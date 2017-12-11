Сколько самолётов и вертолётов ВКС РФ покинут Сирию в ближайшее время
Подтвердилась информация, представленная ранее в СМИ, о той военной технике и подразделениях, которые первыми покинут территорию Сирийской Арабской Республики. Информация о технике войсках уточнена на основании заявления главкома ВКС РФ генерала Сергея Суровикина:
В наиболее активной фазе контртеррористической операции в Сирии российская авиационная группировка насчитывала до 70 самолётов и вертолётов.
Напомним, что на постоянной основе в Сирии остаются военная авиабаза в Латакии (Хмеймим), а также пункт материально-технического обеспечения в Тартусе.
Сегодня приказ о необходимости вывода большей части российских войск из Сирии отдал лично верховный главнокомандующий ВС РФ (президент) Владимир Путин. Он прибыл с краткосрочным рабочим визитом в САР, где поблагодарил российских военнослужащих и провёл личную встречу с главой Сирии Башаром Асадом.
Получил задачу и приступил к выводу войск в составе 25 летательных аппаратов, из них 23 самолёта различной модификации, 2 вертолета Ка-52, а также воинского контингента в составе отряда военной полиции Российской Федерации, отряда специального назначения, военно-полевого госпиталя, отряда центра разминирования.
В наиболее активной фазе контртеррористической операции в Сирии российская авиационная группировка насчитывала до 70 самолётов и вертолётов.
Напомним, что на постоянной основе в Сирии остаются военная авиабаза в Латакии (Хмеймим), а также пункт материально-технического обеспечения в Тартусе.
Сегодня приказ о необходимости вывода большей части российских войск из Сирии отдал лично верховный главнокомандующий ВС РФ (президент) Владимир Путин. Он прибыл с краткосрочным рабочим визитом в САР, где поблагодарил российских военнослужащих и провёл личную встречу с главой Сирии Башаром Асадом.
Использованы фотографии: МО РФ
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