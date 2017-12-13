11:34 13 декабря

Ситуация в Сирии

Подкрепление САА прибыло на восток провинции Хама. Отряды террористической коалиции потеряли город Захра и более 50 боевиков на юго-востоке Идлиба. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Подразделения сирийской армии и Национальных сил обороны (NDF) продолжили наступление на укрепрайоны группировки «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Дамаск. Бои велись на подступах к городу Мугр Аль-Мир в юго-западной части региона. Первоочередной задачей сирийских войск является блокирование шоссе Мугр Аль-Мир – Бейт-Сабер, по которому проходит одна из линий поставок исламистов в данном районе. Поддержку САА и ее союзникам оказывали сирийские ВВС. В ходе столкновений было уничтожено не менее 17-ти исламистов.


На линии разграничения сил курдов и Сирийской свободной армии (ССА) в провинции Алеппо в течение суток не прекращались вооруженные столкновения: выступающие при поддержке турецких сил боевики ССА вели огонь по опорным пунктам Демократических сил Сирии (SDF) вблизи деревень Басуфа, Бейх и Дикмадаш, расположенных на территории курдского кантона Африн. При этом курдские СМИ заявляли о том, что в ряды SDF вступили около 250 бывших боевиков ССА, которых не устраивали чрезмерные полномочия турецкой стороны.

В провинции Дейр-эз-Зор небольшие отряды игиловцев (группировка ИГ запрещена в РФ) все еще сохраняют очаги сопротивления в Сирийской пустыне, а также на левом берегу Евфрата, где действуют Сирийские демократические силы (SDF). Согласно сообщениям источников, отряд ИГ, базировавшийся недалеко от подконтрольных курдам территорий, переправился через реку и атаковал позиции войск САР на восточном побережье Евфрата, но был разбит. Практически все нападавшие были уничтожены, часть из них бежала назад.

Во второй половине дня части армии САР продолжили развивать наступление в юго-восточной части Идлиба. В результате ожесточенного противостояния и при поддержке ВКС России военнослужащим удалось отбить у террористов «ан-Нусры» населенный пункт Захра и высоту Таль Захра. В ходе боев не менее 50 исламистов были уничтожены.

В минувшие сутки стало известно, что в результате контратаки вооруженной оппозиции населенный пункт Мушерифа (к северо-востоку от столицы провинции Хама) вновь перешел под контроль боевиков. По информации агентства новостей Al Masdar News, войска САР провели тактическое отступление для перегруппировки сил. Во второй половине дня в регион прибыли дополнительные части САА, после чего бои возобновились вблизи деревень Ум-Туракия, Аль-Мушерифа и Аз-Заферея. Информации о потерях пока не поступало.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. 210окв Сегодня, 08:57
    По пустыне долго они друг друга гонять.А товарищ Сухов отправляется домой..
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 09:11
      Разборки местного масштаба там ещё не скоро утихнут...
      Джедай
      1. cniza Сегодня, 09:15
        Максим , доброе утро! hi , главное их из пустыни не выпускать , сами подохнут или сбегут.
        cniza
        1. Джедай Сегодня, 09:18
          Витя, привет, дружище! hi
          Цитата: cniza
          сами подохнут или сбегут.

          Подохнут - это с нашим удовольствием. А вот сбегут - не очень это хорошо, ведь где-то опять "всплывут".
          Джедай
          1. cniza Сегодня, 09:21
            А вот сбегут - не очень это хорошо, ведь где-то опять "всплывут".


            Можно организовать горячую встречу на этих тропах , их не много.
            cniza
            1. Джедай Сегодня, 09:36
              Именно так. Заразу нужно искоренять, а не давать ей расползаться, как это делают США.
              Джедай
              1. cniza Сегодня, 09:40
                К сожалению , "сеятелей" заразы больше чем "жнецов" , но это пока.
                cniza
    2. Anarchist Сегодня, 09:12
      Цитата: 210окв
      А товарищ Сухов отправляется домой..

      Вот только ''Петруху''не вернуть!
      Anarchist
    3. Uncle Lee Сегодня, 09:21
      И пришел мне черед домой возвратиться, чтобы с вами вместе строить новую жизнь в милой сердцу родной стороне.
      Uncle Lee
    4. donavi49 Сегодня, 09:32
      Основные бои будут во вполне обустроенном Идлибе - и промышленной северной Хаме.
      donavi49
  2. Krasnodar Сегодня, 09:02
    Сирия будет дербаниться между курдами (?), турками и Асадом.
    Krasnodar
    1. Идущий Сегодня, 10:00
      Нет только мы и США - будет перетягивание "каната" , кто перетянет того и Сирия.
      Идущий
  3. rocket757 Сегодня, 09:32
    Как по норме, может быть и так - Армия почувствовала вкус победы и должна победить! -
    Тут "заклятые" соседи, с "дрэдами", уверяли, что после того как союзники Асада уйдут, тут и конец ему придёт!
    Посмотрим, эт ведь экзамен для теперешней власти Сирии, серьёзный такой, оценки кровью написаны будут!
    rocket757
    1. Идущий Сегодня, 09:58
      Это опять хитрый план Путина - заманивает.
      Идущий
      1. rocket757 Сегодня, 11:06
        Нормально так , правильно всё делают!
        СЛАВА РУССКОГО ВОИНСТВА - это опять зазвучало ГРОМКО, назло врагам!
        Хорошо, что "светлые головы" в нашем военном строительстве, опять себя проявлять стали, будем гордится!
        Эх, если б да кабы, эти "светлые головы" + честные и достойные, да поворотили свой взор на наши унутренние неурядицы!!!
        Эт я ложку дёгтя в бочку мёда добавил ... ну никак не получается без этого.
        rocket757
        1. Идущий Сегодня, 11:10
          К сожалению , внутренние наши дела ниже плинтуса , но есть надежда , что за счет ВПК , начнем себя вытягивать из болота.
          Идущий
  4. Livonetc Сегодня, 11:04
    Цитата: Идущий
    Нет только мы и США - будет перетягивание "каната" , кто перетянет того и Сирия.

    Сирия Наша!
    И никаких сомнений.
    Livonetc
  5. Монархист Сегодня, 11:05
    Цитата: cniza
    Максим , доброе утро! hi , главное их из пустыни не выпускать , сами подохнут или сбегут.

    Согласен : в пустыне смогут обитать лишь определенные виды насекомых,а человек не насекомое.
    Монархист
  6. Монархист Сегодня, 11:08
    Цитата: rocket757
    Как по норме, может быть и так - Армия почувствовала вкус победы и должна победить! -
    Тут "заклятые" соседи, с "дрэдами", уверяли, что после того как союзники Асада уйдут, тут и конец ему придёт!
    Посмотрим, эт ведь экзамен для теперешней власти Сирии, серьёзный такой, оценки кровью написаны будут!

    Вообще-то мы полностью не уходим из Сирии,а про отряды Хезболы разговора не было.
    Монархист
  7. Монархист Сегодня, 11:16
    Цитата: Krasnodar
    Сирия будет дербаниться между курдами (?), турками и Асадом.

    Уже почти так и есть.
    Сейчас на передний план выходит Лавров: насколько удастся нейтрализовать аритмия одних и "проломить хвост" другим. Сейчас начинается новая битва за Сирию
    Монархист
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