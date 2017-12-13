11:33 13 декабря

О судьбе группировки ВМФ у берегов Сирии после вывода войск

Группировка кораблей ВМФ России вблизи берегов Сирии останется в прежнем боевом составе, сейчас в нее входит более 10 кораблей и судов обеспечения, передает РИА Новости сообщение представителя парламентской группы по Сирии депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика.

О судьбе группировки ВМФ у берегов Сирии после вывода войск


Напомним, в понедельник Владимир Путин приказал начать вывод из Сирии значительной группировки сил в связи с завершением основной фазы боевых действий против террористов. Это коснется в первую очередь авиации (25 единиц), военной полиции, военных саперов и медиков.


Российские корабли – это морской позиционный рубеж для борьбы с международным терроризмом. Нельзя исключать провокационных попыток боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) высадки десанта, и российский флот в данном случае является мощным фактором сдерживания. Поэтому корабли останутся в Средиземном море в составе постоянного оперативного соединения,
сказал агентству Белик.

По его словам, западная коалиция вела разведку в интересах боевиков, «маскировала их легальным термином "оппозиция" и пыталась мешать самолетам ВКС наносить удары по террористам».

Если мы отведем свои корабли, что им помешает зафрахтовать для боевиков морские суда и высадить десант в районе Тартуса? Таким образом, наши военные корабли – это линия антитеррористической обороны с моря,
добавил Белик.

Использованы фотографии: РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
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Комментарии 23

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  1. katalonec2014 Сегодня, 08:04
    Что там бисер перед ними метать,заявить что против пиратов Средиземного моря.
    katalonec2014
    1. Идущий Сегодня, 08:41
      По его словам, западная коалиция вела разведку в интересах боевиков, «маскировала их легальным термином "оппозиция" и пыталась мешать самолетам ВКС наносить удары по террористам».


      Вот к этому вопросу надо будет ещё вернутся.
      Идущий
      1. dik-nsk Сегодня, 08:50
        провокационных попыток боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) высадки десанта
        это он на матрасов с коалицией намекает? только у них есть флот для высадки десанта
        dik-nsk
    2. сибиралт Сегодня, 09:00
      В Тартусе базу нормальную делать надо вместо ремонтной мастерской и пункта заправки.
      сибиралт
      1. ism_ek Сегодня, 09:06
        Цитата: сибиралт
        В Тартусе базу нормальную делать надо вместо ремонтной мастерской и пункта заправки.

        У нас есть корабли, которые там можно разместить?
        ism_ek
        1. JIaIIoTb Сегодня, 09:18
          Цитата: ism_ek
          Цитата: сибиралт
          В Тартусе базу нормальную делать надо вместо ремонтной мастерской и пункта заправки.

          У нас есть корабли, которые там можно разместить?

          Подводных лодок 72.
          Атомных 48.
          Дизельных 24.
          Боевых кораблей 211.
          Как видите есть что разместить.
          http://russianships.info/today/
          JIaIIoTb
    3. Deadушка Сегодня, 11:19
      Цитата: katalonec2014
      Что там бисер перед ними метать,заявить что против пиратов Средиземного моря.

      На брифинге, представитель Министерства обороны России заявил:
      - Нахождение нашего флота в Сирии способствует стабильности в регионе и борьбе с пиратством.
      На что западные журналисты отреагировали:
      - Но там же нет пиратов!?
      - По этому и нет.
      Ответил представитель.
      Deadушка
  2. Николай Р-ПМ Сегодня, 08:05
    Хммм, не так все просто с сокращением российского военного присутсвия в САР.
    Николай Р-ПМ
  3. алекс-сп Сегодня, 08:12
    У нас там пункт базирования (или полноценная база? запутался уже) . Поэтому корабли и должны там быть, столько сколько надо.
    алекс-сп
    1. asv96 Сегодня, 08:23
      По документам база на бессрочной основе.
      asv96
  4. Livonetc Сегодня, 08:33
    Цитата: Николай Р-ПМ
    Хммм, не так все просто с сокращением российского военного присутсвия в САР.

    Не Хммм а ХМЕЙМИМ.:)
    Чужого не надо, но своего не отдамим.
    В этом нам поможет Тартус и Хмеймим.
    Livonetc
  5. Masya Masya Сегодня, 08:45
    Все верно, за нечестью глаз да глаз нужен...
    Masya Masya
    1. Соломон Кейн Сегодня, 09:01
      за нечестью глаз да глаз нужен.
      ..и системы залпового огня.
      Марина Витальевна! hi hi hi
      Соломон Кейн
      1. Джедай Сегодня, 09:06
        Марина love , Костя hi - приветствую!
        Цитата: Соломон Кейн
        за нечестью глаз да глаз нужен.
        ..и системы залпового огня.

        Вот это по нашему! good И не делить нечисть на бородатую и звёздно-полосатую - всех под раздачу. soldier
        Джедай
        1. Соломон Кейн Сегодня, 09:11
          Макс! Моё почтение! hi
          А звёздно-полосатую - в первую очередь.
          Откуда у боевиков более 1500 танков и бронетехники взялось, со всех уголков света?
          Через ЦРУ-шный супермаркет......
          Соломон Кейн
          1. Джедай Сегодня, 09:14
            И заметь, Костя: ЦРУли технику бармалеям не за "спасибо" подгоняли. Так что ЦРУли - такие же барыги, как и их президент.
            Джедай
          2. Masya Masya Сегодня, 09:18
            Цитата: Соломон Кейн
            А звёздно-полосатую - в первую очередь.

            поддерживаю! за " партнерами" особый догляд нужен!!! love
            Masya Masya
      2. Masya Masya Сегодня, 09:17
        Константин, приветик! love
        Цитата: Соломон Кейн
        ..и системы залпового огня.

        good
        и, Всем...
        love
        Masya Masya
  6. nikolaev Сегодня, 09:19
    да, десант террористических банд с кораблей США вполне реален
    nikolaev
  7. Старый26 Сегодня, 09:22
    Цитата: ism_ek
    Цитата: сибиралт
    В Тартусе базу нормальную делать надо вместо ремонтной мастерской и пункта заправки.

    У нас есть корабли, которые там можно разместить?

    Корабли всегда найдутся. Вместо того, чтобы болтаться в открытом море они если бы хватало бы места могли спокойно находится в базе и выходить на патрулирование.

    Цитата: алекс-сп
    У нас там пункт базирования (или полноценная база? запутался уже) . Поэтому корабли и должны там быть, столько сколько надо.

    Нет там полноценной базы. Есть только пункт материально-технического обеспечения. Куда может войти пара фрегатов. А судьбу полноценной военном-морской базы в Сирии (примерно на 30-40 кораблей и судов, включая наши авианесущие крейсера и ПЛ, плюс аэродром на котором могло базироваться до 4 полков различного назначения) решил еще отец нынешнего президента Сирии. Обидевшись на реакцию СССР на вторжение Сирии в Ливан он просто "уничтожил" этот проект и еще несколько лет запрещал пользоваться нынешним ПМТО

    Цитата: asv96
    По документам база на бессрочной основе.

    Нет там базы. Есть только пункт материально-технического обеспечения таких размеров, что даже крейсер типа Слава туда не войдет
    Старый26
    1. rudolff Сегодня, 09:45
      Все верно, Владимир, но сейчас есть возможность преобразовать Тартус в нечто большее, чем просто ПМТО, сделать полноценную опорную базу средиземноморской корабельной группировки. Плюс, в коем веке, появилась возможность воздушного прикрытия соединения с Хмеймима. Для этого достаточно передать базу (полностью или частично) в ведение ВМФ. Но похоже, ничего этого не будет. Кое у кого в Кремле кроме собственных рейтингов больше ничего нет.
      rudolff
  8. tchoni Сегодня, 09:45
    А авиацию выведут только бомберов и разного рода штурмовиков-вертолетчтков?
    tchoni
    1. alexmach Сегодня, 10:23
      А не знает же никто пока. Логично было бы сделать так.
      alexmach
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