Роскосмос подтвердил перенос запуска с Восточного на начало 2018 года

22 декабря пуска не будет. До выполнения всех мероприятий работы на Восточном по этим орбитам приостановлены. Мы выходим предположительно на конец января

Там имеются определенные ограничения. Поэтому срок такой выбрали. Необходимо получить акт комиссии Роскосмоса, а также госкомиссии, которая 22 декабря заканчивает работу. После чего мы разработаем план мероприятий, его реализуем. Необходимо порядка 15 дней на цикл подготовки

Третий запуск с космодрома Восточный, запланированный на 22 декабря будет перенесен на начало следующего года, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора Роскосмоса Александр Иванов.- сказал он.По словам Иванова, "до 25 числа предприятиям ракетно-космической отрасли предстоит разработать план мероприятий по реализации первоочередных мероприятий по запуску космического аппарата "Канопус" с Восточного, передает "Интерфакс".- сказал он.Ранее Роскосмос назвал причину аварии после пуска с космодрома Восточный: по данным специалистов, дело в несовершенстве программного обеспечения разгонного блока, которое не удалось выявить существующими методиками.