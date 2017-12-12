Украина направила в суд в Гааге данные о «присвоении» Россией имущества в Крыму

Оценку ущерба, нанесённого такими действиями государству Украина, Гильдия оценщиков Украины определяет предварительно как более 1 трлн гривен

Сегодня также наложен арест на имущество по заявлениям пострадавших в размере 1,6 млрд гривен. И эта работа продолжается

Рабочая группа из нескольких стран будет заниматься расследованием предполагаемого нанесения экологического ущерба экосистеме Чёрного моря при строительстве Россией Крымского моста

Генпрокуратура Украины направила информационные письма о присвоении Россией украинского частного и государственного имущества в Крыму в Международный уголовный суд (МУС).По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в ходе расследования были получены данные о якобы захвате в Крыму более 4 тыс. украинских предприятий, передаёт «Украинская правда».— отметил он.Генпрокурор добавил, что в настоящее время правоохранительные органы провели все необходимые процедуры для того, чтобы объявить в рамках законодательства Украины «это имущество арестованным».— заключил он.Ранее Луценко заявил, что Киев намерен привлечь Болгарию, Грузию, Румынию и Турцию к расследованию стройки моста в Крыму.- заявил онНапоминаем, что Россия не признает решений Гаагского суда, так как не признает его компетенции. Россия приняла решение выйти из соглашения по Международному уголовному суду в Гааге в 2016 году. Президент России В.В. Путин объяснил это защитой национальных интересов страны.