18:30 12 декабря

Украина направила в суд в Гааге данные о «присвоении» Россией имущества в Крыму

Генпрокуратура Украины направила информационные письма о присвоении Россией украинского частного и государственного имущества в Крыму в Международный уголовный суд (МУС).

По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в ходе расследования были получены данные о якобы захвате в Крыму более 4 тыс. украинских предприятий, передаёт «Украинская правда».

Украина направила в суд в Гааге данные о «присвоении» Россией имущества в Крыму



Оценку ущерба, нанесённого такими действиями государству Украина, Гильдия оценщиков Украины определяет предварительно как более 1 трлн гривен
— отметил он.

Генпрокурор добавил, что в настоящее время правоохранительные органы провели все необходимые процедуры для того, чтобы объявить в рамках законодательства Украины «это имущество арестованным».

Сегодня также наложен арест на имущество по заявлениям пострадавших в размере 1,6 млрд гривен. И эта работа продолжается
— заключил он.

Ранее Луценко заявил, что Киев намерен привлечь Болгарию, Грузию, Румынию и Турцию к расследованию стройки моста в Крыму.

Рабочая группа из нескольких стран будет заниматься расследованием предполагаемого нанесения экологического ущерба экосистеме Чёрного моря при строительстве Россией Крымского моста
- заявил он

Напоминаем, что Россия не признает решений Гаагского суда, так как не признает его компетенции. Россия приняла решение выйти из соглашения по Международному уголовному суду в Гааге в 2016 году. Президент России В.В. Путин объяснил это защитой национальных интересов страны.

Использованы фотографии: https://elise.com.ua/
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Комментарии 66

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  1. Hammerlock Сегодня, 17:10
    Да хоть каждый день пусть направляют
    Про украину уже читать не хочется - сплошные бредни
    Hammerlock
    1. Владимир16 Сегодня, 17:11
      Россия не признает этот суд. Могут идти лесом. love
      Дорогу осилят с явлинским. wassat
      Владимир16
      1. Ванёк Сегодня, 17:16
        Цитата: Владимир16
        не признает


        Не признаЁт.

        Разные вещи...

        Могут идти лесом. smile Идите налево., потом вдоль забора.
        Ванёк
      2. opus Сегодня, 18:12
        Цитата: Владимир16
        Россия не признает этот суд. Могут идти лесом

        признаёт
        Роман Анато́льевич Колодкин (род. 29 июля 1960, Ленинград) — российский дипломат.
        В 2015—2017 годах — директор Правового департамента МИД России, член Коллегии МИД России.
        В 2017 году избран судьей Международного трибунала по морскому праву

        вот он в гааге


        Слушания по иску проходили в течение четырёх дней — с 6 по 9 марта 2017 года. Каждой из сторон выделили по два дня на высказывание своей позиции. Украину представляли юристы американской компании Covington & Burling LLP Марни Чик и Джонатан Гимблет, а также приглашённый специалист Гарольд Хонджи Ко.Курировать процесс приехала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая первой обратилась к суду

        opus
    2. Logall Сегодня, 17:11
      Цитата: Hammerlock
      Да хоть каждый день пусть направляют

      Эти могут и имущество РФ арестовать! По делу ЛУКойла прецедент был! Даже посольство описывали...
      Logall
      1. Идущий Сегодня, 17:14
        Это неприятно , но не смертельно , суды идут десятилетиями.
        Идущий
        1. Logall Сегодня, 17:19
          И денег - десятки миллионов €!
          Logall
          1. Esoteric Сегодня, 17:25
            Какие десятки, каких миллионов? Вам же сказали не русским языком:
            Esoteric
            1. Logall Сегодня, 17:31
              Я не про претензии Украины, а про затраты на сами суды! Которые длятся десятилетиями...
              Logall
              1. Идущий Сегодня, 17:48
                Это так , но платит проигравшая сторона.
                Идущий
                1. Logall Сегодня, 17:58
                  Эти нам долги по гос облигациям отдавать не хотят, а за наши издержки против них - тем более!
                  Logall
                  1. Идущий Сегодня, 18:15
                    Цитата: изя топ
                    и чё,и чё? lol ---------------------------------


                    Но может получиться и так.
                    Идущий
            2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 17:35
              Ранее Луценко заявил, что Киев намерен привлечь Болгарию, Грузию, Румынию и Турцию к расследованию стройки моста в Крыму.

              И немедленно выпил.
              Анкыпельгыгыргын
            3. opus Сегодня, 18:14
              Цитата: Esoteric
              Какие десятки, каких миллионов? Вам же сказали не русским языком:


              Я так и представляю Юрій Віталійович Луценко (образованию — инженер электронной техники belay ) в Гааге


              здесь
              opus
          2. штрафбат Сегодня, 18:01
            Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда.
            Украина не ратифицировала Римский статут.
            Какие данные,Ребята? Какой Крым, какое имущество?
            Господин Ген. прокурор Украины, Ваша фамилия Муходрищенко и вы в "пролете"..... wassat
            штрафбат
            1. Ратуш Сегодня, 18:05
              Цитата: штрафбат
              Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда.
              Украина не ратифицировала Римский статут.
              Какие данные,Ребята? Какой Крым, какое имущество?
              Господин Ген. прокурор Украины, Ваша фамилия Муходрищенко и вы в "пролете"..... wassat



              И причем тут Уголовный суд?
              Ратуш
              1. штрафбат Сегодня, 18:10
                Сама не поняла. В компетенцию СУДа входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества.
                При чем тут имущественные отношения? А!!! Наверно Луценко посчитал крымских татар ,как недвижимость
                штрафбат
      2. Хантер Сегодня, 17:19
        Цитата: Logall
        Эти могут и имущество РФ арестовать!

        Керченский мост например..! Все к этому идет ,жаба их душит ,вместе с их хозяевами..
        Крым все же изменился , а после ввода в эксплуатацию моста Крым будет другим совершенно!
        Хантер
        1. Фрол 7525 Сегодня, 17:24
          А остальная Россия,не Крым,когда будет другой совершенно?
          Пока так вот ........Когда осчастливите,бояре добрые?
          Фрол 7525
          1. Logall Сегодня, 17:28
            Цитата: Фрол 7525
            А остальная Россия,не Крым,когда будет другой совершенно?
            Пока так вот ........Когда осчастливите,бояре добрые?

            Logall
          2. Hammerlock Сегодня, 17:32
            букилять, это вся Россия?
            Так давай и за матрасных бомжей слёзы пролей, навальненький вы наш
            Hammerlock
          3. Хантер Сегодня, 17:34
            Цитата: Фрол 7525
            А остальная Россия,не Крым,когда будет другой совершенно?

            Когда такие как вы, Собчак выберут и сразу начнутся инвестиции и вступление в ЕС и НАТО..хе хе (в 90-х нам уже такое счастье обещали, ограблены и чуть не уничтожены были..)
            Хантер
            1. verner1967 Сегодня, 17:58
              Цитата: Хантер
              Когда такие как вы, Собчак выберут и сразу начнутся

              С Собчак потом разберёися, а когда те, которых такие как вы поддериваете Россию изменят?
              verner1967
        2. Logall Сегодня, 17:25
          Виталий, мост они конечно не арестуют, но имущество РФ на территории ЕЭС - запросто! Я же писал - прецедент был...
          Logall
          1. Хантер Сегодня, 17:37
            Цитата: Logall
            Виталий, мост они конечно не арестуют, но имущество РФ на территории ЕЭС - запросто! Я же писал - прецедент был...

            Отобьем ,не впервой ..! А ты поэт на что намекаешь..?
            Хантер
            1. Logall Сегодня, 17:39
              Ни на что! Делюсь опасениями...
              Logall
              1. Хантер Сегодня, 18:00
                Цитата: Logall
                Ни на что! Делюсь опасениями...

                Странные опасения у тебя стали поэт , на некоторые мысли наводят ..(надеюсь я ошибаюсь) hi
                Хантер
            2. Фрол 7525 Сегодня, 17:43
              Ты лично отбивать будешь,хантер?Тогда я спокоен за судьбу страны........ laughing laughing laughing
              Фрол 7525
              1. Хантер Сегодня, 18:01
                Цитата: Фрол 7525
                Ты лично отбивать будешь,хантер?Тогда я спокоен за судьбу страны........ laughing laughing laughing

                Таких как я много еще осталось, не вывели вы их всех своими "реформами " в 90-х..
                Живы будем не помрем , приказ получим пойдем .. soldier
                Хантер
        3. штрафбат Сегодня, 18:05
          Господин,Хантер! Самим 404-ым Крым уже "до лампады", тем более мост...
          Здесь за "американские тугрики" отбиться надо, а иначе полосатые на "голодный паёк" подсадят.
          штрафбат
        4. Лелёк Сегодня, 18:09
          Цитата: Хантер
          Керченский мост например..! Все к этому идет ,жаба их душит ,вместе с их хозяевами..


          Следующий судебный иск киевские предъявят России в связи с изменением ж/д маршрутов минуя территорию Руины, а потом следующий (в 2019 году) - в связи с прекращением подачи газа в ГТС этой недостраны (при условии, если они досуществуют до того времени).
          Лелёк
          1. КОТ БАЮН Сегодня, 18:27
            Я вот думаю: за какое время ненужные рельсы растащат на лом? За месяц управятся или месяцев за шесть?
            КОТ БАЮН
      3. Partyzan Сегодня, 17:40
        Саня привет hi
        Напоминаем, что Россия не признает решений Гаагского суда, так как не признает его компетенции. Россия приняла решение выйти из соглашения по Международному уголовному суду в Гааге в 2016 году.
        и соответственно арест любого имущества России будет расценен как захват - а это уже чревато, либо ответным захватом имущества той страны, где это произошло, либо, что хуже, вооруженным конфликтом с той страной
        Partyzan
        1. Logall Сегодня, 17:50
          Володя, Приветствую! Давно не виделись...
          Цитата: Partyzan
          чревато, либо ответным захватом имущества той страны, где это произошло, либо, что хуже, вооруженным конфликтом с той страной

          Так было уже в Бельгии! Ни конфликта, ни ответных мер... Озаботились, пригрозили, а там само рассосалось...
          Logall
          1. Partyzan Сегодня, 17:58
            насколько помню Россия тогда еще не вышла, и имущество вернули
            Partyzan
    3. BlombiRus Сегодня, 17:20
      Евнуху долго ещё яйца по ночам снятся. Наверное.
      BlombiRus
      1. Смог Сегодня, 18:09
        Цитата: BlombiRus
        Евнуху долго ещё яйца по ночам снятся.

        а по утру выясняется что вместо их яичница. lol
        Смог
  2. bankirchik34 Сегодня, 17:12
    проблем то в стране больше нет, как заниматься арифметикой)
    bankirchik34
  3. Ванёк Сегодня, 17:14
    данные о якобы захвате в Крыму более 4 тыс. украинских предприятий

    У вас целый полу-остров отмутили, а вы за предприятия говорите.

    - Вот олени*

    Перефразируя "БРАТа-2"
    Ванёк
    1. Лелёк Сегодня, 17:57
      Цитата: Ванёк
      данные о якобы захвате в Крыму более 4 тыс. украинских предприятий
      У вас целый полу-остров отмутили, а вы за предприятия говорите.
      - Вот олени*

      hi
      За время пользования Крымом Украина не построила на полуострове ни одного предприятия (виллы и бунгало атаманов и гетьманов не в счёт). Так-что имущественные претензии Руины к РФ бессмысленны. За это же время активы Крыма заложенные Российской империей и СССР были доведены до почти полной разрухи, а население полуострова ограблено киевскими управителями (задолженности по вкладам в украинец. банки, пенсионные накопления, зарплаты за время киевского переворота). Так-что РФ есть что предъявить Киеву в ответку. Ну, а сам полуостров постепенно встаёт на ноги, приукрашивается и прирастает инвесторами.
      Лелёк
  4. Rusland Сегодня, 17:16
    Его в суде по Мише послали, вот он и занимается тем, что полегче.
    Rusland
  5. АКС Сегодня, 17:22
    Ранее Луценко заявил, что Киев намерен привлечь Болгарию, Грузию, Румынию и Турцию к расследованию стройки моста в Крыму
    Югик с Михо справится не может,(который через границу шастает и на митингах призывает к перевороту)! На РФ с мостом наехать пытается!
    Помнится вна Украине постоянно говорили, что Крым дотационный, таким образом присоединившись к РФ, он избавил Украину от трат на его содержание!! так что если посмотреть то Украина должна еще спасибо РФ сказать!!!
    Никакие юмористы не придумают того, что происходит на Украине каждый день!
    АКС
  6. pvv113 Сегодня, 17:27
    Пора привлекать Украину к ответственности за многовековые преступления геополитического уровня wink
    pvv113
    1. Logall Сегодня, 17:33
      Нужно что-то с Украиной делать, пока шарик не развалился...
      Logall
      1. pvv113 Сегодня, 17:42
        Александр, ты глобально мыслишь! Про земной шар я как-то не подумал.
        А дальше по нарастающей: солнечная система, галактика Млечный путь, и, наконец, Вселенная... belay
        pvv113
        1. Logall Сегодня, 17:45
          Я думаю, что сейчас даже Всевышний призадумался:
          Цитата: Всевышний
          Про земной шар я как-то не подумал.
          А дальше по нарастающей: солнечная система, галактика Млечный путь, и, наконец, Вселенная...
          Logall
          1. pvv113 Сегодня, 17:51
            А ему-то и пожаловаться некому, ведь он сам их создал
            pvv113
  7. bubalik Сегодня, 17:29
    “Оценку ущерба, нанесённого такими действиями государству Украина, Гильдия оценщиков Украины определяет предварительно как более 1 трлн гривен

    ,, в попугаях было бы больше,, wassat
    bubalik
    1. pvv113 Сегодня, 17:52
      Нельзя все измерить в попугаях. Например, площадь измеряется в квадратных попугаях wink
      pvv113
      1. Logall Сегодня, 18:00
        А их идиотизм? В круглых?
        Logall
        1. pvv113 Сегодня, 18:09
          Если это объемная величина, то в кубических laughing
          pvv113
          1. Logall Сегодня, 18:21
            В сферических... yes
            Logall
            1. pvv113 Сегодня, 18:24
              Или в сферических, т.к. круг - это плоская штука lol
              pvv113
  8. Васся Вассин Сегодня, 17:30
    Он на фото показывает, какой большой и упругий в рот взять хочет?
    Васся Вассин
    1. КОТ БАЮН Сегодня, 18:23
      нда.. Не влезет... Точно....
      КОТ БАЮН
  9. MIG00001 Сегодня, 17:34
    класс потребовать от Украины выплачивать пенсию которую платим сейчас мы
    MIG00001
  10. vladimirvn Сегодня, 17:35
    ..Морда красная такая"...М. Евдокимов
    vladimirvn
  11. изя топ Сегодня, 17:37
    и чё,и чё? lol ---------------------------------
    изя топ
  12. BAI Сегодня, 17:37
    Россия не признает решений Гаагского суда, так как не признает его компетенции.

    Надо было от него отказываться не в 2016, а в 2000.
    BAI
  13. Piramidon Сегодня, 17:38
    А кто такой этот суд в Гааге? У нас Басманный суд в Москве в стопицот раз круче.
    Piramidon
  14. MIG00001 Сегодня, 17:44
    А если Россия является правопреемником СССР то воплотите нам 1-н триллион гривен за эксплуатацию Крыма за 25 лет
    MIG00001
  15. Лена Петрова Сегодня, 17:45
    Все претензии пусть скопом предъявляют в Сирии, пока наши "присяжных" не вывели. Примут к рассмотрению и оплатят сразу, не отходя от кассы. И за экологию заодно перетрут с желающими.
    Лена Петрова
  16. Геркулесыч Сегодня, 17:49
    Что только не выдумают, лишь бы не работать! fool Всё человечество, всегда и везде им должно! А больше всего им должна Россия! lol Такую землю мы таким. ........подарили! Разваливать укроину нужно! !!!Срочно! !!!!
    Геркулесыч
    1. Piramidon Сегодня, 18:00
      Цитата: Геркулесыч
      Что только не выдумают, лишь бы не работать! fool Всё человечество, всегда и везде им должно! А больше всего им должна Россия! lol Такую землю мы таким. ........подарили! Разваливать укроину нужно! !!!Срочно! !!!!

      Сейчас у xoxликов вся государственная политика на этом построена. На фига поднимать экономику, когда можно завалить все суды исками - а вдруг где нибудь, что нибудь на халяву и обломится.
      Piramidon
  17. КОТ БАЮН Сегодня, 18:21
    Оценку ущерба, нанесённого такими действиями государству Украина, Гильдия оценщиков Украины определяет предварительно как более 1 трлн гривен

    Госсподи... Кого сейчас волнует, что там мямлит или думает какая-то гильдия оценщиков, на какой-то Украине... Пусть вякают что хотят. Это никому не интересно.
    И вот мне интересно: они попытались хотя бы приблизительно оценить ущерб от майдана и от правления всей этой шушеры? Ну пусть попробуют хоть это....
    КОТ БАЮН
  18. groks Сегодня, 18:25
    Ну вообще интересно, конечно. При капитализме же частная собственность - святое, как мазут(с). Предприятия, да и вообще что либо, в Крыму, имели хозяев. Которые их потеряли. На рейдерство смахивает.
    groks
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