13:38 12 декабря

Иракское командование признало «Солнцепек» настоящим оружием победы

Российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" признаны иракским командованием настоящим оружием победы. Эта техника, наряду с бронемашинами «Хамви», танками Т-72М1 и М1А1 «Абрамс» была показана на состоявшемся в Багдаде параде, посвященному победе над террористами, сообщает Вестник Мордовии.

Иракское командование признало «Солнцепек» настоящим оружием победы


Выполненные на шасси Т-90А «Солнцепеки» применялись на наиболее важных участках фронта в ходе войны с террористическими формированиями. Удары «Солнцепеков» оказывали большое деморализующее воздействие на боевиков.




«Машины продемонстрировали удивительную надежность и живучесть. За все время военного конфликта, несмотря на прогнозы скептиков, не был потерян ни один ТОС. Хотя в целом бронетехники было уничтожено весьма значительно – хватило бы на несколько дивизий. Одних только широко разрекламированных танков "Абрамс" сожжено около полусотни», – пишет Дмитрий Лемешко.



При этом он отмечает, что М1А1 часто уничтожались устаревшими противотанковыми ракетами советского производства, разработанными еще 70-е годы.

«Не поэтому ли иракцы, разочаровавшись вконец в американских машинах, решили закупить российские Т-90С? Не исключено, что во время следующего парада в Багдаде "Солнцепеки" и "девяностые" проедут в одном строю», – говорится в материале.



По мнению автора, ссылающегося на военных аналитиков, опыт применения этой техники в реальной боевой обстановке будет учтен при создании новых модификаций тяжелых самоходных огнеметных систем.

Использованы фотографии: imp-navigator.livejournal.com
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Комментарии 26

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  1. Тралл Сегодня, 12:11
    Ад для бармалеев с доставкой
    Тралл
    1. майор Юрик Сегодня, 12:15
      Хорошего загара на "Солнцепёке" басмачам и их почитателям! Россия- щедрая душа! yes
      майор Юрик
    2. dorz Сегодня, 12:17
      Цитата: Тралл
      Ад для бармалеев с доставкой

      Солярий для бармалеев с доставкой на дом.
      dorz
    3. Chertt Сегодня, 12:28
      Сколько там матрасники, ярдов в Иракскую армию вбухали, все зря. Ирак становится активно, анти американским. В том числе и в вопросах закупки вооружения
      Chertt
  2. iliitchitch Сегодня, 12:13
    Впечатляющая штуковина при применении . У шайтанов впечатления незабываемые , точно вам говорю .
    iliitchitch
  3. Пользователь Сегодня, 12:17
    Выживаемость ТОС -- это в первую очередь вопрос оснащенности противника, бармалеи это одно, а вот, например, светоч демократии совсем другое. А вот их эффективность -- факт доказанный и неоспоримый.
    Пользователь
    1. Идущий Сегодня, 12:22
      Хотя в целом бронетехники было уничтожено весьма значительно – хватило бы на несколько дивизий. Одних только широко разрекламированных танков "Абрамс" сожжено около полусотни», – пишет Дмитрий Лемешко.


      А как это?
      Идущий
      1. Пользователь Сегодня, 12:54
        Дистанция применения у танков и ТОС все же разная.
        А вот авиация или артиллерия при хороших разведданных могут работать по целям и за линией фронта.
        Пользователь
        1. Идущий Сегодня, 12:56
          Не на много дальше , видимо основная , скажу грубо , они в атаку не ходят.
          Идущий
          1. Пользователь Сегодня, 13:09
            Танки жгли ПТУРами, если я не ошибаюсь. И вот эти пара километров дальности у ТОС по сравнению с танками не давали подойти пехоте на дистанцию выстрела этой самой ПТУР.
            Были бы у противника другие средства уничтожения бронетехники, расклад мог значительно измениться.
            Пользователь
            1. kenig1 Сегодня, 13:17
              ТТХ "Солнцепека" прочитайте.
              kenig1
    2. Варяг_0711 Сегодня, 12:22
      Пользователь Сегодня, 12:17 Новый
      А вот их эффективность -- факт доказанный и неоспоримый.
      Эффективность кого и в чем? request
      Если в бомбардировке больниц, школ и экскаваторов, то да, тут амерзосам равных нет. laughing
      Варяг_0711
      1. Пользователь Сегодня, 13:01
        Цитата: Варяг_0711
        Эффективность кого и в чем?

        Не, ну что за вопросы? Писал же "Выживаемость ТОС -- это ... . А вот их эффективность ... ."
        Эффективность тяжелых огнеметных систем, если еще не поняли. Были же споры о необходимости и ТОС, и терминаторов.
        Пользователь
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:19
    Одних только широко разрекламированных танков "Абрамс" сожжено около полусотни», – пишет Дмитрий Лемешко.

    ... мерикатосы со своими абрамсами уже неоднократно "влетали"... одно дело реклама - другое РПГ... bully
    a.s.zzz888
    1. КОТ БАЮН Сегодня, 12:21
      одно дело реклама - другое РПГ...

      Золотые слова!
      КОТ БАЮН
      1. Джедай Сегодня, 12:24
        Есть такое мнение, что хороший товар в рекламе не нуждается. wink
        Джедай
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:35
          ...тихим сапом подминаем мерикатосовскую "чудо технику"...наделают погремушек дорогих и вопят на весь мир о "самой лучшей технике", хоть абрамсы, хоть фи-35, хоть замволты... bully
          a.s.zzz888
          1. Джедай Сегодня, 12:39
            А они по другому и не умеют. Вспомнить как агрессивно они свою М-16 рекламировали. wink
            Джедай
            1. CooL_SnipeR Сегодня, 12:59
              Все больше и больше амерского оружия из категории боевого переходит на то, с которым лучше только служить. Бряцкали, а когда началось - оказалось что "советское старье" лучше и дешевле
              CooL_SnipeR
            2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:59
              Вспомнить как агрессивно они свою М-16 рекламировали.
              ... вот потом и не верь, что реклама - движитель торговли... wink
              a.s.zzz888
              1. Джедай Сегодня, 13:01
                Применительно к США - тут не в одной рекламе дело. Имеют место ещё и наглость и "честная" конкуренция. yes
                Джедай
  5. Идущий Сегодня, 12:21
    Машины продемонстрировали удивительную надежность и живучесть. За все время военного конфликта, несмотря на прогнозы скептиков, не был потерян ни один ТОС.


    Очень любопытно , бронетехники было потеряно очень много.
    Идущий
  6. Zlat070 Сегодня, 12:39
    Видел эту технику на выставке RAE-2015 в Тагиле. Там же были и показательные стрельбы. Впечатления незабываемые!!! Огромные клубы "Кипящего" огня!!! Если у меня с трибун издали столько впечатлений, то представляю сколько их у бармалеев, если ЭТО рядом с ними!!!
    Zlat070
  7. tank64rus Сегодня, 12:39
    Хорошая машина, но почему так был долог её путь к успеху.
    tank64rus
  8. Tyulen Сегодня, 12:44
    Но сперва техники из США разобрали, и посмотрели как это работает. Так же и с Т-90 будет.
    Радуясь то, что технику хвалят местные урапатриоты просмотрели главное.
    Tyulen
  9. 1536 Сегодня, 13:00
    Американцы "снова" на Луну собрались, а приличные танки сделать не могут. Понятное дело, не до танков, когда все мысли об "освоении Космоса", "о вечном", а всё производство вынесено в Китай. В конце концов в памяти потомков останутся голливудские "посиделки" в виде к/ф "Ярость-2", где один американский танк с четырьмя интернациональными (американец, он же командир, поляк, он же наводчик, грузин, как механик-водитель, парень из Ирака, в виде массовки) танкистами побеждает всех террористов на Ближнем Востоке (возможно, привлекут и собаку). А о реальном положении дел, о том, кто и чье оружие вынесло основные тяготы войны, о реальном оружии победы, вряд ли, кроме специалистов, кто-нибудь узнает. Нам учиться ценить свои достижения и постараться, чтобы их оценили во всем мире.
    1536
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