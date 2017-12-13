Обмен ракетными ударами между Палестиной и Израилем

В ответ на ракету, запущенную из сектора Газа по Израилю ранее сегодня, ВВС Израиля нанесли удар по на военному лагерю ХАМАС в южной части сектора Газа.

Сообщения о военном противостоянии израильской армии и палестинцев становятся систематическими после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Так, накануне лидеры ХАМАС объявили о начале третьей интифады (активное движение за освобождение Палестины). Напомним, что первая интифада началась в 1987 году, вторая – в 2000-м.После заявления лидера ХАМАС Исмаила Хании, с территории сектора Газа по Израилю была выпущена неуправляемая ракета. Израиль предпринял ответные действия. Командование израильской армией сообщает о том, что израильтяне нанесли удар по южной части Газы, где, как заявлено, находился тренировочный лагерь ХАМАС. ТАСС приводит сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля:О жертвах и разрушениях в Газе не сообщается. Известно, что выпущенная палестинцами ракета в жертвам среди израильтян не привела.Накануне в секторе Газа сообщили о гибели двоих молодых людей в результате удара израильского беспилотника. Израильское военное командование заявило, что израильские БПЛА над палестинскими территориями не применялись.На этом фоне приходят сообщения о том, что туристы из различных стран отказываются от новогодних туров в Израиль в связи с резко обострившейся обстановкой в регионе.