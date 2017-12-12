20:38 12 декабря
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ВС Украины заявили о 70%-й неявке призывников

На фоне громких заявлений президента Украины Петра Порошенко о непобедимости украинской армии, которая уже четвертый год героически закрывает Европу от нападения русско-бурятских войск, пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины преподнесла неприятный сюрприз - очередной призыв окончился пшиком. Во время осенней призывной компании зафиксирована 70%-я неявка призывников в военные комиссариаты.

ВС Украины заявили о 70%-й неявке призывников


Проблем с теми, кто избегает срочной службы в армии, хватает. Около 70% неявки призывников в военные комиссариаты. Из них почти треть находятся в розыске
— говорится в сообщении в Facebook.


Отмечается, что в связи с этим «представители военных комиссариатов имеют право вручать повестки где угодно».

В ВСУ добавили, что уклонение от обязательной службы в армии приводит к «реальному сроку заключения — до трёх лет».

Ранее власти Украины заявляли, что срочники будут проходить службу во всех регионах Украины, за исключением зоны вооруженного конфликта в Донбассе.

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 43

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  1. Segel Сегодня, 18:58
    Ранее власти Украины заявляли, что срочники будут проходить службу во всех регионах Украины, за исключением зоны вооруженного конфликта в Донбассе.
    Чтож тогда не идут..?Не на войну же...
    Segel
    1. Татьяна Сегодня, 19:01
      Ранее власти Украины заявляли, что срочники будут проходить службу во всех регионах Украины, за исключением зоны вооруженного конфликта в Донбассе.
      Да уж! Хунтяшные власти в Киеве решили насмешить тапки украинских призывников!
      Ха! Так тапки украинских призывников украинским военкомам и поверили! Как бы не так!
      Татьяна
      1. Logall Сегодня, 19:07
        Татьяна, Добрый вечер! love
        Взяли бы эти самые призывники эти же самые тапки Да закидали хунту...
        Может и получилось бы анархия wink , но лучше подобныой демократии...
        Logall
        1. Татьяна Сегодня, 19:44
          Добрый вечер, Александр! hi
          Сашенька! Киевской хунте хоть "ссы" в глаза - всё божья роса! И обычными тапками её точно не закидаешь! Вот украинские призывники и бегут с глаз военкомов куда-нибудь подальше!
          Татьяна
          1. Идущий Сегодня, 19:57
            Там и сапог не хватит , надо кардинальней.
            Идущий
            1. Татьяна Сегодня, 20:11
              Цитата: Идущий
              Там и сапог не хватит
              Да не фига! В случае чего там сапоги для новобранцев ВСУ с мёртвых украинских солдат при их похоронах снимут!
              Татьяна
    2. фигвам Сегодня, 19:02
      В лживой и грязной войне никто участвовать и тем более умирать не хочет.
      фигвам
      1. Хантер Сегодня, 19:10
        Все на строительстве Керченского моста..! Россия добрая душа ... soldier
        Если древние украинцы Черное море выкопали, то что им стоит для России накидать грунта под МОСТ!
        Хантер
        1. Громобой Сегодня, 19:17
          Цитата: Segel
          Чтож тогда не идут..?

          Так не идут,что призыв выполнен на 100%,а забрали даже на 2.000 новобранцев больше,чем планировалось.
          Громобой
          1. фигвам Сегодня, 19:27
            Помню и у нас в 90-е военкоматы набирали 100%, а медкомиссию в части пройти не могли, т.к. оказывалось что у кого-то плоскостопия, у кого почки нет и т.д.
            фигвам
            1. Pirogov Сегодня, 19:31
              Цитата: фигвам
              Помню и у нас в 90-е военкоматы набирали 100%, а медкомиссию в части пройти не могли, т.к. оказывалось что у кого-то плоскостопия, у кого почки нет и т.д.

              Ну это Вы загнули в 90х 100% такого не было .
              Pirogov
            2. Громобой Сегодня, 19:32
              Просто,если изучить сообщение украинской пресс-службы целиком(а не одно предложение вырванное из контекста),то может сложится такое впечатление,что у них призыв провален.Однако это совсем не так.100%.
              Громобой
            3. bubalik Сегодня, 19:34
              у кого почки нет и т.д.
              ,,,ноги,руки и т.д laughing
              bubalik
      2. Балу Сегодня, 19:34
        Цитата: фигвам
        В лживой и грязной войне никто участвовать и тем более умирать не хочет.

        Во время осенней призывной компании зафиксирована 70%-я неявка призывников в военные комиссариаты.

        Никто не хочет умирать за власть бандерлогов и их американских хозяев.
        Была инфа, что в этом году в России призвано меньше, чем было желающих.
        Балу
    3. BlombiRus Сегодня, 19:12
      Мужеложенко надо благодарить отказников. Он уже призванных червями кормит, а если все призовутся, чем он эту ораву прокормит? Однако тенденция для какелов тревожная. Половина нэзалэжников будет в цугундере сидеть, а вторая половина не менее нэзалэжных будет их охранять.
      BlombiRus
    4. LSA57 Сегодня, 20:06
      Цитата: Segel
      Чтож тогда не идут..?

      да кто там власти верит. request
      LSA57
  2. Logall Сегодня, 18:58
    На Майдане скакать так первые, а за ценности, за которые скакали, Умирать не хотят...
    Загребут работяг, как всегда... Которые к майдану и отношения никакого не имеют!
    Logall
    1. 210окв Сегодня, 19:00
      "Киборгом"не каждый может стать.Точнее не каждый хочет..
      Цитата: Logall
      На Майдане скакать так первые, а за ценности, за которые скакали, Умирать не хотят...
      Загребут работяг, как всегда... Которая к майдану и отношения никакого не имеют!
      210окв
    2. Фрол 7525 Сегодня, 19:12
      А у нас не так...У нас чиновничьи да олигархов дети в войска идут...?Я вот не пошел бы,дома дел хватало,да пришлось.
      Фрол 7525
      1. Logall Сегодня, 19:23
        Дружище, мы же знаем где дети чиновников служат - в банке, не на малооплачиваемой должности...
        Logall
        1. Фрол 7525 Сегодня, 19:30
          Они вообще не служат,не считают нужным.Помню,в мою бытность надо было-бы вернуться к названию "Рабоче-Крестьянская Красная Армия и Рабоче-Крестьянский Красный Флот"-одни крестьяне и пролетарии,судимые почти все.Социальное равенство,итить...
          Фрол 7525
      2. klas000000 Сегодня, 19:27
        Да-а Вам точно армия не помогла,не всем на пользу идёт -только мужикам
        klas000000
        1. Logall Сегодня, 19:33
          Что же вы все на личности то переходите? Хамите по интернету... Хотя я знаю - хамить непосредственно в лицо собеседнику свойственно
          Цитата: klas000000
          только мужикам
          Logall
      3. 210окв Сегодня, 19:33
        Пришлось!!!??А как насчёт того что есть долг,совесть....Я понимаю что у чиновничьих отпрысков такого не отыщешь..Ну а нам простым?Просто НАДО и ВЫПОЛНИМ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ!
        Цитата: Фрол 7525
        А у нас не так...У нас чиновничьи да олигархов дети в войска идут...?Я вот не пошел бы,дома дел хватало,да пришлось.
        210окв
        1. Фрол 7525 Сегодня, 19:50
          Да,пришлось...Были бы деньги-откупился бы.У меня родители тогда болели,(болеют до сих пор),старшие братья в войсках уже были,на кого всё оставлять было,на тебя?Ладно,двоюродный Брат жил у нас,за Родителями и хозяйством приглядывал,за что Благодарность от нас ему немеренная...
          Фрол 7525
          1. частное лицо Сегодня, 20:09
            ФУ ЛОШАРА!!!! На ВО тебе не западло быть? Платить кому то чтоб не служить, небось толчки чистил вот и обида осталась.
            частное лицо
  3. Андрей К Сегодня, 18:59
    ВС Украины заявили о 70%-й неявке призывников

    ФМС России заявило о 70%-ом увеличении "заробитчан"... (шутка)laughing
    Андрей К
  4. Геркулесыч Сегодня, 19:03
    Грамотные "беглецы " , понимают, что лучше три года на баланде чалиться, чем молодым в поле стать завтраком червей -если снарядом или миной на куски не разорвет! Либо вообще, вернуться с этой позорной войны в лучшем случае калекой!
    Геркулесыч
  5. Геркулесыч Сегодня, 19:06
    Так там же 300 укроспартанцев есть wassat , что какие-то жалкие 70 процентов военнообязанных wassat рядом с такими "бойцами конфетного царя " , или псаря? ?? wassat what
    Геркулесыч
  6. КОТ БАЮН Сегодня, 19:08
    ВС Украины заявили о 70%-й неявке призывников

    Да что-то много пришло.. Еще не все сообразили, что такой неньке служить западло....
    КОТ БАЮН
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:25
      Вася , привет ! hi
      Цитата: КОТ БАЮН
      Еще не все сообразили, что такой неньке служить западло....

      Спокуха : попадут в части , поймут что к чему и начнутся массовые дезертирства . wink
      bouncyhunter
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 19:35
        Вечерка, Паша. hi Я вот только уверен в том, что для процесса понимания нужен мозг... Многим понять не дано. Нужно все на собственной шкуре испытать....
        КОТ БАЮН
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:38
          Всё правильно , это у нормальных людей бытие определяет сознание . У укропчиков всё иначе - у них битие определяет сознание . yes
          bouncyhunter
  7. solzh Сегодня, 19:15
    Украина, Россиия, но никто не вспомнил 1994 год. Извините, но нас типа нет?
    solzh
  8. iliitchitch Сегодня, 19:16
    70% призывников , из них треть в розыске , блин , разум мой возмущённый кипит несколько , дык сколька у них вменяемых , а ?
    iliitchitch
  9. Ретвизан 8 Сегодня, 19:18
    Оголтелых, все меньше становиться на Окраине. Даже Петрушкины пафосные сказки про киборгов и великую - Укроармию видно ни кого не прильщают.
    Ретвизан 8
  10. Egorovich Сегодня, 19:25
    Ну не хотят хохлята быть "киборгами", ну не желают быть расходным материалом.
    Egorovich
  11. DEZINTO Сегодня, 19:28
    "Получать он будет 1000 гривен в день" ©
    "Запиши"
    Ну окей ...записал....дальше что...? А дальше могилки с табличками "хирургические отходы".

    Какого классного президента они себе выбрали...... crying
    DEZINTO
  12. Mavrikiy Сегодня, 19:34
    ВС Украины заявили о 70%-й неявке призывников
    Так вроде вот комиссары плакали про 2-х % явку. Впрочем кажется это было не то во Львове, не то в Карпатах.
    Mavrikiy
  13. farik68 Сегодня, 19:36
    Уверен что Ликург почел бы за честь иметь своей свите украинских киборгов.вместо спартанцев....
    farik68
  14. nickgv Сегодня, 19:55
    Ребята, бегите от этого кошмара (а хотя бы и в Россию). Вас обманут и вдобавок унизят напоследок. Власть не интересует ни Украина, ни украинцы. Они лишь отрабатывают перед США любые "прихоти" последних ради собственных шкур и накопленного барахла, давно переведенного в вожделенные страны.
    nickgv
  15. vredlo Сегодня, 19:59
    Цитата: фигвам
    Помню и у нас в 90-е военкоматы набирали 100%, а медкомиссию в части пройти не могли, т.к. оказывалось что у кого-то плоскостопия, у кого почки нет и т.д.

    ну не знаю как в 90 а в 2000е у нас на 36 человек 1 с пороком сердца и один с аритмией жуткой (однажды ночью чуть не помер еле откачали и до медроты донесли) правда был один с рублевки, когда его спросили, чего не отмазали, он сказал, мать пыталась, а отец сказал мол я служил и он будет и причем не в москве
    кстати не самый не приспособленный к жизни солдат получился были и похлеще хоть вроде и из рабочей семьи
    vredlo
    1. Хантер Сегодня, 20:12
      Цитата: vredlo
      он сказал, мать пыталась, а отец сказал мол я служил и он будет и причем не в москве
      кстати не самый не приспособленный к жизни солдат получился были и похлеще хоть вроде и из рабочей семьи

      Это редкость...! Отец хороший у него видать был , успел внушить истины.Все от семьи зависит, по крайней мере так в СССР было. Сейчас молодежь в интернете ИСТИНЫ ищет и это самое страшное..
      Хантер
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