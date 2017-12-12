Иракское командование признало «Солнцепек» настоящим оружием победы
Российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" признаны иракским командованием настоящим оружием победы. Эта техника, наряду с бронемашинами «Хамви», танками Т-72М1 и М1А1 «Абрамс» была показана на состоявшемся в Багдаде параде, посвященному победе над террористами, сообщает Вестник Мордовии.
Выполненные на шасси Т-90А «Солнцепеки» применялись на наиболее важных участках фронта в ходе войны с террористическими формированиями. Удары «Солнцепеков» оказывали большое деморализующее воздействие на боевиков.
«Машины продемонстрировали удивительную надежность и живучесть. За все время военного конфликта, несмотря на прогнозы скептиков, не был потерян ни один ТОС. Хотя в целом бронетехники было уничтожено весьма значительно – хватило бы на несколько дивизий. Одних только широко разрекламированных танков "Абрамс" сожжено около полусотни», – пишет Дмитрий Лемешко.
При этом он отмечает, что М1А1 часто уничтожались устаревшими противотанковыми ракетами советского производства, разработанными еще 70-е годы.
«Не поэтому ли иракцы, разочаровавшись вконец в американских машинах, решили закупить российские Т-90С? Не исключено, что во время следующего парада в Багдаде "Солнцепеки" и "девяностые" проедут в одном строю», – говорится в материале.
По мнению автора, ссылающегося на военных аналитиков, опыт применения этой техники в реальной боевой обстановке будет учтен при создании новых модификаций тяжелых самоходных огнеметных систем.
Выполненные на шасси Т-90А «Солнцепеки» применялись на наиболее важных участках фронта в ходе войны с террористическими формированиями. Удары «Солнцепеков» оказывали большое деморализующее воздействие на боевиков.
«Машины продемонстрировали удивительную надежность и живучесть. За все время военного конфликта, несмотря на прогнозы скептиков, не был потерян ни один ТОС. Хотя в целом бронетехники было уничтожено весьма значительно – хватило бы на несколько дивизий. Одних только широко разрекламированных танков "Абрамс" сожжено около полусотни», – пишет Дмитрий Лемешко.
При этом он отмечает, что М1А1 часто уничтожались устаревшими противотанковыми ракетами советского производства, разработанными еще 70-е годы.
«Не поэтому ли иракцы, разочаровавшись вконец в американских машинах, решили закупить российские Т-90С? Не исключено, что во время следующего парада в Багдаде "Солнцепеки" и "девяностые" проедут в одном строю», – говорится в материале.
По мнению автора, ссылающегося на военных аналитиков, опыт применения этой техники в реальной боевой обстановке будет учтен при создании новых модификаций тяжелых самоходных огнеметных систем.
Использованы фотографии: imp-navigator.livejournal.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти