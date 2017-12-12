Мацеревич: Мы точно установили, что на борту Ту-154 были взрывы

Мы можем подтвердить, что совершенно точно были идентифицированы два взрыва. Они однозначно описаны: место возникновения, поражающая мощь.

Глава польского министерства обороны Антони Мацеревич в очередной раз поднимает тему крушения авиалайнера Ту-154, произошедшего под Смоленском. Напомним, что в той катастрофе погиб президент Польши Лех Качиньский с супругой и многие другие представители политических элит государства.В эфире Польского радио Мацеревич снова заявил о якобы произошедшем взрыве на борту авиалайнера, добавив, что «тому есть неопровержимые доказательства».Из заявления Мацеревича:Министр обороны Польши при этом объявил, что предыдущая польская комиссия, занимавшаяся расследование причин крушения польского борта №1, якобы скрыла от общественности «факт обнаружения взрывов».Таким образом, Мацеревич фактически объявляет, что президентский Ту-154 был взорван именно в тот момент, когда авиалайнер заходил на посадку – буквально за несколько секунд до столкновения с землёй. В самой Польше такие заявления Мацеревича называют попытками нанести удар по политическим конкурентам.При этом Мацеревич никак не комментирует того, что делал в кабине пилотов пьяный главком ВВС Польши, как не комментирует и действий пилотов, в итоге отказавшихся уводить Ту-154 на запасной аэродром и в тяжелейших метеоусловиях принявшихся сажать самолёт под откровенным давлением со стороны «основного пассажира». Не говорится и о том, куда в случае взрывов подевались следы взрывчатого вещества на обломках лайнера?