Владимир Меньшов о "Цитадели", "Сволочах" и скандалах в современном искусстве
Интернет-портал «Ридус» выходит с публикацией, в которой сообщается, почему один известнейший российский кинорежиссёр Владимир Меньшов в своё время выступил против номинирования на «Оскар» фильма другого известнейшего российского режиссёра Никиты Михалкова. Речь идёт о скандале, который разгорелся несколько лет назад в связи с фильмом «Утомлённые солнцем-2: Цитадель». В 2011 году Владимир Меньшов возглавлял российский комитет по выдвижению фильмов на американскую кинопремию «Оскар» и тогда отказался подписывать заявку «Цитадели».
Из заявления кинорежиссёра:
Напомним, что в 2006 году Владимир Меньшов отказался от вручения премии MTV киноленте «Сволочи». Тогда создатели фильма погорели на лжи, заявив, что якобы "отлично знают о лагерях для подготовки детей-камикадзе во время Великой Отечественной войны".
«Ридус» цитирует Меньшова:
Известный кинорежиссёр прокомментировал и события последнего времени, связанные со скандалами вокруг отдельных современных работ, а также - скандал вокруг Кирилла Серебренникова. К словам Владимира Меньшова сложно что-либо добавить:
Из заявления кинорежиссёра:
Я к членам комитета по «Оскару» обратился с небольшим спичем: ребята, вы сейчас уйдёте, а мне журналистам объяснять, почему мы выдвинули картину, не имевшую в прокате успеха, не собравшую и десятой доли от потраченных на неё денег, заграничного проката у неё нет, премий не имеет. А в этом же конкурсе две картины — «Елена», получившая приз на Каннском фестивале, и совсем свежий приз получила картина «Фауст» Сокурова. По какой же причине мы выбрали этот фильм Михалкова? Я тогда был вынужден сказать, что такой документ подписать не могу.
Напомним, что в 2006 году Владимир Меньшов отказался от вручения премии MTV киноленте «Сволочи». Тогда создатели фильма погорели на лжи, заявив, что якобы "отлично знают о лагерях для подготовки детей-камикадзе во время Великой Отечественной войны".
«Ридус» цитирует Меньшова:
Это была провокация. Её вытащили американцы, владельцы приза, это МТV было. Меня оглушили этим конвертом, пришлось вести себя по обстоятельствам.
Известный кинорежиссёр прокомментировал и события последнего времени, связанные со скандалами вокруг отдельных современных работ, а также - скандал вокруг Кирилла Серебренникова. К словам Владимира Меньшова сложно что-либо добавить:
Если берёшь деньги у государства, надо отчитываться. Не следует подменять творчеством отчётность за деньги.
Использованы фотографии: gigamir.net
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