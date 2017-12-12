Владимир Меньшов о "Цитадели", "Сволочах" и скандалах в современном искусстве

Я к членам комитета по «Оскару» обратился с небольшим спичем: ребята, вы сейчас уйдёте, а мне журналистам объяснять, почему мы выдвинули картину, не имевшую в прокате успеха, не собравшую и десятой доли от потраченных на неё денег, заграничного проката у неё нет, премий не имеет. А в этом же конкурсе две картины — «Елена», получившая приз на Каннском фестивале, и совсем свежий приз получила картина «Фауст» Сокурова. По какой же причине мы выбрали этот фильм Михалкова? Я тогда был вынужден сказать, что такой документ подписать не могу.

Это была провокация. Её вытащили американцы, владельцы приза, это МТV было. Меня оглушили этим конвертом, пришлось вести себя по обстоятельствам.

Если берёшь деньги у государства, надо отчитываться. Не следует подменять творчеством отчётность за деньги.