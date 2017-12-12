В Курской области создана эскадрилья, укомплектованная истребителями Су-30СМ
Первая эскадрилья, укомплектованная истребителями Су-30СМ, создана в Курской области, передает ТАСС сообщение пресс-службы ЗВО.
По словам исполняющего обязанности командира авиационной дивизии округа полковника Романа Костенюка, «в состав новой боевой эскадрильи вошел сотый по счету самолет, созданный на Иркутском авиазаводе».
«В 2018 году поставки новых типов самолетов продолжатся. Будет сформирована еще одна боевая эскадрилья, вооруженная сверхманевренными истребителями нового поколения», – добавили в округе.
В пресс-службе напомнили, что многофункциональный истребитель Су-30СМ оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность».
11 декабря звено истребителей Су-30СМ завершило перебазирование в авиационный полк Западного военного округа, дислоцированный в Курской области, для комплектования первой боевой авиаэскадрильи,говорится в релизе.
По словам исполняющего обязанности командира авиационной дивизии округа полковника Романа Костенюка, «в состав новой боевой эскадрильи вошел сотый по счету самолет, созданный на Иркутском авиазаводе».
«В 2018 году поставки новых типов самолетов продолжатся. Будет сформирована еще одна боевая эскадрилья, вооруженная сверхманевренными истребителями нового поколения», – добавили в округе.
В пресс-службе напомнили, что многофункциональный истребитель Су-30СМ оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность».
Использованы фотографии: Призрачный Гонщик / vk.com
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