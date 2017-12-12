10:46 12 декабря

Американский Zumwalt вновь прервал испытания из-за поломки

Новейший американский эсминец USS Zumwalt пятого декабря был вынужден прервать испытания из-за поломки и вернуться на верфи в штате Мэн для ремонта, передает РИА Новости сообщение портала USNI News.



«Через день после отправления с верфи у корабля отказали фильтры гармоник, которые защищают чувствительное электрооборудование от нежелательных колебаний мощности. Эсминец лишился возможности использовать сложную электрическую сеть при высоких нагрузках», – говорится в сообщении.


Ресурс напоминает, что высокотехнологичный эсминец-невидимка, спущенный на воду осенью 2016 года, уже несколько раз побывал в ремонте: «сначала стало известно о течи в силовой установке корабля, спустя месяц из строя вышли теплообменники, после чего эсминец пришлось буксировать на базу».

Кроме того, эсминец оказался очень дорогим в эксплуатации, даже по меркам ВС США. Выстрел из новейшей пушки, которой оборудован эсминец, обходится американскому бюджету в $ 800 тысяч при стоимости самого корабля в 4,4 млрд. Ранее сообщалось, что ВМС были вынуждены сократить план закупки кораблей с 28-ми единиц до трех.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 52

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Джедай Сегодня, 09:27
    Новейший американский эсминец USS Zumwalt пятого декабря был вынужден прервать испытания из-за поломки и вернуться на верфи в штате Мэн для ремонта

    Кого-нибудь это удивляет или огорчает, кроме самих американцев? lol
    Джедай
    1. san4es Сегодня, 09:36
      Цитата: Джедай
      Кого-нибудь это удивляет или огорчает, кроме самих американцев? lol

      ...Веселит fellow
      Привет Макс...
      Выстрел из новейшей пушки, которой оборудован эсминец, обходится американскому бюджету в $ 800 тысяч при стоимости самого корабля в 4,4 млрд.

      san4es
      1. Джедай Сегодня, 09:39
        Саша, салют! hi
        Цитата: san4es
        Выстрел из новейшей пушки, которой оборудован эсминец, обходится американскому бюджету в $ 800 тысяч при стоимости самого корабля в 4,4 млрд.

        Они себе ещё напечатают. wink
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 09:54
          У меня такое впечатление , что они хотят нас раскрутить на такие игрушки и пытаются втянуть в гонку - типа программа СОИ 20 века.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 09:56
            Хотеть не вредно. wink Пусть сами с такими корытами мучаются.
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 09:59
              Терзают меня смутные сомнения , мы чего не знаем или не понимаем. lol
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 10:00
                А я в этом уверен. wink
                Джедай
              2. Тралл Сегодня, 10:02
                У меня теща в Эльдорадо похожий утюг купила. Тесть его теперь каждый месяц чинит smile
                Тралл
                1. Идущий Сегодня, 10:04
                  Современные утюги ремонту не подлежат. lol
                  Идущий
        2. Piramidon Сегодня, 10:19
          Цитата: Джедай
          Саша, салют! hi
          Цитата: san4es
          Выстрел из новейшей пушки, которой оборудован эсминец, обходится американскому бюджету в $ 800 тысяч при стоимости самого корабля в 4,4 млрд.

          Они себе ещё напечатают. wink

          Piramidon
          1. Джедай Сегодня, 10:26
            Во-во, я о том же! good
            Джедай
      2. НасРать Сегодня, 09:44
        По видео : Прикольная яхта.. good
        НасРать
        1. Соломон Кейн Сегодня, 09:56
          Яхта это у Ромы Абрамовича. Цена яхты (по оценкам Sunday Times) € 910 млн.
          Соломон Кейн
          1. НасРать Сегодня, 09:57
            Я бы предпочел видеть Зумвольт в виде яхты (обслуживающего народу меньше)... laughing
            НасРать
            1. DMB_95 Сегодня, 10:08
              Цитата: НасРать
              Я бы предпочел видеть Зумвольт в виде яхты .. laughing

              А я бы его пожалел и открыл бы ему кингстоны , если они там есть . sad
              DMB_95
              1. НасРать Сегодня, 10:16
                Корабль - он живой... А вы его топить - садист.
                НасРать
                1. DMB_95 Сегодня, 10:19
                  Цитата: НасРать
                  Корабль - он живой... А вы его топить - садист.

                  Садисты его мучают всё это время .
                  DMB_95
          2. Александр War Сегодня, 10:29
            Обрезать несколько верхних палуб и поставить контейнеры Калибр
            Александр War
      3. Angel_and_Demon Сегодня, 09:52
        Цитата: san4es
        ...Веселит

        а вот есть ли где нибудь статистика по количеству выстрелов в среднем морском бою?
        Angel_and_Demon
        1. НасРать Сегодня, 09:54
          Цитата: Angel_and_Demon

          а вот есть ли где нибудь статистика по количеству выстрелов в среднем морском бою?

          Вы сейчас про какой век спрашиваете?
          НасРать
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:03
            Цитата: НасРать
            Вы сейчас про какой век спрашиваете?

            ну не про флибустьеров же
            Angel_and_Demon
            1. НасРать Сегодня, 10:09
              Цитата: Angel_and_Demon

              ну не про флибустьеров же

              Ну тогда вот пример из нашей недавней истории:

              НасРать
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:20
                Цитата: НасРать
                Ну тогда вот пример из нашей недавней истории:

                здесь про ракеты, а про орудия? и еще кто остался в боевом строю - после попадания в рубку или ходовую часть?
                Angel_and_Demon
                1. Alex777 Сегодня, 10:25
                  Никто не останется в строю при попадании приличным калибром. Брони нет совсем. 1144 и авианосцы - исключение, конечно.
                  Вон у бритов эсминец затонул просто потому, что в нем застряла (не взорвавшись) ПРК с работающим двигателем.
                  Одна загогулина - калибр Замволта позволяет стрелять ТЯО довольно далеко и при этом он таки малозаметен. Так что лучше - пусть ломается. Постоянно. hi
                  Alex777
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:32
                    Цитата: Alex777
                    Никто не останется в строю

                    я про опубликованное выше видео,
                    Одна загогулина - калибр Замволта позволяет стрелять ТЯО
                    а на нем тоже головка самонаведения стоит? или он такой точный?
                    Angel_and_Demon
          2. Тралл Сегодня, 10:03
            Цитата: Angel_and_Demon
            есть ли где нибудь статистика по количеству выстрелов в среднем морском бою?

            Присоединяюсь к вопросу. И, если можно, интересует еще средний диаметр ядра smile
            Тралл
        2. san4es Сегодня, 09:55
          Цитата: Angel_and_Demon
          ...а вот есть ли где нибудь статистика

          request ...Где-то есть...По попаданиям - точно есть
          san4es
      4. Александр War Сегодня, 10:28
        Тезка привет hi ,опять супер стелс утюг ,не оправдывает возложенных на него обязательств laughing
        Александр War
        1. san4es Сегодня, 10:39
          Цитата: Александр War
          ...опять супер стелс утюг ,не оправдывает возложенных на него обязательств laughing

          Привет Сань...Он ещё не готов wink
          san4es
      5. Александр War Сегодня, 10:34
        Есть отличия на Танках Леклерк Видео стащил у Юрия Лямина с 50 сек сравни два Леклерка
        Александр War
    2. Хагалаз Сегодня, 09:37
      Я думаю и большенству американцев тоже фиолетово.
      Хагалаз
  2. Ретвизан 8 Сегодня, 09:29
    Ну, выглядит этот девайс весьма футористично.
    Ретвизан 8
    1. Chertt Сегодня, 09:33
      Цитата: Ретвизан 8
      Ну, выглядит этот девайс весьма футористично.

      Чем то он "Имперский крейсер" из звездных воин напоминает. Наверно поэтому замволты так плохо плавают, что их в голливуде "рисовали"
      Chertt
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:53
        Цитата: Chertt
        Чем то он "Имперский крейсер" из звездных воин напоминает. Наверно поэтому замволты так плохо плавают, что их в голливуде "рисовали"

        он должен в космосе наводить страх на противника, а его в лужу посадили laughing
        Angel_and_Demon
        1. Идущий Сегодня, 10:02
          Будет акул распугивать вдоль пляжа.
          Идущий
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:04
            Цитата: Идущий
            Будет акул распугивать вдоль пляжа.

            так опустить космическую гвардию? ну вы садист laughing
            Angel_and_Demon
            1. Идущий Сегодня, 10:06
              Зато грозно смотрится.
              Идущий
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:34
                Цитата: Идущий
                Зато грозно смотрится.

                эти ребята смотрятся еще грознее laughing
                Angel_and_Demon
    2. KCA Сегодня, 09:59
      Если пригласить дизайнера океанских яхт. он и "Петра" тоже фанерой так обошьёт, что загляденье будет
      KCA
  3. Yoshi Сегодня, 09:30
    Жаль, что военные не докатились до инлайн проекта "жизнь нашего корабля". Можно было бы экономить на чужих ошибках. Интересный пароход, поизучать бы...
    Yoshi
  4. ИмПерц Сегодня, 09:30
    У утюга провод перетёрся? Оказался короткий и штепсель выдернуло из розетки? Парогенератор оказался неисправен и коротнуло схему?
    А-а-а...
    Фильтр не выдержал качки, понятно...
    ИмПерц
  5. Михаил Р Сегодня, 09:31
    laughing wassat laughing wassat laughing wassat laughing wassat laughing wassat классная новость для поржать!
    Михаил Р
  6. Ren Сегодня, 09:40
    Выстрел из новейшей пушки, которой оборудован эсминец, обходится американскому бюджету в $ 800 тысяч при стоимости самого корабля в 4,4 млрд
    .
    А что, рельсотрон уже поставили как штатное вооружение? wassat
    10 000 выстрелов - и бюджета страны, типа трибалтии уже нет. lol
    Ren
  7. Горный стрелок Сегодня, 09:42
    Короче, нашим такие "Распилы" и не снились... Пилите, Шура, пилите, она золотая...
    Горный стрелок
    1. Идущий Сегодня, 10:00
      А уже второй на воду спущен.
      Идущий
    2. Ren Сегодня, 10:00
      Цитата: Горный стрелок
      Короче, нашим такие "Распилы" и не снились... Пилите, Шура, пилите, она золотая...

      Да уж, NASA - сущие дети!
      По данным Стива Гарбера, стоимость программы «Аполлон» была приблизительно 136 миллиардов в долларах 2005 года (6 прилунений).

      Одно удачное прилунение = 5 Зумвольтов. wink
      Ren
  8. next322 Сегодня, 09:44
    еще хорошо что у него нет полимент-редута........
    next322
  9. SOF Сегодня, 09:45
    ...интересно, а супер-корабль будут впаривать всем "друзьям" как супер-саломет, под поговорку про "отключим газ", или только по желанию?
    Некая страна на Ближнем Востоке не собирается ли, случайно, возвеличить свой ВМФ за счет "чуда техники"?
    SOF
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 09:57
    ... ну так и пусть они со своим гробиком носятся, больше бабла вкачают - нам на радость...
    a.s.zzz888
  11. Mavrikiy Сегодня, 10:27
    Американский Zumwalt вновь прервал испытания из-за поломки
    Детские болезни? Понятно. Но рахиту, сколько касторки не давай.....
    Mavrikiy
  12. rotmistr60 Сегодня, 10:27
    в $ 800 тысяч при стоимости самого корабля в 4,4 млрд.
    Дороговатая "игрушка" да еще ломается уже не в первый раз. Но об этом пускай у американцев голова болит.
    rotmistr60
  13. НЕКСУС Сегодня, 10:36
    У них хоть это корыто ходит,правда ломается ,как наша Ока(метр на ней и пять под ней).А модернизации нашего Нахимова конца не видать. Как в той сказке-"Шел пятый год модернизации"...
    НЕКСУС
Картина дня