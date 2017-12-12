13:36 12 декабря

Южная Корея принимает на вооружение новые БТР

Как сообщает портал armyrecognition.com, Минобороны Республики Корея и компания Hyundai Rotem подписали контракт на поставку боевых машин K806 и K808.

Согласно подписанному договору компания Hyundai Rotem будет ежегодно передавать южнокорейской армии порядка 100 новых бронетранспортёров. Всего в рамках сделки ВС Республики Корея получат 500 единиц K808 и 100 единиц K806. Сумма сделки составила $357 млн.

Южная Корея принимает на вооружение новые БТР

Бронетранспортёр K808



Бронетранспортёры K808 и K806 созданы для замены гусеничных БМП K200 и K21, находящихся на вооружении южнокорейской армии. К808 имеет колёсную формулу 8×8 и предназначен для транспортировки пехоты (в том числе в горных районах). K806 с колёсной формулой 6×6 предназначен для ведения разведки и рейдовых действий.


Бронетранспортёр K806


Обе машины являются амфибийными и оснащены двигателями мощностью 430 л. с., способными разгонять их до 100 км/ч по шоссе. K808 и K806 могут оснащаться различными боевыми модулями с пулемётным и ракетным вооружением, а также пушками калибров 30, 90 и 120 мм.

Разработка K808 и K806 началась в 2012 году, а в мае прошлого года машины завершили прохождение государственных испытаний. Машины K806 массой 16 т планируется задействовать для разведывательных операций и защиты подразделений на марше. Двадцатитонные K808 предназначены для переброски десанта и действий на поле боя наряду с основными боевыми танками Южной Кореи, передает "Warspot"


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Комментарии 25

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  1. сибиралт Сегодня, 11:35
    Во, блин, гоночный БТР! belay
    сибиралт
    1. Chertt Сегодня, 11:41
      Не знаю, их ТТХ но с Дизайном корейцы угадали laughing
      Chertt
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 11:42
      Цитата: сибиралт
      Во, блин, гоночный БТР!

      а чего это он такой квадратный? это что бы проще подбить было?
      Angel_and_Demon
      1. НасРать Сегодня, 11:51
        Наверное, что бы плавать - они плавающие...
        НасРать
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:53
          Цитата: НасРать
          Наверное, что бы плавать - они плавающие...

          это типа амерскими эсминцами вдохновились? laughing
          Angel_and_Demon
          1. НасРать Сегодня, 12:01
            Как то так это выглядит:


            Попробуйте по нему попасть, когда он в воде...

            и ещё видео:

            НасРать
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:10
              Цитата: НасРать
              Попробуйте по нему попасть, когда он в воде..

              ну если это патрульный катер - то семь футов ему в киль laughing а на суше - ну очень хорошая мишень
              Angel_and_Demon
              1. НасРать Сегодня, 12:28
                А как Вы отзоветесь о Тайфуне?:


                bully
                НасРать
        2. Микадо Сегодня, 11:58
          возможно, форму носа "содрали" с учетом опыта американского AAV-7
          Микадо
  2. Копчёный Сегодня, 11:38
    Хм, а такой перед машины будет держать 14.5мм скажем?
    Копчёный
    1. Джедай Сегодня, 11:40
      Нет, заявлено что этот 2,5 метровый сарай (по высоте) в лоб только 12,7мм держит.
      Джедай
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:43
        Цитата: Джедай
        Нет, заявлено что этот 2,5 метровый сарай (по высоте) в лоб только 12,7мм держит.

        дорогой гроб однако, зато как это гламурненько lol
        Angel_and_Demon
        1. Джедай Сегодня, 11:46
          Каждый сходит с ума по-своему... wink
          Джедай
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:16
            Цитата: Джедай
            Каждый сходит с ума по-своему... wink

            или как умеет laughing
            Angel_and_Demon
      2. Svarog51 Сегодня, 11:49
        Макс hi А мне почему то вот это американское изделие напомнило

        только обшитое бронёй и на колёсах. wink
        Svarog51
        1. Джедай Сегодня, 11:51
          Серёга, если южнокорейцы считают что им такой сарай необходим - это их личное дело. yes
          Джедай
          1. Svarog51 Сегодня, 12:04
            Макс, при всём моём богатом воображении, не могу понять - куда они собрались на этих плавающих "автобусах" морской десант высаживать? Неужто к Ыну в гости собрались, да ещё морским путём? belay
            Svarog51
            1. Джедай Сегодня, 12:22
              Может, к японцам на сакэ по выходным гонять будут? lol
              Джедай
              1. Svarog51 Сегодня, 12:38
                На БТРе? request Я бы катер предпочёл.
                Svarog51
                1. Джедай Сегодня, 12:41
                  Я тоже. Но мы же с тобой не южнокорейцы. wink
                  Джедай
                  1. Svarog51 Сегодня, 13:35
                    Точно, Макс. good
                    Но мы же с тобой не южнокорейцы.

                    Нам и водка подойдёт, на сакэ размениваться не будем. wink drinks
                    Svarog51
    2. vkl.47 Сегодня, 11:43
      Вряд ли. Скорее защита от стандартного стрелкового оружия. Кстати не указано сколько он по воде идёт и при каком волнении.
      vkl.47
  3. Монархист Сегодня, 11:55
    Цитата: Chertt
    Не знаю, их ТТХ но с Дизайном корейцы угадали laughing

    Вы с языка сняли: дизайн какой-то" отстойный". У меня впечатление,что Корейцы" запили" эти К808 и К806для чего угодно,но не для боя. Всё-таки в боевой обстановке подставляться в качестве мишени -это не знаю как и охарактеризовать
    Монархист
  4. Комментарий был удален.
  5. Гуру Сегодня, 12:27
    Это какая у него высота то ? Ну просто грех промахнуться.
    Гуру
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:28
    Для гранатометчика лучшей мишени не придумаешь.
    rotmistr60
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