Стала известна судьба американского аналога БРЖК "Баргузин"

Информация о временном прекращении работ над созданием российских боевых железнодорожных комплексов, вызвала бурную реакцию в интернете. Между тем в США также велись аналогичные разработки, но от них было решено отказаться.Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на "НВО", Пентагон планировал запустить по американским железным дорогам свой первый "атомный" поезд в 1963 году. Предполагалось, что со временем на вооружении таких поездов будет находиться от 50 до 150 межконтинентальных баллистических ракет семейства Minuteman ("Ополченец").Американские военные считали, что использование ракет в железнодорожных составах сделает это оружие менее уязвимыми. Сообщалось, что для нейтрализации вооружения ракетных поездов противнику потребуется использовать более 10000 ракет.В США были проведены испытания под кодом Operation Big Star ("Операция "Большая звезда"), в которых участвовали четыре экспериментальных состава-прототипа ракетного поезда. А в 1960 году появился полноразмерный макет БЖРК. Известно, что в состав, вооруженный тремя ракетами, должны были войти минимум 10 вагонов. А для поезда с пятью ракетами требовалось 15 вагонов.Но в 1961 году Джон Кеннеди предпочел заменить дорогостоящие ракетные железнодорожные составы, работа над которыми к тому времени уже обошлась американским налогоплательщикам в 100 миллионов долларов, высокозащищенными шахтными пусковыми установками. Кроме дороговизны хранения и обслуживания ракет на железнодорожных составах, американцев смутило также долгое время, требовавшееся на их подготовку к пуску.Тем не менее, в 1980-е годы США предприняли новую попытку возродить проект ракетного поезда, вооруженного более мощными ракетами Peacekeeper ("Миротворец"). Но и эту разработку реализовать не удалось.