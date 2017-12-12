13:37 12 декабря

Президент Турции: вопрос о поставках С-400 решится до конца недели

Анкара в течение этой недели решит вопрос о поставке зенитных ракетных комплексов С-400 из России, передает РИА Новости заявление президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана.



Хочу сказать относительно С-400. Наши соответствующие органы проделают необходимую работу и в течение этой недели завершат эту работу,
сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.


Напомним, в сентябре текущего года Реджеп Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, и уже внесен задаток.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли после этого заявил, что поставки зенитных систем из России начнутся в 2019 году.

Ранее помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, который готовится к исполнению.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Michael67 Сегодня, 11:23
    "Анкара в течение этой недели решит вопрос о поставке зенитных ракетных комплексов С-400 из России" и выйдет из НАТО?
    Michael67
    1. Владимир16 Сегодня, 11:28
      Да пусть будет в НАТО. Важно экономически связать наши страны. Что бы не было желания у турок воевать с русскими. Понимал что бы турок, что война в этом случае по нему же и ударит.
      Соседи мы. Нужно жить по-соседски.
      Владимир16
      1. сибиралт Сегодня, 11:31
        Похоже, без С-400 из НАТО не выйти никак. laughing
        сибиралт
      2. Фрол 7525 Сегодня, 11:33
        Это как,Владимир 16?НИКОГДА мы с ними дружно не жили.
        Фрол 7525
      3. Svarog Сегодня, 11:34
        Цитата: Владимир16
        Да пусть будет в НАТО. Важно экономически связать наши страны. Что бы не было желания у турок воевать с русскими. Понимал что бы турок, что война в этом случае по нему же и ударит.
        Соседи мы. Нужно жить по-соседски.

        А до того, как нашего летчика сбили мы не были связаны экономически? Не уверен, что все перечисленные действия помогут предотвратить войну, если на то будет политическая воля .
        Svarog
        1. Владимир16 Сегодня, 11:58
          Сварог, сбили самолет, а не летчика. Это во первых. Во вторых в самолете было два летчика.
          Этот инцидент удалось пережить. Слава Богу. ВВП решил проблему с турками.
          В третьих лучше жить в ладу с соседом нежели воевать.

          Вы будете одной рукой по кнопкам жать и писать про поганых турок, а второй помидор турецкий в рот себе засовывать. Это зимой. А летом поедете отдыхать в Турцию.

          О какой нахрен войне ты говоришь? Какая еще политическая воля для войны? Твоя воля? Ты воевать собрался? С кем? С турками? А цель? Просто поболтать?
          Владимир16
          1. Svarog Сегодня, 12:04
            Цитата: Владимир16
            Вы будете одной рукой по кнопкам жать и писать про поганых турок, а второй помидор в рот себе засоввывать. Это зимой, а летом поедете отдыхать в Турцию.

            Нет в Турции мне не нравится, вот в Египет поехал бы.. но опасно еще, уверен, что безопасность египтяне так и не организовали на должном уровне. Что же до помидоров, то зимой их не ем ибо резиновые они. Что с соседями лучше жить в ладу с вами согласен, но, как правило не мы бываем инициаторами разлада.
            Цитата: Владимир16
            Этот инцидент удалось пережить. Слава Богу.

            Турки да, удачно этот инцидент пережили, боюсь, что при СССР они бы его не пережили. И то, что они удачно пережили убийство нашего пилота, может породить в них чувство безнаказанности.
            Svarog
            1. GRF Сегодня, 13:09
              О да... Империя зла... Повезло туркам...
              А что изменилось?

              У русских стало меньше бомб?
              Они стали трусливее?
              Предки у русских были огого, не то что счас?
              -скажи-ка, дядя, ...
              Да были люди в наше время,
              Не то, что нынешнее племя:
              Богатыри - не вы!

              И так из поколения в поколение )))
              Так что изменилось?

              А да, лапшевешателей и их последователей меньше не становится...

              Косяк кровавой нации, однако...
              GRF
  2. Клебер Сегодня, 11:23
    Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли после этого заявил, что поставки зенитных систем из России начнутся в 2019 году.


    Наша боеготовность во всей красе.
    Клебер
  3. Sergey53 Сегодня, 11:24
    Это уже объявляли ранее.Тогда огласите пожалуйста весь список дат.
    Sergey53
    1. Клебер Сегодня, 11:25
      Цитата: Sergey53
      Это уже объявляли ранее.Тогда огласите пожалуйста весь список дат.



      Молодец - пять.
      Клебер
  4. sa-ag Сегодня, 11:39
    Эрдоган себе чего только за газопровод не выторгует....
    sa-ag
    1. GRF Сегодня, 13:22
      Эх, выторговал бы он еще уничтожение отребья человечества...
      GRF
      1. GRF Сегодня, 13:23
        Шутка ... (С)
        GRF
  5. ButchCassidy Сегодня, 11:41
    Цитата: Michael67
    "Анкара в течение этой недели решит вопрос о поставке зенитных ракетных комплексов С-400 из России" и выйдет из НАТО?

    Слушайте, С-300 есть у Греции и что? Это как-то влияет на ее статус?

    Главное, чтобы туркам технологии не передавали. И, судя по заявлению, об этом речь не идет.
    ButchCassidy
  6. Ратуш Сегодня, 11:43
    "...Анкара в течение этой недели решит вопрос о поставке зенитных ракетных комплексов С-400 из России, передает РИА Новости заявление президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана..."


    А что,до сих пор не решен вопрос?)...года два раз в месяц на всех углах кричали что все решено...
    Ратуш
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