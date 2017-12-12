13:31 12 декабря

Россия отремонтирует венгерские вертолеты Ми-24Д

Российские специалисты проведут капремонт 12 ударных вертолетов Ми-24Д ВВС Венгрии в рамках соглашения, подписанного в конце октября, сообщает ЦАМТО, со ссылкой на Jane's Defence Weekly.

Россия отремонтирует венгерские вертолеты Ми-24Д


Ресурс отмечает, что в настоящее время ВВС Венгрии не применяют ударные вертолеты, поскольку около двух десятков имеющихся Ми-24 непригодны к полетам. Находившиеся ранее у власти правительства не выделяли денег на их обслуживание.


Это второе крупное соглашение, подписанное Россией на восстановление вертолетов ВВС Венгрии: в 2016 году по итогам тендера ВС Венгрии заключили контракт с холдингом «Вертолеты России» на проведение ремонта пяти многоцелевых вертолетов Ми-17. Первые четыре машины уже отремонтированы и в мае 2017 года доставлены на авиабазу «Кечкемет».

Сообщается, что Ми-24Д ВВС Венгрии «оснащены противотанковыми управляемыми ракетами 9M114 "Штурм" и НАР C-8, но обе системы требуют проведения работ с целью продления ресурса».

Как отмечается в материале, «подписав соглашение, венгерское правительство демонстрирует особые отношения с Россией, которые не приветствуются в Брюсселе и Вашингтоне». Не поддерживают «Венгерский путь» и ряд политиков в самой республике. По их мнению, ремонт вертолетов можно было бы провести в Польше либо Чехии.

Издание отмечает также, что Будапешт приял решение о капремонте Ми-24Д в России на фоне отказа большинства стран Восточной Европы от эксплуатации советских/российских вооружений и закупки ими подержанных систем западного производства.

Использованы фотографии: Aldo Bidini
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Комментарии 30

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  1. teron Сегодня, 12:33
    Тут недавно про ремонт 29-х для Болгарии целую портянку исписали - надо или нет. Ну а для Венгрии... Капитализм однако.
    teron
    1. kapitan92 Сегодня, 12:40
      Цитата: teron
      Тут недавно про ремонт 29-х для Болгарии целую портянку исписали - надо или нет. Ну а для Венгрии... Капитализм однако.

      Да, темы пересекаются. Капитализм здесь не при чем. Геополитика , сэр! hi
      kapitan92
      1. ДэнСабака Сегодня, 12:49
        геополитика?.... типа: будем поддерживать НАТО, что б оно не развалилось, а то как же мы без них то?
        ДэнСабака
        1. kapitan92 Сегодня, 12:56
          Цитата: ДэнСабака
          геополитика?.... типа: будем поддерживать НАТО, что б оно не развалилось, а то как же мы без них то?

          Кстати, в условиях санкций против нашей оборонки, венгры в лице Земана рискуют гораздо больше. При условии сокращения оборонзаказа нашему ВПК, надо сохранить кадры и закончить технологическое перевооружение производства.
          Если РФ откажется, этот заказ моментально "подберут" чехи, поляки да и белоруссы не откажутся.
          kapitan92
          1. Esoteric Сегодня, 13:19
            Цитата: kapitan92
            Кстати, в условиях санкций против нашей оборонки, венгры в лице Земана рискуют гораздо больше.

            Рисковые парни, однако... belay Мы их в объятья НАТО не толкали. Вы предлагаете усиливать натовское вооружение? Да лучше делать вооружение для КНДР. Расплачиваться у них есть чем. И нам рисковать нечем. Нам жить с санкциями вечно...
            Цитата: kapitan92
            При условии сокращения оборонзаказа нашему ВПК, надо сохранить кадры и закончить технологическое перевооружение производства.

            Сокращение оборонзаказа? Это кто вам сказал? Единороссы из ГД или министры-капиталисты? Надо смотреть, куда уходят бюджетные средства, а не ходить на сайт писать дифирамбы...
            Esoteric
          2. AID.S Сегодня, 13:22
            Цитата: kapitan92
            венгры в лице Земана

            Земан -президент Чехии вроде.
            AID.S
    2. К0щей Сегодня, 12:58
      Цитата: teron
      Тут недавно про ремонт 29-х для Болгарии целую портянку исписали - надо или нет. Ну а для Венгрии... Капитализм однако

      и это смешно. народ возмущается тем, что наши предприятия зарабатывают.
      а что будет если наши откажутся от этих контрактов? болгары или венгры зальются горькими слезами и раскаются в своих устремлениях на Запад? да ничего подобного. они или найдут тех, кто им такой ремонт сделает, или закупят натовскую технику. от этого России сразу станет гораздо лучше no . но тогда здесь же будут крики (возможно тех же самых людей), что у нас все плохо, наши не могут продать зарубеж свою технику и т.д. и т.п.
      К0щей
    3. AID.S Сегодня, 13:19
      Цитата: teron
      Тут недавно про ремонт 29-х для Болгарии целую портянку исписали -

      Венгры до нас ни к кому не обращались, в надежде сэкономить "на грош пятаков". Вот и вся разница.
      AID.S
    4. сибиралт Сегодня, 13:24
      Никого уже и не смущает, что Венгрия в НАТО с 1999 года. Кому помогаем - то? Эрдогану С-400, Украине соляру для танков в АТО, в Германию мальчика с покаянием за убитых под Сталинградом фашистов... И в то же пытаемся пытаемся школьников научить Родину любить. belay
      сибиралт
  2. Комментарий был удален.
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:39
    ... контракт он и есть контракт, надо выполнять если подписали... это тоже лицо нашей "оборонки"...
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 12:44
      Была инфа что венгерский "Икарус" хочет вернутся в Россию. Не связано ли это каким-то боком с ремонтом "крокодилов"? wink
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 12:46
        Да , под лозунгом - легенда возвращается.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 12:47
          Самое интересное что следом было сообщение о том, что "Икарус" в России "вежливо отшили". yes
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 12:50
            Конечно , зачем нужен конкурент и местные производители возмутились.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 12:52
              Подозреваю что не только местные. yes
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 12:53
                К стати да , особенно южно - корейские.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 12:55
                  Думаю что там и без наших МАЗовцев не обошлось.
                  Джедай
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:47
        ...да, Максим, была такая инфа и даже как проверенная... очень возможно и такой вариант...разъедаем по-тихой нату..."Чай не лаптем щи хлебаем, чай политику ведём!" Л.Филатов.
        a.s.zzz888
        1. Джедай Сегодня, 12:54
          Весело живём: НАТО у своего главного врага оружие покупает и технику ремонтирует. winked
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 12:59
            Так и в Грецию мы вооружения поставляем , по моему это была первая страна НАТО.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 13:03
              Я и говорю - веселуха.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 13:04
                Намекаешь , что пора менять стандарты. lol
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 13:06
                  Заметь - не я это сказал. drinks
                  Джедай
        2. Миханище Сегодня, 13:01
          Цитата: a.s.zzz888
          ...да, Максим, была такая инфа и даже как проверенная... очень возможно и такой вариант...разъедаем по-тихой нату..."Чай не лаптем щи хлебаем, чай политику ведём!" Л.Филатов.

          - чай не лаптем щи хлебаем, понимаем что к чему!
          Знать надо классику, жертва ЕГЭ!!
          Миханище
    2. kapitan92 Сегодня, 12:47
      Цитата: a.s.zzz888
      ... контракт он и есть контракт, надо выполнять если подписали... это тоже лицо нашей "оборонки"...

      Учитывая, что венгры готовы заплатить порядка 36 млн. $ .!
      kapitan92
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:51
        kapitan92 Сегодня, 12:47Учитывая, что венгры готовы заплатить порядка 36 млн. $ .!

        ... тут всё по правилам, а там глядишь в вопросе по ненужной, и в союзнички подсунутся венгры...
        a.s.zzz888
  4. Миханище Сегодня, 12:40
    Венгрия страна НАТО...и родственник Додона, такой же безземельный президентик-алкаш Земан...
    Зачем ремонтировать???
    Миханище
    1. 97110 Сегодня, 13:00
      Цитата: Миханище
      Зачем ремонтировать???

      А вдруг война с Россией, а у НАТы крокодилы не ремонтированы. Обстановка у НАТы на восточной границе тревожная, вдруг Абрамсов не хватит для победы?
      97110
  5. тагил Сегодня, 12:46
    Я удивляюсь. Мы ремонтируем боевую технику страны члена НАТО. А потом будим удивляться когда эта техника окажется возле наших границ и нам надо будет с ней воевать. У нашего правительства мозги есть или деньги важнее.
    тагил
  6. Николай Р-ПМ Сегодня, 12:52
    поляки или чехи имеют сертификат одобрения на проведение ремонта от разработчика вертолета Ми-24? Ремонт на одном из АРЗ Холдинга - это гарантия, что весь технологический процесс качественный и одобренный разработчиками как вертушки в целом, так и производителями отдельных агрегатов.
    Николай Р-ПМ
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