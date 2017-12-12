16:11 12 декабря

ООН: более 8 млн йеменцев находятся «в шаге от голода»

Массовый голод угрожает 8,4 млн жителей Йемена – более чем одной трети населения страны, передает ТАСС заявление заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.



По оценкам ООН, «блокада портов Йемена силами коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, продолжается и ведет к нехватке горючего, продовольствия и лекарств, значительно увеличивая число уязвимых людей, нуждающихся в помощи».


В организации подчеркнули, что в настоящий момент приоритетной задачей является возобновление гуманитарных операций в Йемене.

Миллионы людей, включая 8,4 млн йеменцев, которые стоят в шаге от голода, зависят от способности гуманитарных работников продолжать операции и предоставлять медицинскую помощь, чистую воду, еду и кров,
Скаазал Хак, ссылаясь на доклад координатора гуманитарной помощи ООН в Йемене Джейми Макголдрика.

Серьезным поводом для беспокойства остается эпидемия холеры, которая продолжается в стране. По данным на начало декабря, в Йемене было зафиксировано 975 тысяч случаев с подозрением на опасное заболевание. Жертвами холеры в стране стали уже более 2,2 тыс. человек.

Ранее в ООН сообщали, что в гуманитарной помощи нуждаются свыше 21 млн йеменцев или более 70% населения страны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Logall Сегодня, 14:08
    Ничего, что я Донбасс в сравнение приведу!?
    ООН - нам пофигу всё, кроме денег! За деньги откроем глаза, а если потребуется - закроем!!!
    Всё! И рты, кому нужно...
    Logall
    1. Svarog Сегодня, 14:10
      Да что там Йемен, а в России в шаге от голода сколько находятся? Ни кто не считает, проблемы Йемена нам важнее..
      Svarog
      1. Фрол 7525 Сегодня, 14:15
        Нет,мне вот не важнее...Вот это мне гораздо более важнее-
        Да только тут о Сирии с Украиной да Америкой больше печатают,а не о нас...
        Фрол 7525
    2. Spartanez300 Сегодня, 14:10
      По большому счету страну надо спасать от вымирания , женщины и дети не участвуют в разборках с саудитами однако страдают от этого они больше всех . Недавно показывали док . фильм про Йемен , страшные кадры .
      Spartanez300
  2. Фрол 7525 Сегодня, 14:08
    И кто же виновен в этом?Россия?
    Фрол 7525
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:47
    Вот, пусть сша неделю поголодают в фонд помощи тех же ливийцев! В сша так много жироподобных, что для них это только пойдет на пользу!
    Геркулесыч
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