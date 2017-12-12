Проблем с теми, кто избегает срочной службы в армии, хватает. Около 70% неявки призывников в военные комиссариаты. Из них почти треть находятся в розыске

На фоне громких заявлений президента Украины Петра Порошенко о непобедимости украинской армии, которая уже четвертый год героически закрывает Европу от нападения русско-бурятских войск, пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины преподнесла неприятный сюрприз - очередной призыв окончился пшиком. Во время осенней призывной компании зафиксирована 70%-я неявка призывников в военные комиссариаты.— говорится в сообщении в Facebook.Отмечается, что в связи с этим «представители военных комиссариатов имеют право вручать повестки где угодно».В ВСУ добавили, что уклонение от обязательной службы в армии приводит к «реальному сроку заключения — до трёх лет».Ранее власти Украины заявляли, что срочники будут проходить службу во всех регионах Украины, за исключением зоны вооруженного конфликта в Донбассе.