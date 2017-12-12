Пекин и Нью-Дели договорились поддерживать мир на границе

Отношения Индии и Китая находятся на ключевом этапе, сторонам по-прежнему необходимо выстраивать взаимодоверие. Если будет взаимодоверие, то есть надежда на то, что отдельные вопросы будут урегулированы на основе взаимопонимания и взаимных уступок. В условиях недостатка взаимодоверия любая проблема будет постоянно переливаться за край и разъедать двусторонние отношения,

Урегулирование этого инцидента дипломатическим способом продемонстрировало зрелость двусторонних отношений, но необходимо извлечь урок из этого и не допускать подобных инцидентов в будущем,

Урегулирование инцидента на участке Доклам в полной мере продемонстрировало политическую мудрость двух сторон. Индийская сторона исходит из того, что общие интересы Индии и Китая намного превосходят существующие противоречия. Сторонам необходимо укрепить стратегические контакты, укрепить стратегическое взаимодоверие и ни в коей мере не допускать, чтобы противоречия превратились в конфликт, а конфликт перелился в столкновения,