на зубок сирийские власти.
    Владимир К.
    1. PlotnikoffDD Сегодня, 19:45
      В первый раз что ли объявляют о выводе?
      ну завтра одни улетят, а послезавтра прилетят другие.
      PlotnikoffDD
  12. rudolff Сегодня, 20:01
    Дешевый популизм. Закрыл бы уж совсем тогда Хмеймим с Тартусом и не изображал из себя Македонского. Турки с американцами что-то не торопятся никого выводить, зато без России будут чувствовать куда как вольготней.
    rudolff
Картина дня