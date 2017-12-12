16:07 12 декабря

Пекин и Нью-Дели договорились поддерживать мир на границе

Главы МИД Индии и Китая Сушма Сварадж и Ван И в ходе встречи обсудили двухсторонние отношения и выразили готовность сообща поддерживать мир на границе, избегать конфликтов и укреплять взаимодоверие, передает РИА Новости.



Отношения Индии и Китая находятся на ключевом этапе, сторонам по-прежнему необходимо выстраивать взаимодоверие. Если будет взаимодоверие, то есть надежда на то, что отдельные вопросы будут урегулированы на основе взаимопонимания и взаимных уступок. В условиях недостатка взаимодоверия любая проблема будет постоянно переливаться за край и разъедать двусторонние отношения,
сказал на встрече китайский министр.


Он отметил, что отношения КНР и Индии в этом году «в целом поддерживали тенденцию развития, однако их отнюдь нельзя назвать удовлетворительными». Ван И назвал инцидент с нарушением границы на участке Доклам «серьезной проверкой» двусторонних отношений.

Урегулирование этого инцидента дипломатическим способом продемонстрировало зрелость двусторонних отношений, но необходимо извлечь урок из этого и не допускать подобных инцидентов в будущем,
сказал глава китайского МИД.

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж, в свою очередь, отметила, что Нью-Дели придает крайне важное значение отношениям с Пекином, подчеркнув, что «общих интересов у Индии и Китая больше, чем противоречий», В условиях сложной международной обстановки индийско-китайские отношения сталкиваются с определенными вызовами, «однако в целом они поддерживают тенденцию стабильного развития».

Урегулирование инцидента на участке Доклам в полной мере продемонстрировало политическую мудрость двух сторон. Индийская сторона исходит из того, что общие интересы Индии и Китая намного превосходят существующие противоречия. Сторонам необходимо укрепить стратегические контакты, укрепить стратегическое взаимодоверие и ни в коей мере не допускать, чтобы противоречия превратились в конфликт, а конфликт перелился в столкновения,
сказала она.

Напомним, напряженность между Китаем и Индией вокруг ситуации на плато Доклам – горного участка на схождении границ Китая, Индии и Бутана, сохранялась с середины июня до конца августа. Китайские рабочие прокладывали там дорогу, что вызвало протест Бутана. Через несколько дней военнослужащие Индии, с которой у Бутана дружественные отношения, пересекли госграницу и после короткой стычки вытеснили из района Доклам китайских военных.

МИД КНР позже сообщил, что участок, где велось строительство дороги, вновь находится под контролем китайских военных.

Индия утверждает, что действовала в координации с Бутаном, и главной целью считает предотвращение изменения статус-кво в регионе, поскольку, по версии Дели и Тхимпху, пограничный вопрос здесь не урегулирован.

В конце августа внешнеполитические ведомства двух стран объявили о достижении договоренности по разведению войск в Докламе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Геркулесыч Сегодня, 15:29
    Там, от их "мира" от Бутана даже следов пропана не найдут! !!! what
    Геркулесыч
  2. ПРАВОкатор Сегодня, 16:01
    Действительно хорошая новость.....Если к этому диалогу подключился и Пакистан.... То это будет Бобмба для политики Англии и США....
    ПРАВОкатор
  3. Topotun Сегодня, 16:03
    Неужели нашли силы договариться? Дошло, что война выгодна совсем не им? Хорошо бы, чтобы это намерение было серьезно с обеих сторон.
    Topotun
  4. АКС Сегодня, 16:04
    как в анекдоте. будут поддерживать мир так, что камня на камне не останется!
    АКС
Картина дня