Союзники поздравляют генерального секретаря альянса и полностью уверены в его способности продолжить добросовестную и качественную работу, целью которой является повышение готовности НАТО к вызовам XXI века.

В Организации Североатлантического альянса сочли, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг справляется со своими полномочиями. На основании этого было решено продлить срок полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО до 2020 года. При этом сам вопрос продления полномочий решили рассмотреть заблаговременно. Срок для Столтенберга должен был истечь лишь в сентябре будущего года.Из заявления пресс-секретариата НАТО:Напомним, что Столтенберг никакого серьёзного отношения к военной сфере не имеет. В Норвегии он занимал посты министра финансов и главы Минпромторга. Если срок полномочий Столтенберга продлевается, то это говорит о том, что сегодняшнему Североатлантическому военному блоку требуются в первую очередь хорошие финансисты и торговцы. Фактически этот тезис подтверждает и президент США Дональд Трамп, который требует от членов НАТО соблюдать устав и выделять в бюджет военного блока никак не менее 2% ВВП. Со Столтенберга в ближайшее время точно спросят на предмет контроля соблюдения всеми странами-членами финансовых требований НАТО. Потому и оставляют в кресле.