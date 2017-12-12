13:37 12 декабря

Владимир Меньшов о "Цитадели", "Сволочах" и скандалах в современном искусстве

Интернет-портал «Ридус» выходит с публикацией, в которой сообщается, почему один известнейший российский кинорежиссёр Владимир Меньшов в своё время выступил против номинирования на «Оскар» фильма другого известнейшего российского режиссёра Никиты Михалкова. Речь идёт о скандале, который разгорелся несколько лет назад в связи с фильмом «Утомлённые солнцем-2: Цитадель». В 2011 году Владимир Меньшов возглавлял российский комитет по выдвижению фильмов на американскую кинопремию «Оскар» и тогда отказался подписывать заявку «Цитадели».

Из заявления кинорежиссёра:
Я к членам комитета по «Оскару» обратился с небольшим спичем: ребята, вы сейчас уйдёте, а мне журналистам объяснять, почему мы выдвинули картину, не имевшую в прокате успеха, не собравшую и десятой доли от потраченных на неё денег, заграничного проката у неё нет, премий не имеет. А в этом же конкурсе две картины — «Елена», получившая приз на Каннском фестивале, и совсем свежий приз получила картина «Фауст» Сокурова. По какой же причине мы выбрали этот фильм Михалкова? Я тогда был вынужден сказать, что такой документ подписать не могу.


Владимир Меньшов о "Цитадели", "Сволочах" и скандалах в современном искусстве



Напомним, что в 2006 году Владимир Меньшов отказался от вручения премии MTV киноленте «Сволочи». Тогда создатели фильма погорели на лжи, заявив, что якобы "отлично знают о лагерях для подготовки детей-камикадзе во время Великой Отечественной войны".

«Ридус» цитирует Меньшова:
Это была провокация. Её вытащили американцы, владельцы приза, это МТV было. Меня оглушили этим конвертом, пришлось вести себя по обстоятельствам.


Известный кинорежиссёр прокомментировал и события последнего времени, связанные со скандалами вокруг отдельных современных работ, а также - скандал вокруг Кирилла Серебренникова. К словам Владимира Меньшова сложно что-либо добавить:
Если берёшь деньги у государства, надо отчитываться. Не следует подменять творчеством отчётность за деньги.

Использованы фотографии: gigamir.net
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 8

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  1. Евгений Стрыгин Сегодня, 13:22
    Один из немногих у кого из всей этой братии есть совесть и голова. Большинство просто сборище клоунов с амбициями не пойми кого.
    Евгений Стрыгин
    1. Джедай Сегодня, 13:26
      К сказанному Вами и добавить-то нечего. hi
      Джедай
      1. Per se. Сегодня, 13:32
        Цитата: Джедай
        К сказанному Вами и добавить-то нечего.
        Пожалуй, добавить надо только то, что само государство должно иметь чёткую патриотическую идеологию, контролируя ни только то, на что выделяет деньги, но и то, что может воздействовать на эту идеологию со стороны.
        Per se.
      2. Шура пермский Сегодня, 13:36
        Не продавшийся гнилью мужик,уважаю
        Шура пермский
    2. Черный_Ватник Сегодня, 13:28
      Сейчас все эти режиссеры, наснимавшие "Цитадели", "Сволочи" и прочие "Сталинграды", будут снимать сугубо патриотическое, и вполне себе не обличающее "кровавый совок" кино. Ибо тема патриотизма и любви к истории на повестке дня. А такие деятели, как Бондарчук, отлично умеют держать нос по ветру. Благо учитель - Михалков - хороший.

      Гляньте, как Михалков в своем "бесогоне" обличает злых антисоветчиков и либералов... за такую актерскую игру и мешка с Оскарами не жалко
      Черный_Ватник
  2. Rusland Сегодня, 13:26
    Вот молодец, принципиальный мужик, справедливый и фильмы у него добрые. Даже Михалкова подрезал.
    Rusland
  3. василий50 Сегодня, 13:27
    Меньшов не просто творец и порядочный человек, но и очень смелый. Не каждый может решиться на собственную позицию и тем более её озвучивать и отстаивать.
    василий50
  4. Васся Вассин Сегодня, 13:30
    Здоровья и долгих лет жизни хорошему человеку, отличному актеру и режиссеру!
    Васся Вассин
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