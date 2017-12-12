13:40 12 декабря

Роскосмос подтвердил перенос запуска с Восточного на начало 2018 года

Третий запуск с космодрома Восточный, запланированный на 22 декабря будет перенесен на начало следующего года, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора Роскосмоса Александр Иванов.

22 декабря пуска не будет. До выполнения всех мероприятий работы на Восточном по этим орбитам приостановлены. Мы выходим предположительно на конец января
- сказал он.

Роскосмос подтвердил перенос запуска с Восточного на начало 2018 года



По словам Иванова, "до 25 числа предприятиям ракетно-космической отрасли предстоит разработать план мероприятий по реализации первоочередных мероприятий по запуску космического аппарата "Канопус" с Восточного, передает "Интерфакс".

Там имеются определенные ограничения. Поэтому срок такой выбрали. Необходимо получить акт комиссии Роскосмоса, а также госкомиссии, которая 22 декабря заканчивает работу. После чего мы разработаем план мероприятий, его реализуем. Необходимо порядка 15 дней на цикл подготовки
- сказал он.

Ранее Роскосмос назвал причину аварии после пуска с космодрома Восточный: по данным специалистов, дело в несовершенстве программного обеспечения разгонного блока, которое не удалось выявить существующими методиками.

Использованы фотографии: www.roscosmos.ru
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Комментарии 13

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  1. Michael67 Сегодня, 11:58
    "По словам Иванова, "до 25 числа предприятиям ракетно-космической отрасли предстоит разработать план мероприятий по" ...отысканию датчика направления полёта, который сборщик прикрутил в перевёрнутом виде.
    Michael67
    1. Фрол 7525 Сегодня, 12:05
      Роскосмос,вместе с Роснано-РАССТРЕЛЯТЬ.
      Только не получится у нас,как в Китае,жуём сопли дальше...
      Фрол 7525
      1. Mestny Сегодня, 12:26
        Ага, на здоровье.
        Главное не мешайте людям работать.
        Mestny
      2. Миханище Сегодня, 12:37
        Возьмёшься сам стрелять в головы?
        Миханище
        1. Фрол 7525 Сегодня, 12:43
          Ты мне не тычь,я тебе свиней пасти не помогал.Дружков в свинарнике своём ищи себе.
          Фрол 7525
    2. сибиралт Сегодня, 12:55
      Путин сам запустит эту ракету. Но у него сейчас дел много. lol
      сибиралт
  2. alekc73 Сегодня, 12:01
    Разобрались хоть в аварии и то плюс.Когда инженерам и рабочим начнете платить нормальную зарплату аварийных ситуаций станет меньше.
    alekc73
    1. ranger Сегодня, 13:33
      Цитата: alekc73
      аварийных ситуаций станет меньше.

      Особенно когда это дело курирует такой "профессионал" как Рогозин - из него оборонщик как из дерьма пуля....Ему Президент за прошлые "успехи" уже объявлял строгий выговор - пришло время для нового? А потом в трудовой книжке будет запись" Неоднократно поощрялся путем снятия ранее наложенных взысканий"... fellow и вперед к новым руководящим высотам...
      Мы не строим, не пашем, не сеем - делать мы ничего не умеем...
      И в спорте который у нас руководит "непотопляемый" Мутко дела складываются сходным образом - с таким руководителями никакие ЦРУ и Госдеп не нужны - прекрасно обходимся собственными силами...
      ranger
  3. Muvka Сегодня, 12:02
    А почему Волгу вместо Фрегата не используют? В 16 году Волга с Восточного отлично отработала. Да и свежее.
    Muvka
  4. sa-ag Сегодня, 12:06
    Надо бы на спутник ставить глубоководную камеру, чтобы хоть какие-то данные для науки получить...
    sa-ag
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:09
    С Восточным проблемы еще со времен строительства. Не к ночи будет сказано, но REN ТВишников нужно туда послать, быстро разберутся что к чему. Про ТВ пошутил. А если серьезно, то как-то все комом там получается.
    rotmistr60
  6. кедр Сегодня, 12:18
    Цитата: Фрол 7525
    Роскосмос,вместе с Роснано-РАССТРЕЛЯТЬ.
    Только не получится у нас,как в Китае,жуём сопли дальше...


    Мы не Китай. Мы загадочная страна Россия...
    Зрим в корень, уважаемые...
    кедр
  7. Старый26 Сегодня, 12:59
    Цитата: Muvka
    А почему Волгу вместо Фрегата не используют? В 16 году Волга с Восточного отлично отработала. Да и свежее.

    Ну до этого "Фрегат" в принципе нормально летал. Из 65 пусков ЕМНИП только 3 аварийных. Что касается "Волги", то он по всем параметрам слабее. К примеру если у Фрегата в заваисимости от модификаций от 5,6 до 7,1 тонн топлива, то на "Полге" порядка 900 кг. Тяга у "Фрегата" поятка 2 тонн, а у "Волги" примерно 0,3 тонны. У "Фрегата" время работы двигателя порядка 1200 секунд, а у "Волги" вдвое меньше
    К тому же "ВОлга" летала всего 4 раза (три удачно, и в 3 из 4 случаев на легкой версии "Союза" - "Союз-2-1в", то есть на "карандаше" (то есть без ББ)
    Старый26
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