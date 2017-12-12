Роскосмос назвал причину аварии после пуска с космодрома "Восточный"

По его словам, специальная комиссия завершила работу и однозначно установила причину аварии. Она связана с несовершенством алгоритмов программного обеспечения системы управления РБ "Фрегат", впервые проявившемся только при этом запуске. "Алгоритм работы системы управления привел к некорректному определению ориентации разгонного блока после отделения от ракеты-носителя при выставленных начальных азимутах ракеты и блока на стартовом комплексе космодрома Восточный

Сам разгонный блок и его составные части (двигатели, система управления) отработали в соответствии с заданным алгоритмом, который был заложен еще в 1998 году при создании этого блока

Авария разгонного блока (РБ) "Фрегат" с 19 спутниками, который был запущен с космодрома Восточный ракетой "Союз-2.1б" 28 ноября 2017 года, произошла из-за того, что система управления блока рассчитала вращение не в ту сторону, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Александр Иванов.- озвучил Иванов официальное заключение комиссии.В результате разгонный блок после отделения от третьей ступени ракеты-носителя начал поворачиваться не в ту сторону, не успел закончить маневр за 55 секунд и после включения двигательной установки потерял ориентацию и упал, уточнил Иванов.Иванов отметил, что все работы, проведенные на стартовом и техническом комплексе космодрома во время подготовки к запуску, не могли привести к подобному результату, и "никаких замечаний в работе систем космодрома Восточный не обнаружено". Также комиссия не выявила никаких замечаний в работе ракеты-носителя.- добавил Иванов. Он уточнил, что никаких вопросов к полетному заданию, к его составлению также не обнаружено - "полетное задание сформировано строго в соответствии с протоколом баллистических данных".Иванов отметил, что такие проблемы с алгоритмом, которые привели к потере "Фрегата", "лечатся программными методами", передает ТАСС