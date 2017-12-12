Стала известна судьба американского аналога БРЖК "Баргузин"
Информация о временном прекращении работ над созданием российских боевых железнодорожных комплексов, вызвала бурную реакцию в интернете. Между тем в США также велись аналогичные разработки, но от них было решено отказаться.
Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на "НВО", Пентагон планировал запустить по американским железным дорогам свой первый "атомный" поезд в 1963 году. Предполагалось, что со временем на вооружении таких поездов будет находиться от 50 до 150 межконтинентальных баллистических ракет семейства Minuteman ("Ополченец").
В целом идея вагона – пусковой установки с МБР «Минитмен» I и МХ была аналогична той, что применили советские разработчики. Иллюстрация с сайта www.fas.org
Американские военные считали, что использование ракет в железнодорожных составах сделает это оружие менее уязвимыми. Сообщалось, что для нейтрализации вооружения ракетных поездов противнику потребуется использовать более 10000 ракет.
В США были проведены испытания под кодом Operation Big Star ("Операция "Большая звезда"), в которых участвовали четыре экспериментальных состава-прототипа ракетного поезда. А в 1960 году появился полноразмерный макет БЖРК. Известно, что в состав, вооруженный тремя ракетами, должны были войти минимум 10 вагонов. А для поезда с пятью ракетами требовалось 15 вагонов.
Но в 1961 году Джон Кеннеди предпочел заменить дорогостоящие ракетные железнодорожные составы, работа над которыми к тому времени уже обошлась американским налогоплательщикам в 100 миллионов долларов, высокозащищенными шахтными пусковыми установками. Кроме дороговизны хранения и обслуживания ракет на железнодорожных составах, американцев смутило также долгое время, требовавшееся на их подготовку к пуску.
Тем не менее, в 1980-е годы США предприняли новую попытку возродить проект ракетного поезда, вооруженного более мощными ракетами Peacekeeper ("Миротворец"). Но и эту разработку реализовать не удалось.
Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на "НВО", Пентагон планировал запустить по американским железным дорогам свой первый "атомный" поезд в 1963 году. Предполагалось, что со временем на вооружении таких поездов будет находиться от 50 до 150 межконтинентальных баллистических ракет семейства Minuteman ("Ополченец").
В целом идея вагона – пусковой установки с МБР «Минитмен» I и МХ была аналогична той, что применили советские разработчики. Иллюстрация с сайта www.fas.org
Американские военные считали, что использование ракет в железнодорожных составах сделает это оружие менее уязвимыми. Сообщалось, что для нейтрализации вооружения ракетных поездов противнику потребуется использовать более 10000 ракет.
В США были проведены испытания под кодом Operation Big Star ("Операция "Большая звезда"), в которых участвовали четыре экспериментальных состава-прототипа ракетного поезда. А в 1960 году появился полноразмерный макет БЖРК. Известно, что в состав, вооруженный тремя ракетами, должны были войти минимум 10 вагонов. А для поезда с пятью ракетами требовалось 15 вагонов.
Но в 1961 году Джон Кеннеди предпочел заменить дорогостоящие ракетные железнодорожные составы, работа над которыми к тому времени уже обошлась американским налогоплательщикам в 100 миллионов долларов, высокозащищенными шахтными пусковыми установками. Кроме дороговизны хранения и обслуживания ракет на железнодорожных составах, американцев смутило также долгое время, требовавшееся на их подготовку к пуску.
Тем не менее, в 1980-е годы США предприняли новую попытку возродить проект ракетного поезда, вооруженного более мощными ракетами Peacekeeper ("Миротворец"). Но и эту разработку реализовать не удалось.
Использованы фотографии: www.fas.org
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