18:36 12 декабря

НАТО продлевает Столтенберга

В Организации Североатлантического альянса сочли, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг справляется со своими полномочиями. На основании этого было решено продлить срок полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО до 2020 года. При этом сам вопрос продления полномочий решили рассмотреть заблаговременно. Срок для Столтенберга должен был истечь лишь в сентябре будущего года.

Из заявления пресс-секретариата НАТО:
Союзники поздравляют генерального секретаря альянса и полностью уверены в его способности продолжить добросовестную и качественную работу, целью которой является повышение готовности НАТО к вызовам XXI века.


НАТО продлевает Столтенберга



Напомним, что Столтенберг никакого серьёзного отношения к военной сфере не имеет. В Норвегии он занимал посты министра финансов и главы Минпромторга. Если срок полномочий Столтенберга продлевается, то это говорит о том, что сегодняшнему Североатлантическому военному блоку требуются в первую очередь хорошие финансисты и торговцы. Фактически этот тезис подтверждает и президент США Дональд Трамп, который требует от членов НАТО соблюдать устав и выделять в бюджет военного блока никак не менее 2% ВВП. Со Столтенберга в ближайшее время точно спросят на предмет контроля соблюдения всеми странами-членами финансовых требований НАТО. Потому и оставляют в кресле.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/jensstoltenberg
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Комментарии 19

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  1. Шура пермский Сегодня, 17:04
    нам без разницы,какая там будет говорящая кукла... там другие кукловоды балом правят
    Шура пермский
    1. Logall Сегодня, 17:09
      Куклодувы!
      Сперва куклу ставят... Ну а потом пользуют! Как их ''зеленой душе'' угодно...
      Logall
      1. Идущий Сегодня, 17:11
        Удобный долбо -дятел вот и продлевают.
        Идущий
        1. Татьяна Сегодня, 17:52
          НАТО продлевает финансового экономиста Столтенберга возглавлять НАТО, потому что в США для Пентагона нужны деньги на войну с РФ.

          США именно сейчас крайне нужны деньги на ТМВ с Россией!
          Поэтому США будут собирать деньги по всему миру отовсюду и по любому поводу. Даже штраф от России за якобы принимаемый российскими спортсменами допинг опосредованно служит именно этой же цели подготовки США к ТМВ!
          При этом совершенно правильно пишет автор статьи о том, из-за чего в Пентагоне оставили Столтенберга возглавлять НАТО .
          Однако добавлю к этому ещё.
          Сейчас на Западе США также активно начнут грабить всех российских олигархов, которые не успели укрыться от иностранного грабежа в Россию. Российским олигархам либо деньги россиянам придётся вернуть, либо на Западе подчистую расстаться с награбленным ими в России, а также со своею свободой и жизнью.
          Татьяна
        2. pvv113 Сегодня, 17:56
          Русофоб знатный, бредит в строчку - именно такой им и нужен wink
          pvv113
          1. Идущий Сегодня, 17:59
            Иногда и в строчку не попадает , но это их устраивает.
            Идущий
            1. pvv113 Сегодня, 18:07
              Так у них практически все не попадают через раз laughing
              pvv113
      2. Сергей-svs Сегодня, 17:14



        laughing laughing laughing
        Сергей-svs
      3. BlombiRus Сегодня, 17:16
        С одной стороны тупой Столбтенберг, это хорошо. С другой, как бы он по этой своей глупости делов не натворил. Хотя, кого бы пин.досы ни назначили НАТОвским воеводой, он просто обязан быть великим ту порылом. Умную шестерку матрасня не потерпит.
        BlombiRus
        1. Идущий Сегодня, 17:55
          У него нет полномочий чего то натворить и слава Богу.
          Идущий
      4. Фрол 7525 Сегодня, 17:17
        Да забудьте про куклы,Уважаемый Logall,посмотрите лучше,прям,как казаки!!!!Особенно Девушка поразила умением с шашкой обращаться.......
        Фрол 7525
    2. Фрол 7525 Сегодня, 17:11
      Ты за всех не говори,шура,мне вот нужно знать,кто там и что говорит,дабы готовым к чему быть знать себе.
      Фрол 7525
  2. Ванёк Сегодня, 17:10
    продлевает

    "Массажисток" обычно продлевают.
    Ванёк
  3. изя топ Сегодня, 17:11
    не,ну а чё,нормальный клоун yes
    изя топ
  4. Хантер Сегодня, 17:29
    Этого чувака мы уже знаем проверенный, пусть грабит членов нато..Трамп свое обещание исполняет в точности!
    Хантер
    1. Deniska999 Сегодня, 18:30
      Какие же обещания?
      Deniska999
  5. Ныробский Сегодня, 17:34
    Им такой и нужен для того, что бы получив по мусалу блоку НАТО было на кого вину свалить, мол что с финансиста взять...
    Ныробский
  6. Геркулесыч Сегодня, 17:51
    Кто его "заказал и отымел " wassat тот и продлевает -себе удовольствие wassat !
    Геркулесыч
  7. anjey Сегодня, 18:02
    “Союзники поздравляют генерального секретаря альянса и полностью уверены в его способности продолжить добросовестную и качественную работу, целью которой является повышение готовности НАТО к вызовам XXI века.

    Видимо новая смена на пост главы нато, более думающая и развитая интеллектуально, чем этот недалекий фанатик проамериканский .....
    anjey
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