Сборка ракет для "Морского старта" будет осуществляться в США

Заказы (речь идёт о заказах на запуски, - прим. «ВО») есть, куча людей стоит в очереди, мы предлагаем хорошую цену. Прибыль ожидаем, но только не сразу. Мы достаточно большие деньги будем инвестировать, но мы понимаем, что мы должны заработать.

Интерфакс-Украина со ссылкой на председателя совета директоров компании S7 Group Наталию Филеву, сообщает о том, что окончательная сборка ракет для возобновляемой программы Sea Launch будет осуществляться в США. Это проект «Морской старт», который ранее по целому ряду причин оказался фактически заморожен.Из заявления Наталии Филевой:Далее г-жа Филева говорит о том, что на Украине представители компании будут «что-то собирать», а весь процесс итоговой сборки переместится в США.Справочная информация:S7 Group – это холдинг с российской юрисдикцией. 100% пакета акций холдинг принадлежит его основателям – Наталье и Владиславу Филевым. В структуру холдинга входит компания «С7 космические транспортные системы», которая (в случае реализации проекта) и будет являться владельцем «Морского старта». Важно отметить, что «С7 космические транспортные системы» стала первой российской коммерческой компанией, имеющей право предоставлять международные космические услуги.Летом 2017 года украинский Южмаш заключил контракт с S7 на производство и поставку 12-ти РН «Зенит».