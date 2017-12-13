Ситуация в Сирии
Подкрепление САА прибыло на восток провинции Хама. Отряды террористической коалиции потеряли город Захра и более 50 боевиков на юго-востоке Идлиба. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Подразделения сирийской армии и Национальных сил обороны (NDF) продолжили наступление на укрепрайоны группировки «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Дамаск. Бои велись на подступах к городу Мугр Аль-Мир в юго-западной части региона. Первоочередной задачей сирийских войск является блокирование шоссе Мугр Аль-Мир – Бейт-Сабер, по которому проходит одна из линий поставок исламистов в данном районе. Поддержку САА и ее союзникам оказывали сирийские ВВС. В ходе столкновений было уничтожено не менее 17-ти исламистов.
На линии разграничения сил курдов и Сирийской свободной армии (ССА) в провинции Алеппо в течение суток не прекращались вооруженные столкновения: выступающие при поддержке турецких сил боевики ССА вели огонь по опорным пунктам Демократических сил Сирии (SDF) вблизи деревень Басуфа, Бейх и Дикмадаш, расположенных на территории курдского кантона Африн. При этом курдские СМИ заявляли о том, что в ряды SDF вступили около 250 бывших боевиков ССА, которых не устраивали чрезмерные полномочия турецкой стороны.
В провинции Дейр-эз-Зор небольшие отряды игиловцев (группировка ИГ запрещена в РФ) все еще сохраняют очаги сопротивления в Сирийской пустыне, а также на левом берегу Евфрата, где действуют Сирийские демократические силы (SDF). Согласно сообщениям источников, отряд ИГ, базировавшийся недалеко от подконтрольных курдам территорий, переправился через реку и атаковал позиции войск САР на восточном побережье Евфрата, но был разбит. Практически все нападавшие были уничтожены, часть из них бежала назад.
Во второй половине дня части армии САР продолжили развивать наступление в юго-восточной части Идлиба. В результате ожесточенного противостояния и при поддержке ВКС России военнослужащим удалось отбить у террористов «ан-Нусры» населенный пункт Захра и высоту Таль Захра. В ходе боев не менее 50 исламистов были уничтожены.
В минувшие сутки стало известно, что в результате контратаки вооруженной оппозиции населенный пункт Мушерифа (к северо-востоку от столицы провинции Хама) вновь перешел под контроль боевиков. По информации агентства новостей Al Masdar News, войска САР провели тактическое отступление для перегруппировки сил. Во второй половине дня в регион прибыли дополнительные части САА, после чего бои возобновились вблизи деревень Ум-Туракия, Аль-Мушерифа и Аз-Заферея. Информации о потерях пока не поступало.
Подразделения сирийской армии и Национальных сил обороны (NDF) продолжили наступление на укрепрайоны группировки «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Дамаск. Бои велись на подступах к городу Мугр Аль-Мир в юго-западной части региона. Первоочередной задачей сирийских войск является блокирование шоссе Мугр Аль-Мир – Бейт-Сабер, по которому проходит одна из линий поставок исламистов в данном районе. Поддержку САА и ее союзникам оказывали сирийские ВВС. В ходе столкновений было уничтожено не менее 17-ти исламистов.
На линии разграничения сил курдов и Сирийской свободной армии (ССА) в провинции Алеппо в течение суток не прекращались вооруженные столкновения: выступающие при поддержке турецких сил боевики ССА вели огонь по опорным пунктам Демократических сил Сирии (SDF) вблизи деревень Басуфа, Бейх и Дикмадаш, расположенных на территории курдского кантона Африн. При этом курдские СМИ заявляли о том, что в ряды SDF вступили около 250 бывших боевиков ССА, которых не устраивали чрезмерные полномочия турецкой стороны.
В провинции Дейр-эз-Зор небольшие отряды игиловцев (группировка ИГ запрещена в РФ) все еще сохраняют очаги сопротивления в Сирийской пустыне, а также на левом берегу Евфрата, где действуют Сирийские демократические силы (SDF). Согласно сообщениям источников, отряд ИГ, базировавшийся недалеко от подконтрольных курдам территорий, переправился через реку и атаковал позиции войск САР на восточном побережье Евфрата, но был разбит. Практически все нападавшие были уничтожены, часть из них бежала назад.
Во второй половине дня части армии САР продолжили развивать наступление в юго-восточной части Идлиба. В результате ожесточенного противостояния и при поддержке ВКС России военнослужащим удалось отбить у террористов «ан-Нусры» населенный пункт Захра и высоту Таль Захра. В ходе боев не менее 50 исламистов были уничтожены.
В минувшие сутки стало известно, что в результате контратаки вооруженной оппозиции населенный пункт Мушерифа (к северо-востоку от столицы провинции Хама) вновь перешел под контроль боевиков. По информации агентства новостей Al Masdar News, войска САР провели тактическое отступление для перегруппировки сил. Во второй половине дня в регион прибыли дополнительные части САА, после чего бои возобновились вблизи деревень Ум-Туракия, Аль-Мушерифа и Аз-Заферея. Информации о потерях пока не поступало.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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