Артиллерийская бригада ЗВО получила новые гаубицы

На вооружение нового артиллерийского соединения, дислоцированного в Московской области, поступили 12 самоходных гаубиц 2С33 "Мста-СМ" и 6 реактивных систем залпового огня "Ураган", сообщает пресс-служба округа.Как ранее сообщалось, в подмосковной Коломне была недавно развернута новая артиллерийская бригада. Она входит в состав 20-й общевойсковой армии ЗВО по командованием генерал-майора Александра Перязева.Модернизированные самоходки 2С19М2 "Мста-С" новая артбригада получила первой в российской армии. Кроме того, как сообщает округ, до конца текущего года на вооружение артиллерийского соединения поступит около 10 новейших противотанковых ракетных комплексов "Штурм".Напомним, что скорострельная гаубица "Мста-СМ" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, систем ПВО и ПРО, противотанкового оружия, а также живой силы противника.Гаубица 2С33 "Мста-СМ" вооружена орудием 2А65 калибра 152-мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря модернизированной конструкции механизмов заряжания.РСЗО "Ураган" предназначена для поражения укрытой живой силы, легкобронированной и бронированной боевой техники, артиллерии, тактических ракетных комплексов, командных пунктов, узлов связи и другой инфраструктуры противника. "Ураган" позволяет вести огонь, как одиночными реактивными снарядами, так и полным залпом из 16 направляющих по целям на площади около 40 га, находящимся на удалении до 35 километров, передает РГ-Сила