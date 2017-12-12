Россия отремонтирует венгерские вертолеты Ми-24Д
Российские специалисты проведут капремонт 12 ударных вертолетов Ми-24Д ВВС Венгрии в рамках соглашения, подписанного в конце октября, сообщает ЦАМТО, со ссылкой на Jane's Defence Weekly.
Ресурс отмечает, что в настоящее время ВВС Венгрии не применяют ударные вертолеты, поскольку около двух десятков имеющихся Ми-24 непригодны к полетам. Находившиеся ранее у власти правительства не выделяли денег на их обслуживание.
Это второе крупное соглашение, подписанное Россией на восстановление вертолетов ВВС Венгрии: в 2016 году по итогам тендера ВС Венгрии заключили контракт с холдингом «Вертолеты России» на проведение ремонта пяти многоцелевых вертолетов Ми-17. Первые четыре машины уже отремонтированы и в мае 2017 года доставлены на авиабазу «Кечкемет».
Сообщается, что Ми-24Д ВВС Венгрии «оснащены противотанковыми управляемыми ракетами 9M114 "Штурм" и НАР C-8, но обе системы требуют проведения работ с целью продления ресурса».
Как отмечается в материале, «подписав соглашение, венгерское правительство демонстрирует особые отношения с Россией, которые не приветствуются в Брюсселе и Вашингтоне». Не поддерживают «Венгерский путь» и ряд политиков в самой республике. По их мнению, ремонт вертолетов можно было бы провести в Польше либо Чехии.
Издание отмечает также, что Будапешт приял решение о капремонте Ми-24Д в России на фоне отказа большинства стран Восточной Европы от эксплуатации советских/российских вооружений и закупки ими подержанных систем западного производства.
Ресурс отмечает, что в настоящее время ВВС Венгрии не применяют ударные вертолеты, поскольку около двух десятков имеющихся Ми-24 непригодны к полетам. Находившиеся ранее у власти правительства не выделяли денег на их обслуживание.
Это второе крупное соглашение, подписанное Россией на восстановление вертолетов ВВС Венгрии: в 2016 году по итогам тендера ВС Венгрии заключили контракт с холдингом «Вертолеты России» на проведение ремонта пяти многоцелевых вертолетов Ми-17. Первые четыре машины уже отремонтированы и в мае 2017 года доставлены на авиабазу «Кечкемет».
Сообщается, что Ми-24Д ВВС Венгрии «оснащены противотанковыми управляемыми ракетами 9M114 "Штурм" и НАР C-8, но обе системы требуют проведения работ с целью продления ресурса».
Как отмечается в материале, «подписав соглашение, венгерское правительство демонстрирует особые отношения с Россией, которые не приветствуются в Брюсселе и Вашингтоне». Не поддерживают «Венгерский путь» и ряд политиков в самой республике. По их мнению, ремонт вертолетов можно было бы провести в Польше либо Чехии.
Издание отмечает также, что Будапешт приял решение о капремонте Ми-24Д в России на фоне отказа большинства стран Восточной Европы от эксплуатации советских/российских вооружений и закупки ими подержанных систем западного производства.
Использованы фотографии: Aldo Bidini
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