18:30 12 декабря

Сборка ракет для "Морского старта" будет осуществляться в США

Интерфакс-Украина со ссылкой на председателя совета директоров компании S7 Group Наталию Филеву, сообщает о том, что окончательная сборка ракет для возобновляемой программы Sea Launch будет осуществляться в США. Это проект «Морской старт», который ранее по целому ряду причин оказался фактически заморожен.

Из заявления Наталии Филевой:
Заказы (речь идёт о заказах на запуски, - прим. «ВО») есть, куча людей стоит в очереди, мы предлагаем хорошую цену. Прибыль ожидаем, но только не сразу. Мы достаточно большие деньги будем инвестировать, но мы понимаем, что мы должны заработать.


Сборка ракет для "Морского старта" будет осуществляться в США



Далее г-жа Филева говорит о том, что на Украине представители компании будут «что-то собирать», а весь процесс итоговой сборки переместится в США.

Справочная информация:
S7 Group – это холдинг с российской юрисдикцией. 100% пакета акций холдинг принадлежит его основателям – Наталье и Владиславу Филевым. В структуру холдинга входит компания «С7 космические транспортные системы», которая (в случае реализации проекта) и будет являться владельцем «Морского старта». Важно отметить, что «С7 космические транспортные системы» стала первой российской коммерческой компанией, имеющей право предоставлять международные космические услуги.

Летом 2017 года украинский Южмаш заключил контракт с S7 на производство и поставку 12-ти РН «Зенит».

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 11

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  1. Фрол 7525 Сегодня, 18:05
    Ну что тут сказать...Бизнес...Только бизнес...
    Фрол 7525
    1. Beby Сегодня, 18:15
      Да как бы уже и не удивляет, явно работает классическая формула:
      национализация убытков,
      приватизация прибыли.

      Однако, всё равно, как-то мерзко получается.
      Beby
  2. Dimontius Сегодня, 18:06
    Что простите? что-вообще в голове ничего не укладывается.. request
    Dimontius
    1. 210окв Сегодня, 18:16
      Что не укладывается?Что бизнес вещь не патриотичная?А мне не укладывается почему до сих пор у нас порядок не могут навести в космической отрасли.
      Цитата: Dimontius
      Что простите? что-вообще в голове ничего не укладывается.. request
      210окв
      1. Logall Сегодня, 18:24
        Цитата: 210окв
        почему до сих пор у нас порядок не могут навести в космической отрасли.

        В любой отрасли! yes
        Logall
  3. faiver Сегодня, 18:06
    господа филевы не боятся пролететь с южмашевскими заказами? их самолеты ведь в крым летают...
    faiver
  4. anjey Сегодня, 18:15
    100% пакета акций холдинг принадлежит его основателям – Наталье и Владиславу Филевым. В структуру холдинга входит компания «С7 космические транспортные системы»,
    если честно, то коробит и бесит, когда стратегические ресурсы страны прихватизированны и принадлежат каким то безликим натальям и владиславам - это архинеправильно ,жутко и грозит нехорошими последствиями, в связи с форсмажорными обстоятельствами в будующем ...
    anjey
    1. Сергей39 Сегодня, 18:28
      У государства не хватает сил.А так будет как с Антаресом - украинские корпуса и наши двигатели плюс морская платформа.
      Сергей39
  5. iliitchitch Сегодня, 18:15
    Да и пусть их . Нам бы с тунгусским метеоритом разобраться , а тут морской старт какой-то , понимаешь , путается под ногами . И с лохонесским чудовищем вопрос не решён .
    iliitchitch
  6. san4es Сегодня, 18:15
    сборка ракет для возобновляемой программы Sea Launch будет осуществляться в США. Это проект «Морской старт», который ранее по целому ряду причин оказался фактически заморожен.

    san4es
  7. polkovnik manuch Сегодня, 18:25
    Дожили ! Больше и сказать нечего Кто такие Филевы ,откуда у них такие бабки ? Куда смотрят "смотрящие"?
    polkovnik manuch
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