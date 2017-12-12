Президент Турции: вопрос о поставках С-400 решится до конца недели

Хочу сказать относительно С-400. Наши соответствующие органы проделают необходимую работу и в течение этой недели завершат эту работу,

Анкара в течение этой недели решит вопрос о поставке зенитных ракетных комплексов С-400 из России, передает РИА Новости заявление президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана.сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.Напомним, в сентябре текущего года Реджеп Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, и уже внесен задаток.Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли после этого заявил, что поставки зенитных систем из России начнутся в 2019 году.Ранее помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, который готовится к исполнению.