О судьбе группировки ВМФ у берегов Сирии после вывода войск
Группировка кораблей ВМФ России вблизи берегов Сирии останется в прежнем боевом составе, сейчас в нее входит более 10 кораблей и судов обеспечения, передает РИА Новости сообщение представителя парламентской группы по Сирии депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика.
Напомним, в понедельник Владимир Путин приказал начать вывод из Сирии значительной группировки сил в связи с завершением основной фазы боевых действий против террористов. Это коснется в первую очередь авиации (25 единиц), военной полиции, военных саперов и медиков.
По его словам, западная коалиция вела разведку в интересах боевиков, «маскировала их легальным термином "оппозиция" и пыталась мешать самолетам ВКС наносить удары по террористам».
Напомним, в понедельник Владимир Путин приказал начать вывод из Сирии значительной группировки сил в связи с завершением основной фазы боевых действий против террористов. Это коснется в первую очередь авиации (25 единиц), военной полиции, военных саперов и медиков.
Российские корабли – это морской позиционный рубеж для борьбы с международным терроризмом. Нельзя исключать провокационных попыток боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) высадки десанта, и российский флот в данном случае является мощным фактором сдерживания. Поэтому корабли останутся в Средиземном море в составе постоянного оперативного соединения,сказал агентству Белик.
По его словам, западная коалиция вела разведку в интересах боевиков, «маскировала их легальным термином "оппозиция" и пыталась мешать самолетам ВКС наносить удары по террористам».
Если мы отведем свои корабли, что им помешает зафрахтовать для боевиков морские суда и высадить десант в районе Тартуса? Таким образом, наши военные корабли – это линия антитеррористической обороны с моря,добавил Белик.
Использованы фотографии: РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
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