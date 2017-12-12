В Будапеште заявили о необходимости отменить новый украинский закон об образовании

Этот закон нарушает права венгерского и других меньшинств на Украине. Он абсолютно не соответствует двусторонним и международным обязательствам, которые взял на себя Киев. Это совершенно противоречит различным декларациям ООН и документам ОБСЕ, а также "Восточному партнерству" Евросоюза. Поэтому Украине необходимо этот закон отменить,

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый украинский закон об образовании должен быть отменен, поскольку он дискриминирует национальные меньшинства, передает РИА Новости сказал министр в интервью газете «Известия».Недавно он заявлял, что Будапешт ждет от Киева выполнения 3-х условий после решения Венецианской комиссии при Совете Европы относительно украинского закона об образовании: начала переговоров с национальными меньшинствами, соблюдения имеющихся у них прав и выполнения предложений комиссии.Ранее Венецианская комиссия опубликовала решение о языковых положениях украинского закона об образовании. В нем указано, что Киев должен «обеспечивать достаточную долю обучения на языках меньшинств в начальной и средней школе». В свою очередь МИД Украины в понедельник призвал «воздержаться от интерпретаций выводов комиссии» и «прекратить политизацию» вопроса.Напомним, закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября. Предполагается, что он будет вводиться в действие поэтапно – до 2020 года.