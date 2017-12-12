16:09 12 декабря

Администрация Трампа считает, что Асада менять некем

Американское издание New Yorker выходит с материалом, в котором заявлено о размышлениях администрации президента США Дональда Трампа по поводу выборов в Сирии. В Белом доме провели анализ обстановки в Сирии и пришли к выводу, что проведение выборов в САР в ближайшее время точно не представляется возможным.

В материале The New Yorker отмечается, что ситуация свелась к патовой для всей западной коалиции. Дело в том, что в сложившихся условиях не представляется возможным не только проведение выборов, но и отстранение от должности Башара Асада. Фактически администрация Трампа признаёт легитимность действующего президента Сирийской Арабской Республики.

Мало того, советники Трампа считают, что и в ближайшие четыре года проведение президентских выборов в САР «на демократических условиях» будет невозможно.


Администрация Трампа считает, что Асада менять некем


Из материала:
В Вашингтоне готовы ждать 2021 года, но теперь не исключают и того, на выборах-2021 снова победит Асад.


Напомним, что изначальный лозунг всей западной кампании в Сирии звучал как «Асад должен уйти». Сегодня такие заявления слышны всё реже, и даже США приходится смириться с тем, что Асад и далее продолжит занимать президентский пост.

В самой Сирии отмечают, что рейтинг Башара Асада существенно вырос в связи с успехами в борьбе с терроризмом при поддержке России и в связи с желанием начать политический диалог внутри страны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. andrewkor Сегодня, 13:47
    Рано ещё пить шампанское, товарищи?
    andrewkor
    1. Джедай Сегодня, 13:48
      Если США отказываются от своего главного требования "Асад должен уйти" - жди беды... negative
      Джедай
      1. andrewkor Сегодня, 14:03
        Я в шоке,что и никаких шестерок в рукаве!? Совсем янкенсы дисквалидисквалифицировались!
        andrewkor
        1. Shurik70 Сегодня, 14:44
          Что-то не так ... what
          Shurik70
          1. Идущий Сегодня, 15:38
            Цитата: Джедай
            Если США отказываются от своего главного требования "Асад должен уйти" - жди беды... negative


            Это точно , что то полосатые замышляют.
            Идущий
  2. rocket757 Сегодня, 13:56
    Охрана не спать, спец службы работать! Что ещё можно сделать? А , ещё можно двойника найти!
    rocket757
  3. ul_vitalii Сегодня, 14:01
    Расслабляться не стоит, что-то мудят.
    ul_vitalii
  4. Лесс Сегодня, 14:02
    советники Трампа считают, что и в ближайшие четыре года проведение президентских выборов в САР «на демократических условиях» будет невозможно.
    А "демократические" выборы это такие выборы в которых волей народа избирается ставленник США.
    Лесс
    1. Ныробский Сегодня, 14:41
      Цитата: Лесс
      советники Трампа считают, что и в ближайшие четыре года проведение президентских выборов в САР «на демократических условиях» будет невозможно.
      А "демократические" выборы это такие выборы в которых волей народа избирается ставленник США.

      Как то так. Другой формулы они не приемлют. Даже выборы Трампа стали не демократическими, поскольку он был назначен вопреки воле американского народа прямо из Кремля.
      Ныробский
  5. Романенко Сегодня, 14:03
    Не понятно только одно, они там в администрации этого Трампаппама, вообще друг с другом общаются, или каждый в свою дудку дует?
    Уже восьмая пятница у них пошла на этой неделе, что тогда делает этот сброд в Женеве, который призван изображать волеизъявление свободной Сирии и орать ГЕТЬ АСАД???
    А может это визит в Сирию главкома ВС РФ на всю эту братву так подействовал?
    Короче, делаем вывод - похоже сильно повлияли русские хакеры на выборы в тане - прежняя администрация умом то не блистала, а нынче одних болванов там понавыбирали.
    Ай да хакеры фром Раша!!!
    Романенко
  6. rocket757 Сегодня, 14:22
    Хочется напомнить, как в Египте, в Афгане, в Венесуэле было ... т.е. бдительность и ещё раз она же!
    ЦРУ не спит, да и соседи могут подсуетится.
    rocket757
  7. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:38
    А зачем Асада вообще менять, они объяснили? Только потому что он не слушает гавканье из Вашингтона?
    Генерал Песчаных Карьеров
  8. Геркулесыч Сегодня, 14:53
    Теперь Асад должен постоянно говорить "сша должны уйти из Сирии " , а янки, по сути, презнавшие его законную власть, этой власти обязаны подчиняться! !!
    Геркулесыч
    1. Идущий Сегодня, 15:41
      Он должен действовать в этом направлении.
      Идущий
  9. ПРАВОкатор Сегодня, 14:54
    После окончания войны в Сирии, американцы по стараются навязать сирийцами европейскую систему ценностей. Гранты,премии,обучение за границей,создание оппозиционных партий,СМИ.

    Попытка развалить Сирию ещё одной "арабской весной" у США может получится только в следующем поколении.Это поколение "демократию" на вкус уже попробовало!
    ПРАВОкатор
    1. Идущий Сегодня, 15:42
      Цитата: ПРАВОкатор

      Попытка развалить Сирию ещё одной "арабской весной" у США может получится только в следующем поколении.Это поколение "демократию" на вкус уже попробовало!


      Но будут упорно пытаться это сделать , так просто , без хорошего пинка , они не успокоятся.
      Идущий
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