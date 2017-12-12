ООН: более 8 млн йеменцев находятся «в шаге от голода»

Миллионы людей, включая 8,4 млн йеменцев, которые стоят в шаге от голода, зависят от способности гуманитарных работников продолжать операции и предоставлять медицинскую помощь, чистую воду, еду и кров,

Массовый голод угрожает 8,4 млн жителей Йемена – более чем одной трети населения страны, передает ТАСС заявление заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.По оценкам ООН, «блокада портов Йемена силами коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, продолжается и ведет к нехватке горючего, продовольствия и лекарств, значительно увеличивая число уязвимых людей, нуждающихся в помощи».В организации подчеркнули, что в настоящий момент приоритетной задачей является возобновление гуманитарных операций в Йемене.Скаазал Хак, ссылаясь на доклад координатора гуманитарной помощи ООН в Йемене Джейми Макголдрика.Серьезным поводом для беспокойства остается эпидемия холеры, которая продолжается в стране. По данным на начало декабря, в Йемене было зафиксировано 975 тысяч случаев с подозрением на опасное заболевание. Жертвами холеры в стране стали уже более 2,2 тыс. человек.Ранее в ООН сообщали, что в гуманитарной помощи нуждаются свыше 21 млн йеменцев или более 70% населения страны.