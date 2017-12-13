07:49 13 декабря

Обмен ракетными ударами между Палестиной и Израилем

Сообщения о военном противостоянии израильской армии и палестинцев становятся систематическими после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Так, накануне лидеры ХАМАС объявили о начале третьей интифады (активное движение за освобождение Палестины). Напомним, что первая интифада началась в 1987 году, вторая – в 2000-м.

После заявления лидера ХАМАС Исмаила Хании, с территории сектора Газа по Израилю была выпущена неуправляемая ракета. Израиль предпринял ответные действия. Командование израильской армией сообщает о том, что израильтяне нанесли удар по южной части Газы, где, как заявлено, находился тренировочный лагерь ХАМАС.

ТАСС приводит сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля:
В ответ на ракету, запущенную из сектора Газа по Израилю ранее сегодня, ВВС Израиля нанесли удар по на военному лагерю ХАМАС в южной части сектора Газа.



О жертвах и разрушениях в Газе не сообщается. Известно, что выпущенная палестинцами ракета в жертвам среди израильтян не привела.

Накануне в секторе Газа сообщили о гибели двоих молодых людей в результате удара израильского беспилотника. Израильское военное командование заявило, что израильские БПЛА над палестинскими территориями не применялись.

Обмен ракетными ударами между Палестиной и Израилем


На этом фоне приходят сообщения о том, что туристы из различных стран отказываются от новогодних туров в Израиль в связи с резко обострившейся обстановкой в регионе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. 210окв Сегодня, 06:55
    А чего не сообщают что перехватили ракету?Где хваленый "Купол"?
    210окв
    1. Krasnodar Сегодня, 07:01
      Купол перехватывает только те ракеты, которые летят в населенные пункты. При обнаружении ракеты идёт расчёт траектории, после чего даётся команда на перехват или отбой. Сигнал воздушной тревоги при обнаружении даётся автоматом в релевантном регионе.
      Krasnodar
      1. 210окв Сегодня, 07:27
        Спасибо за пояснение hi
        Цитата: Krasnodar
        Купол перехватывает только те ракеты, которые летят в населенные пункты. При обнаружении ракеты идёт расчёт траектории, после чего даётся команда на перехват или отбой. Сигнал воздушной тревоги при обнаружении даётся автоматом в релевантном регионе.
        210окв
        1. Shurik70 Сегодня, 07:38
          в секторе Газа сообщили о гибели двоих молодых людей в результате удара израильского беспилотника. Израильское военное командование заявило, что израильские БПЛА над палестинскими территориями не применялись

          Полагаю, в этом вопросе доверять Израилю можно. Ему нет причин отказываться от ударов.
          А вот про то, что туристы отказываются ехать в Израиль - полагаю, что чушь. Если уж кто хотел съездить в "святые места", деньги откладывал, и вдруг испугался, что есть шанс в одну десятимиллионную попасть под палестинскую ракету - да под машину в родном городе попасть шанс в тысячу раз больше
          Shurik70
          1. Krasnodar Сегодня, 07:48
            Цитата: Shurik70
            в секторе Газа сообщили о гибели двоих молодых людей в результате удара израильского беспилотника. Израильское военное командование заявило, что израильские БПЛА над палестинскими территориями не применялись

            Полагаю, в этом вопросе доверять Израилю можно. Ему нет причин отказываться от ударов.
            А вот про то, что туристы отказываются ехать в Израиль - полагаю, что чушь. Если уж кто хотел съездить в "святые места", деньги откладывал, и вдруг испугался, что есть шанс в одну десятимиллионную попасть под палестинскую ракету - да под машину в родном городе попасть шанс в тысячу раз больше

            Все правильно, но есть люди, которые даже запланированное лечение в Израиле откладывают из-за боевых действий. В 2014 (очередной кипиш с Газой) году я занимался мед.туризмом - из 10 запланированных 7 приехали, двое отложили на окончание боевых действий и одному клиенту я операцию организовал во Франкфурте на Майне вместо Тель-Авива.
            Krasnodar
    2. Геркулесыч Сегодня, 07:16
      210 окв-у "Купола "башню снесло-он ракет панически боится!
      Геркулесыч
  2. Александр 3 Сегодня, 06:58
    Трамп со своими единомышленниками сделал своё дело и это дело расцветает пусками ракет,бомбёжками и стрельбой.
    Александр 3
    1. К0щей Сегодня, 07:01
      Цитата: Александр 3
      Трамп со своими единомышленниками сделал своё дело и это дело расцветает пусками ракет,бомбёжками и стрельбой.

      ну Израиль вроде как доволен. они одобряют такое решение, значит и к ответной реакции должны были быть готовы.
      К0щей
      1. gafarovsafar Сегодня, 07:06
        зря кушнер там сидит что ли?заранее всё обговорили
        gafarovsafar
      2. victorsh Сегодня, 07:16
        На этом фоне приходят сообщения о том, что туристы из различных стран отказываются от новогодних туров в Израиль в связи с резко обострившейся обстановкой в регионе.
        Очевидно и к этой ситуации был готов?А ведь туристы приносят в бюджет"легкие"деньги.
        victorsh
        1. К0щей Сегодня, 07:19
          Цитата: victorsh
          Очевидно и к этой ситуации был готов? А ведь туристы приносят в бюджет "легкие" деньги.

          а почему думаете, что нет? ну не приедут туристы месяц-другой (пусть даже год), зато признание столицы от протектора - это гораздо важнее.
          К0щей
    2. Shepard Сегодня, 07:11
      Трамп вообще ни чего толком не сказал. В какой Иерусалим переносит (южный северный) когда конкретно. Просто америкосы инфоистерию перенесли с КНДР на Израиль. Щас будут голову кружить со сроками.
      Shepard
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:18
    А в это время Трамп с семейством обложившись попкорном и напялив зятевскую кипу с удовольствием наблюдают за происходящем. Чем больше в мире смуты, тем лучше Сша.
    rotmistr60
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:18
    ""Милые бронятся -только тешутся "! wassat Красиво" рыжая американская бизнесбестия Израиль подставила! wassat
    Геркулесыч
  5. кедр Сегодня, 07:43
    Израйль может организовать экстремальный туризм для любителей острых и кровавых приключений. Такие всегда найдутся.
    кедр
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