16:15 12 декабря

В Курской области создана эскадрилья, укомплектованная истребителями Су-30СМ

Первая эскадрилья, укомплектованная истребителями Су-30СМ, создана в Курской области, передает ТАСС сообщение пресс-службы ЗВО.



11 декабря звено истребителей Су-30СМ завершило перебазирование в авиационный полк Западного военного округа, дислоцированный в Курской области, для комплектования первой боевой авиаэскадрильи,
говорится в релизе.


По словам исполняющего обязанности командира авиационной дивизии округа полковника Романа Костенюка, «в состав новой боевой эскадрильи вошел сотый по счету самолет, созданный на Иркутском авиазаводе».

«В 2018 году поставки новых типов самолетов продолжатся. Будет сформирована еще одна боевая эскадрилья, вооруженная сверхманевренными истребителями нового поколения», – добавили в округе.

Два из трех новых истребителей Су-30СМ с красными бортовыми номерами "78" и "81" постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут" во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск) при перелете из Иркутска на аэродром Халино (Курск).

В пресс-службе напомнили, что многофункциональный истребитель Су-30СМ оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность».

Использованы фотографии: Призрачный Гонщик / vk.com
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Комментарии 6

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 15:47
    Занимаю сразу самых популярных комментария:

    1) Лучше б беременным пенсионерам раздали!

    2) При Сталине в год 1500 выпускалось,а сейчас воры и 12 самолетов в год не могут дать!
    Владыка Ситх
    1. Невский_ЗУ Сегодня, 15:52
      Занимаю сразу самых популярных комментария:
      1) Лучше б беременным пенсионерам раздали!
      2) При Сталине в год 1500 выпускалось,а сейчас воры и 12 самолетов в год не могут дать!

      3) Нет чтобы Т-50 (Су-57) клепать, мы покупаем самолет вчерашнего дня))
      Невский_ЗУ
      1. Владыка Ситх Сегодня, 15:53
        А да, точно)
        Владыка Ситх
    2. д^Амир Сегодня, 16:02
      но-но!!!!
      4) F-35 истинно продвинутый аэроплан, а (здесь по вкусу... воры, запутинцы, вата и д.р....) ничего нового придумать не могут так и живут тем что при союзе напроектировали при этом отставая от истинных шедевров на 100 поколений.....
      хотя это вариации на тему комментария Уважаемого коллеги Невский_ЗУ....
      д^Амир
  2. Геркулесыч Сегодня, 16:04
    Делают, и хорошо, лишь бы всякие либеры у армии деньги на перевооружение не отбирали.
    Геркулесыч
  3. ul_vitalii Сегодня, 16:12
    Это очередной привет нашим западным партнёрам, как говорится чем богаты.
    ul_vitalii
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