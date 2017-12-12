Украина направила в суд в Гааге данные о «присвоении» Россией имущества в Крыму
Генпрокуратура Украины направила информационные письма о присвоении Россией украинского частного и государственного имущества в Крыму в Международный уголовный суд (МУС).
По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в ходе расследования были получены данные о якобы захвате в Крыму более 4 тыс. украинских предприятий, передаёт «Украинская правда».
Генпрокурор добавил, что в настоящее время правоохранительные органы провели все необходимые процедуры для того, чтобы объявить в рамках законодательства Украины «это имущество арестованным».
Ранее Луценко заявил, что Киев намерен привлечь Болгарию, Грузию, Румынию и Турцию к расследованию стройки моста в Крыму.
Напоминаем, что Россия не признает решений Гаагского суда, так как не признает его компетенции. Россия приняла решение выйти из соглашения по Международному уголовному суду в Гааге в 2016 году. Президент России В.В. Путин объяснил это защитой национальных интересов страны.
По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в ходе расследования были получены данные о якобы захвате в Крыму более 4 тыс. украинских предприятий, передаёт «Украинская правда».
Оценку ущерба, нанесённого такими действиями государству Украина, Гильдия оценщиков Украины определяет предварительно как более 1 трлн гривен— отметил он.
Генпрокурор добавил, что в настоящее время правоохранительные органы провели все необходимые процедуры для того, чтобы объявить в рамках законодательства Украины «это имущество арестованным».
Сегодня также наложен арест на имущество по заявлениям пострадавших в размере 1,6 млрд гривен. И эта работа продолжается— заключил он.
Ранее Луценко заявил, что Киев намерен привлечь Болгарию, Грузию, Румынию и Турцию к расследованию стройки моста в Крыму.
Рабочая группа из нескольких стран будет заниматься расследованием предполагаемого нанесения экологического ущерба экосистеме Чёрного моря при строительстве Россией Крымского моста- заявил он
Напоминаем, что Россия не признает решений Гаагского суда, так как не признает его компетенции. Россия приняла решение выйти из соглашения по Международному уголовному суду в Гааге в 2016 году. Президент России В.В. Путин объяснил это защитой национальных интересов страны.
Использованы фотографии: https://elise.com.ua/
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