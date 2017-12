Администрация Трампа считает, что Асада менять некем

В Вашингтоне готовы ждать 2021 года, но теперь не исключают и того, на выборах-2021 снова победит Асад.

Американское издание New Yorker выходит с материалом, в котором заявлено о размышлениях администрации президента США Дональда Трампа по поводу выборов в Сирии. В Белом доме провели анализ обстановки в Сирии и пришли к выводу, что проведение выборов в САР в ближайшее время точно не представляется возможным.В материале The New Yorker отмечается, что ситуация свелась к патовой для всей западной коалиции. Дело в том, что в сложившихся условиях не представляется возможным не только проведение выборов, но и отстранение от должности Башара Асада. Фактически администрация Трампа признаёт легитимность действующего президента Сирийской Арабской Республики.Мало того, советники Трампа считают, что и в ближайшие четыре года проведение президентских выборов в САР «на демократических условиях» будет невозможно.Из материала:Напомним, что изначальный лозунг всей западной кампании в Сирии звучал как «Асад должен уйти». Сегодня такие заявления слышны всё реже, и даже США приходится смириться с тем, что Асад и далее продолжит занимать президентский пост.В самой Сирии отмечают, что рейтинг Башара Асада существенно вырос в связи с успехами в борьбе с терроризмом при поддержке России и в связи с желанием начать политический диалог внутри страны.