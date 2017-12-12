Пекин и Нью-Дели договорились поддерживать мир на границе
Главы МИД Индии и Китая Сушма Сварадж и Ван И в ходе встречи обсудили двухсторонние отношения и выразили готовность сообща поддерживать мир на границе, избегать конфликтов и укреплять взаимодоверие, передает РИА Новости.
Он отметил, что отношения КНР и Индии в этом году «в целом поддерживали тенденцию развития, однако их отнюдь нельзя назвать удовлетворительными». Ван И назвал инцидент с нарушением границы на участке Доклам «серьезной проверкой» двусторонних отношений.
Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж, в свою очередь, отметила, что Нью-Дели придает крайне важное значение отношениям с Пекином, подчеркнув, что «общих интересов у Индии и Китая больше, чем противоречий», В условиях сложной международной обстановки индийско-китайские отношения сталкиваются с определенными вызовами, «однако в целом они поддерживают тенденцию стабильного развития».
Напомним, напряженность между Китаем и Индией вокруг ситуации на плато Доклам – горного участка на схождении границ Китая, Индии и Бутана, сохранялась с середины июня до конца августа. Китайские рабочие прокладывали там дорогу, что вызвало протест Бутана. Через несколько дней военнослужащие Индии, с которой у Бутана дружественные отношения, пересекли госграницу и после короткой стычки вытеснили из района Доклам китайских военных.
МИД КНР позже сообщил, что участок, где велось строительство дороги, вновь находится под контролем китайских военных.
Индия утверждает, что действовала в координации с Бутаном, и главной целью считает предотвращение изменения статус-кво в регионе, поскольку, по версии Дели и Тхимпху, пограничный вопрос здесь не урегулирован.
В конце августа внешнеполитические ведомства двух стран объявили о достижении договоренности по разведению войск в Докламе.
Отношения Индии и Китая находятся на ключевом этапе, сторонам по-прежнему необходимо выстраивать взаимодоверие. Если будет взаимодоверие, то есть надежда на то, что отдельные вопросы будут урегулированы на основе взаимопонимания и взаимных уступок. В условиях недостатка взаимодоверия любая проблема будет постоянно переливаться за край и разъедать двусторонние отношения,сказал на встрече китайский министр.
Он отметил, что отношения КНР и Индии в этом году «в целом поддерживали тенденцию развития, однако их отнюдь нельзя назвать удовлетворительными». Ван И назвал инцидент с нарушением границы на участке Доклам «серьезной проверкой» двусторонних отношений.
Урегулирование этого инцидента дипломатическим способом продемонстрировало зрелость двусторонних отношений, но необходимо извлечь урок из этого и не допускать подобных инцидентов в будущем,сказал глава китайского МИД.
Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж, в свою очередь, отметила, что Нью-Дели придает крайне важное значение отношениям с Пекином, подчеркнув, что «общих интересов у Индии и Китая больше, чем противоречий», В условиях сложной международной обстановки индийско-китайские отношения сталкиваются с определенными вызовами, «однако в целом они поддерживают тенденцию стабильного развития».
Урегулирование инцидента на участке Доклам в полной мере продемонстрировало политическую мудрость двух сторон. Индийская сторона исходит из того, что общие интересы Индии и Китая намного превосходят существующие противоречия. Сторонам необходимо укрепить стратегические контакты, укрепить стратегическое взаимодоверие и ни в коей мере не допускать, чтобы противоречия превратились в конфликт, а конфликт перелился в столкновения,сказала она.
Напомним, напряженность между Китаем и Индией вокруг ситуации на плато Доклам – горного участка на схождении границ Китая, Индии и Бутана, сохранялась с середины июня до конца августа. Китайские рабочие прокладывали там дорогу, что вызвало протест Бутана. Через несколько дней военнослужащие Индии, с которой у Бутана дружественные отношения, пересекли госграницу и после короткой стычки вытеснили из района Доклам китайских военных.
МИД КНР позже сообщил, что участок, где велось строительство дороги, вновь находится под контролем китайских военных.
Индия утверждает, что действовала в координации с Бутаном, и главной целью считает предотвращение изменения статус-кво в регионе, поскольку, по версии Дели и Тхимпху, пограничный вопрос здесь не урегулирован.
В конце августа внешнеполитические ведомства двух стран объявили о достижении договоренности по разведению войск в Докламе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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