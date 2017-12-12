Американский Zumwalt вновь прервал испытания из-за поломки
Новейший американский эсминец USS Zumwalt пятого декабря был вынужден прервать испытания из-за поломки и вернуться на верфи в штате Мэн для ремонта, передает РИА Новости сообщение портала USNI News.
«Через день после отправления с верфи у корабля отказали фильтры гармоник, которые защищают чувствительное электрооборудование от нежелательных колебаний мощности. Эсминец лишился возможности использовать сложную электрическую сеть при высоких нагрузках», – говорится в сообщении.
Ресурс напоминает, что высокотехнологичный эсминец-невидимка, спущенный на воду осенью 2016 года, уже несколько раз побывал в ремонте: «сначала стало известно о течи в силовой установке корабля, спустя месяц из строя вышли теплообменники, после чего эсминец пришлось буксировать на базу».
Кроме того, эсминец оказался очень дорогим в эксплуатации, даже по меркам ВС США. Выстрел из новейшей пушки, которой оборудован эсминец, обходится американскому бюджету в $ 800 тысяч при стоимости самого корабля в 4,4 млрд. Ранее сообщалось, что ВМС были вынуждены сократить план закупки кораблей с 28-ми единиц до трех.
«Через день после отправления с верфи у корабля отказали фильтры гармоник, которые защищают чувствительное электрооборудование от нежелательных колебаний мощности. Эсминец лишился возможности использовать сложную электрическую сеть при высоких нагрузках», – говорится в сообщении.
Ресурс напоминает, что высокотехнологичный эсминец-невидимка, спущенный на воду осенью 2016 года, уже несколько раз побывал в ремонте: «сначала стало известно о течи в силовой установке корабля, спустя месяц из строя вышли теплообменники, после чего эсминец пришлось буксировать на базу».
Кроме того, эсминец оказался очень дорогим в эксплуатации, даже по меркам ВС США. Выстрел из новейшей пушки, которой оборудован эсминец, обходится американскому бюджету в $ 800 тысяч при стоимости самого корабля в 4,4 млрд. Ранее сообщалось, что ВМС были вынуждены сократить план закупки кораблей с 28-ми единиц до трех.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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