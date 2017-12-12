10:41 12 декабря

Роскосмос назвал причину аварии после пуска с космодрома "Восточный"

Авария разгонного блока (РБ) "Фрегат" с 19 спутниками, который был запущен с космодрома Восточный ракетой "Союз-2.1б" 28 ноября 2017 года, произошла из-за того, что система управления блока рассчитала вращение не в ту сторону, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Александр Иванов.

Роскосмос назвал причину аварии после пуска с космодрома "Восточный"


По его словам, специальная комиссия завершила работу и однозначно установила причину аварии. Она связана с несовершенством алгоритмов программного обеспечения системы управления РБ "Фрегат", впервые проявившемся только при этом запуске. "Алгоритм работы системы управления привел к некорректному определению ориентации разгонного блока после отделения от ракеты-носителя при выставленных начальных азимутах ракеты и блока на стартовом комплексе космодрома Восточный
- озвучил Иванов официальное заключение комиссии.


В результате разгонный блок после отделения от третьей ступени ракеты-носителя начал поворачиваться не в ту сторону, не успел закончить маневр за 55 секунд и после включения двигательной установки потерял ориентацию и упал, уточнил Иванов.

Иванов отметил, что все работы, проведенные на стартовом и техническом комплексе космодрома во время подготовки к запуску, не могли привести к подобному результату, и "никаких замечаний в работе систем космодрома Восточный не обнаружено". Также комиссия не выявила никаких замечаний в работе ракеты-носителя.

Сам разгонный блок и его составные части (двигатели, система управления) отработали в соответствии с заданным алгоритмом, который был заложен еще в 1998 году при создании этого блока
- добавил Иванов. Он уточнил, что никаких вопросов к полетному заданию, к его составлению также не обнаружено - "полетное задание сформировано строго в соответствии с протоколом баллистических данных".

Иванов отметил, что такие проблемы с алгоритмом, которые привели к потере "Фрегата", "лечатся программными методами", передает ТАСС

Использованы фотографии: ТАСС, Юрий Смитюк
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Комментарии 36

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  1. Berkut154 Сегодня, 10:06
    Это писец , товарищи belay
    Berkut154
    1. Джедай Сегодня, 10:07
      По его словам, специальная комиссия завершила работу и однозначно установила причину аварии. Она связана с несовершенством алгоритмов программного обеспечения системы управления РБ "Фрегат"

      Штатовские хакеры влезли? lol
      А если серьёзно, то что за раздолбайство? Почему всё ПО не было десять раз перепроверено? Кто понесёт наказание? И понесёт ли вообще? В общем, вопросов очень много.
      Джедай
      1. Соломон Кейн Сегодня, 10:12
        Причина понятна давно . Не понятно - кто за это "сел"? Или какие административные санкции применены?
        Макс! hi Мое почтение! hi
        Соломон Кейн
        1. Джедай Сегодня, 10:13
          Костя, привет! hi Вот и я о том же. Вопросов много, а вот с ответами - не очень. negative
          Джедай
          1. Соломон Кейн Сегодня, 10:20
            Макс! Начнутся массовые "посадки" системных манагеров - начнется эра безаварийных пусков, вовремя сданных военных изделий итд.
            Читал, что ВВП планирует вводить политику жесткой борьбы с системными раздолбаями....Дай-то,Бог! hi
            Соломон Кейн
            1. Джедай Сегодня, 10:25
              Цитата: Соломон Кейн
              Читал, что ВВП планирует вводить политику жесткой борьбы с системными раздолбаями....Дай-то,Бог!

              Согласен с тобой на все 200%.
              Джедай
      2. Тралл Сегодня, 10:13
        Молодой программист Вася Пупкин уже уволен? smile
        Тралл
      3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:13
        Джедай Сегодня, 10:07... Кто понесёт наказание?

        ...полагаю надо начинать с гниющей головы...
        a.s.zzz888
        1. Сергей-svs Сегодня, 10:21
          По его словам, специальная комиссия завершила работу и однозначно установила причину аварии. Она связана с несовершенством алгоритмов программного обеспечения системы управления РБ "Фрегат", впервые проявившемся только при этом запуске. "Алгоритм работы системы управления привел к некорректному определению ориентации разгонного блока после отделения от ракеты-носителя при выставленных начальных азимутах ракеты и блока на стартовом комплексе космодрома Восточный - озвучил Иванов официальное заключение комиссии...

          КрасавчиГ! Сколько красивых и пустых слов - одновременно! yes Вот это и есть "эффективный-менеджер" из нашего правительства! good А ведь, мог бы и просто сказать:"Бог - дал, бог - взял! Не виноватые мЫ, он сам упал!....Пилим дальше...то есть работаем, господа!" yes
          Сергей-svs
      4. Идущий Сегодня, 10:13
        “Сам разгонный блок и его составные части (двигатели, система управления) отработали в соответствии с заданным алгоритмом, который был заложен еще в 1998 году при создании этого блока
        - добавил Иванов.


        Ну и как это назвать ?
        Идущий
        1. Чёрная вода Сегодня, 10:33
          разгельдяйство, непрофессионализм....ну и можно ещё саботаж.....когда в дорогую ракету закачивают устаревшие данные и потом не проверяют на конечном этапе......это космоскоторый не прощает ошибок, всё должно быть отработано и переправеренно 10 раз...а если бы это была лунная экспедиция с 19 космонавтами, тогда как?...всех причастных убирать снег на космодроме...
          Чёрная вода
      5. dauria Сегодня, 10:22
        Почему всё ПО не было десять раз перепроверено?


        .21 июля 1962 с Мыса Канаверал был произведен запуск ракеты-носителя «Атлас», несущей аппарат «Маринер-1», который должен был отправиться к Венере. Через несколько минут после взлета ракета отклонилась от курса и была подорвана из соображений безопасности. Каким-то образом в программе ведения оказался пропущенным дефис, что привело к некорректному управлению ракетой — уходу влево и опусканию носа. Дефис был пропущен и во время предыдущих успешных запусков „Атласа“, но эта часть программы не использовалась, т.к. не происходило разрыва радиосвязи.

        У тех , кто делает программу, "глаз замылен", сложно перепроверить, пропускается ошибка- мозги по той же дорожке идут . А тот, кто проверяет - ему проще свой вариант написать, чем блох отловить. Ведь ошибки в программе бывают и логическими, а их выловить гораздо сложнее.
        dauria
        1. sxfRipper Сегодня, 10:29
          Пропущен дефис... Не знаю, как в 1962 году, а сейчас компилятор просто выдал бы ошибку в модуле таком-то на строке такой-то - и ВСЁ!
          sxfRipper
    2. сибиралт Сегодня, 10:32
      Блин, дожили! Даже правдоподобную версия разгильдяйства не могут придумать. belay Зарплату платить нужно тем кто делает, а не сочиняет оправдания.
      сибиралт
  2. Ronald Reagan Сегодня, 10:09
    Печально все это, но выживает сильнейший. request
    Ronald Reagan
  3. Azazelo Сегодня, 10:10
    Ещё меньше бы сотрудникам платили... ну а вообще взгреть надо руководство по полной программе.
    Azazelo
    1. donavi49 Сегодня, 10:12
      Ну загружал программу то какой техник Вася. А не начальник. И он загрузил обычную байконуровскую программу, а не на Восточный.
      donavi49
  4. Муссаси Сегодня, 10:11
    А где отставки, увольнения ? Несколько миллиардов в океан упало! what
    Муссаси
    1. SNEAKY Сегодня, 10:17
      Какие отставки-увольнения?Ясно же отмазались.Виновата программа!Люди не при чем! winked
      SNEAKY
    2. сибиралт Сегодня, 10:36
      За это садить надо, а не выговоры объявлять!
      сибиралт
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 10:11
    ... кого то пора бы уже и на "рею"... angry
    a.s.zzz888
    1. Фрол 7525 Сегодня, 10:16
      Окстись-ворон ворону глаз не выклюет... wink
      Фрол 7525
  6. Чичиков Сегодня, 10:16
    Как в сказке, - один замешивает, а второй не знает, что с эти делать, или кирпичи обжигать, или блины печь.
    В школе достают всех логарифмами, а в Роскосмосе, алгоритмами.
    Чичиков
  7. Горный стрелок Сегодня, 10:18
    Программисты виноваты... Бывает. Сам имею дело со сложными программными продуктами. Никак не избежать ошибок. Жаль, что они такие дорогие, эти ошибки...
    Горный стрелок
    1. SNEAKY Сегодня, 10:23
      Не думаю,что там настолько сложно все с мозгами для вывода на орбиту,имею ввиду именно спецов по этой области.
      Не сторонник теорий заговоров,но уж больно тут пахнет целенаправленно-нечаянной ошибкой.
      SNEAKY
  8. Strashila Сегодня, 10:18
    Очередная тупая отмазка... типа виновато программное обеспечение, они что, как в Израиле в западном направлении пуск провели... нет, как всегда в восточном... надо срочно перенимать опыт борделей, перестать двигать и переставлять кроватки, а поменять персонал. Боюсь даже подумать об угрозе со стороны военных МБР любого базирования, те должны производить запуски из любой точки планеты в любом направлении... ведь у России одна шестая суши и вероятность получить собственный презент очень высока... если верить очередному бреду по объяснению маразма с пуском.
    Strashila
  9. vadimtt Сегодня, 10:18
    Хороший баг, почти 20 лет не вылазил lol
    Сажать уже некого. Главное, чтоб сейчас были люди, которые в этом коде смогут разобраться и поправить, не вылезая из доступных ресурсов. Если не получится - тогда ой, разработка нового блока управления с новыми косяками.
    vadimtt
  10. bardadym Сегодня, 10:20
    "Сегодня в городе N при обоюдном пересечении двойной сплошной и с серьезным превышением скорости лоб в лоб столкнулись две машины ГИБДД. По результатам работы специальной комиссии было установлено, что правила нарушили сами себя."
    bardadym
  11. Mik13 Сегодня, 10:20
    Печально....
    Однако, пользуясь и даже злоупотребляя случаем, хотел бы напомнить кое-о-чем... А именно, о "патриотических" комментариях к статье "Модификация двигателя для Falcon 9 взорвалась при испытаниях"
    Цитата: Елена Захарова
    Рогозин прав, им лучше совершенствовать батут.

    Цитата: Logall
    Максим, без наших двигателей не будет у США космоса! Кто главная космическая держава?–Россия! Да простит меня Михан – скоро везде первыми будем! Хе, хе...

    Цитата: Чёрный
    Движки для космических кораблей делать - это не айпад с шуруповёртом скрещивать

    Исключительно в педагогических целях, разумеется...
    Mik13
  12. Миханище Сегодня, 10:21
    Молодцы наши, чётко и быстро разобрались!
    Ракета стартовала - всё нормально, остальное решаемо.
    Миханище
  13. Million Сегодня, 10:24
    Инженеры не знают где лево.а где право?
    Million
  14. sxfRipper Сегодня, 10:27
    Полный бред! Я сам - программист и знаю, что чудес не бывает. Разве что в ТЗ могут накосячить. И вот тут и выясняется, кто есть кто - программист или программёр ака bydlo-кодер.
    sxfRipper
  15. Стройбат запаса Сегодня, 10:27
    Интересно... Алгоритм разработан в 1998г. и всё было нормально. А этот "Фрегат" право-лево попутал?
    Стройбат запаса
  16. Sergey53 Сегодня, 10:30
    Ну раз нашли причину "лечите". Да людям платите нормально, чтобы до разгильдяйства не доходило.
    Sergey53
  17. ADmA_RUS Сегодня, 10:31
    Скока умников. Одно радует. Вы свой талант, знания, трудолюбие тратите на другие сферы.
    Пожалуйста не лезте в космонавтику!
    Ведь там, все очень просто и легко! Все решения шаблонны. Не оставляйте людей без нищенской зарплаты! Вам там будет скучно и не интересно. А ещё возможно придётся, статьи писать и о ужОс, защищать кандидатские и докторские.
    ADmA_RUS
  18. SNEAKY Сегодня, 10:36
    Цитата: sxfRipper
    Полный бред! Я сам - программист и знаю, что чудес не бывает. Разве что в ТЗ могут накосячить. И вот тут и выясняется, кто есть кто - программист или программёр ака bydlo-кодер.

    Кстати!!!В жизнь не поверю,что при всех испытаниях сия программа полета не тестировалась.Вот врут же блин!
    SNEAKY
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