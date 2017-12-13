О судьбе группировки ВМФ у берегов Сирии после вывода войск

Российские корабли – это морской позиционный рубеж для борьбы с международным терроризмом. Нельзя исключать провокационных попыток боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) высадки десанта, и российский флот в данном случае является мощным фактором сдерживания. Поэтому корабли останутся в Средиземном море в составе постоянного оперативного соединения,

Если мы отведем свои корабли, что им помешает зафрахтовать для боевиков морские суда и высадить десант в районе Тартуса? Таким образом, наши военные корабли – это линия антитеррористической обороны с моря,