16:10 12 декабря

Мацеревич: Мы точно установили, что на борту Ту-154 были взрывы

Глава польского министерства обороны Антони Мацеревич в очередной раз поднимает тему крушения авиалайнера Ту-154, произошедшего под Смоленском. Напомним, что в той катастрофе погиб президент Польши Лех Качиньский с супругой и многие другие представители политических элит государства.

В эфире Польского радио Мацеревич снова заявил о якобы произошедшем взрыве на борту авиалайнера, добавив, что «тому есть неопровержимые доказательства».

Из заявления Мацеревича:
Мы можем подтвердить, что совершенно точно были идентифицированы два взрыва. Они однозначно описаны: место возникновения, поражающая мощь.



Мацеревич: Мы точно установили, что на борту Ту-154 были взрывы


Министр обороны Польши при этом объявил, что предыдущая польская комиссия, занимавшаяся расследование причин крушения польского борта №1, якобы скрыла от общественности «факт обнаружения взрывов».

Таким образом, Мацеревич фактически объявляет, что президентский Ту-154 был взорван именно в тот момент, когда авиалайнер заходил на посадку – буквально за несколько секунд до столкновения с землёй. В самой Польше такие заявления Мацеревича называют попытками нанести удар по политическим конкурентам.

При этом Мацеревич никак не комментирует того, что делал в кабине пилотов пьяный главком ВВС Польши, как не комментирует и действий пилотов, в итоге отказавшихся уводить Ту-154 на запасной аэродром и в тяжелейших метеоусловиях принявшихся сажать самолёт под откровенным давлением со стороны «основного пассажира». Не говорится и о том, куда в случае взрывов подевались следы взрывчатого вещества на обломках лайнера?

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 40

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  1. Фрол 7525 Сегодня, 14:30
    Да вы что..?Путин подложил вам бомбу... laughing
    Фрол 7525
    1. arane Сегодня, 14:37
      Цитата: Фрол 7525
      Да вы что..?Путин подложил вам бомбу... laughing

      Однозначно. Самое интересное, прямо в Польше......на их аэродроме самолета Призидента.
      arane
      1. Shurik70 Сегодня, 14:41
        Вот неопровержимое доказательство причастности русских.
        Утерянная запись с чёрного ящика упавшего самолёта была восстановлена специалистами ЦРУ.
        Shurik70
        1. Идущий Сегодня, 14:57
          Цитата: Фрол 7525
          Да вы что..?Путин подложил вам бомбу... laughing


          Путин поднялся на воздушном шарике , как Вини - Пух, и стрелял из базуки , что бы замести следы.
          Идущий
          1. bulvas Сегодня, 15:26
            Украинская фигня заразна

            (рус): Теперь Варшава с Киевом соревнуются в ослоумии
            (украинск): Тепер Варшава з Києвом змагаються в ослоумии
            (польск): Teraz Warszawa z Kijowem rywalizują w osiołumysł
            bulvas
            1. Идущий Сегодня, 15:30
              Думаете , хохлы его укусили?
              Идущий
              1. bulvas Сегодня, 15:31
                Цитата: Идущий
                Думаете , хохлы его укусили?


                если честно - затрудняюсь ответить

                может, когда и поймем, но скорее всего - плюнем ...
                bulvas
      2. Татьяна Сегодня, 14:43
        Мацеревича полякам нужно изолировать от польского общества соасем! Буйным помешенным в правительстве страны в Польше нечего делать! Мацеревич там только зря народный хлеб жрёт и пьёт чужую кровь!
        Татьяна
        1. Идущий Сегодня, 14:58
          Думаете , он скоро начнет кусаться? lol
          Идущий
          1. Татьяна Сегодня, 15:05
            Ну под Эйнштейна Мацеревич долго прикидываться не сможет! Эта карта у него уже отыгранная.
            Татьяна
            1. Татьяна Сегодня, 15:16
              Недалёкий, но наглый политический авантюрист Мацеревич выдаёт себя, по сути, за "Святого" в Польше!
              "Верьте мне люди и не просите у меня доказательств! Я безгрешен!" - вот так смеются над ним простые поляки.
              Татьяна
        2. mikh-korsakov Сегодня, 15:29
          А что нам до Польши? Пусть варятся в собственном соку, для нас чем больше в правительстве Польши разнообразных сумасшедших, тем легче отражать их нападки.
          mikh-korsakov
      3. Шура пермский Сегодня, 14:47
        Это были взрывы польских пуканов…
        Шура пермский
      4. INVESTOR Сегодня, 16:03
        Жаль этого придурка там не было.
        INVESTOR
    2. Spartanez300 Сегодня, 14:38
      Уже не знают что выдать за правду , фантазия зашкаливает .
      Spartanez300
    3. сибиралт Сегодня, 14:43
      За несколько секунд до падения польский "ТУ" начал крыльями брить березы при посадке у аэродрома и что? Это и так было известно.lol
      сибиралт
  2. volodya Сегодня, 14:32
    Мацаревич опять дурачка включил!
    volodya
    1. НасРать Сегодня, 14:37
      он не выключал его...никогда!
      НасРать
    2. фигвам Сегодня, 14:38
      Цитата: volodya
      Мацаревич,опять дурачка включил!

      К сожалению он не может включать или отключать, он в нём живёт.
      фигвам
    3. arane Сегодня, 14:38
      Цитата: volodya
      Мацаревич,опять дурачка включил!

      Эта функция о него неотключаемая
      arane
  3. Джедай Сегодня, 14:33
    Из заявления Мацеревича:
    Мы можем подтвердить, что совершенно точно были идентифицированы два взрыва. Они однозначно описаны: место возникновения, поражающая мощь.

    Антоха, это у тебя пукан дважды бомбанул. Иди пилюльки принимай, болезный. fool
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 15:00
      Нормально , хоть веселит периодически , пока безвредный , пусть разгуливает.
      Идущий
  4. павлентий Сегодня, 14:34
    Так по его логике опять виноваты русские? Или все же нет? Непонятно)
    павлентий
    1. Paranoid50 Сегодня, 14:39
      Цитата: павлентий
      опять виноваты русские? Или все же нет? Непонятно)

      Дык,это по умолчанию. yes Куда же без нас? Тут можем и "прицепом" пойти, - Мацеревич решает внутренние вопросы. А внутренний вопрос у него один: борьба за власть.
      Paranoid50
  5. Стройбат запаса Сегодня, 14:36
    Если поверить этому балаболу, то получится, что сами же пшеки взорвали самолет, подложив бомбы перед вылетом laughing
    Явная рука Кремля laughing
    Стройбат запаса
    1. dzvero Сегодня, 14:46
      Нет, ето работа Кремля, 100%. В тумане, из-за угла, медленно подкрался супер-пупер-сверхсекретный новейший российский трансформер, воткнул куда-то там бонбу, и, чтоб наверняка, обогнал презовскую тушку и обратился в березу. "Отака (censored) малята" (с) не мое
      dzvero
  6. роман66 Сегодня, 14:39
    не умеют пить поляки
    роман66
  7. klas000000 Сегодня, 14:39
    Да купите ему солдатиков пусть играется
    klas000000
  8. Pacifist Сегодня, 14:41
    Да, да. А еще установлены личности тех... ну которые с рогами и копытами которые пробрались на борт... они точно русские! Да, да! wassat
    Pacifist
  9. Геркулесыч Сегодня, 14:43
    То есть вы выпустили из страны заминированный борт номер один? fool Лечится не пробовали -говорят, это помогает, а то ведь и дальше головы пойдет what ....
    Геркулесыч
  10. Ныробский Сегодня, 14:44
    Похоже, что взрыв был в башке у Мацаревича. По некоторым данным, эксгумацию останков погибших проводили уже около 40 раз!
    Ныробский
    1. Ассириец Сегодня, 14:58
      Цитата: Ныробский
      По некоторым данным, эксгумацию останков погибших проводили уже около 40 раз!

      Уже писал на эту тему. Нужно разрешить им откапывать и закапывать кости каждый день. Больные люди.
      Ассириец
  11. Злой 55 Сегодня, 14:46
    В голове у него явно были взрывы, у глупого Антошки..и не два явно...
    Злой 55
  12. rocket757 Сегодня, 14:47
    А шо, в каждом правительстве\ парламенте должен быть свой ГЛАВНЫЙ клоун.
    С другой стороны, старая такая поговорка - Дурочка, дурочкой а свой троячок кажный день имеет -.
    Политические плюшки, они ведь самые смачные!!!
    rocket757
  13. bond7213 Сегодня, 15:11
    Вай вай , чито наделил главкома ВВС , бутилька Руссакой вотки визорвалась пирям в кабине пилётов , и ни нужно било пустую бутилку ставить на пириборную доску ))))))) Савсем некулюторный он бил ! )))))))
    bond7213
  14. pvv113 Сегодня, 15:38
    Мацеревич фактически объявляет, что президентский Ту-154 был взорван

    Не могу понять - кого этот осел обвиняет? Самолет к вылету готовили в Польше, летела польская верхушка, промежуточных посадок, чтобы заминировать борт, не было. Получается, что уши от осла надо в Польше и искать. К тому же, а почему время вылета из Варшавы было перенесено с 8.30 на 9.00? Про пьяную братию на борту вообще не говорю
    pvv113
  15. Романенко Сегодня, 15:45
    Краткая выдержка для пана Мацеревича из медицинского справочника:
    Шизоаффективное расстройство, симптомы которого очень сильно выражены и значительно отличаются от симптомов здорового человека, будут заметны даже не вооруженным взглядом. Люди, которые страдают этим серьезным заболеванием, испытывают резкие смены настроения, возможны появления симптомов шизофрении, галлюцинации или же вероятны атаки рассеянного мышления. Реальность в этом случает отличить от выдумки очень тяжело. Симптомы данной болезни различаются, и у каждого человека они будут проявляться по-разному.
    Не расстраивайтесь, дорогой Антони, это хоть плохо, но лечится.
    Романенко
  16. faiver Сегодня, 15:47
    ну этому клоуну верить себя не уважать
    faiver
  17. Manager Сегодня, 15:55
    Еще Польска не згинела!!!!!
    Manager
  18. pepel Сегодня, 16:05
    Если были взрывы, то кроме поляков заложить взрывчатку в президентский самолёт никто НЕ МОГ!!! Пускай ищут "зраду" среди своих. am fool
    pepel
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