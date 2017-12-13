Словакия презентовала новый БТР Patria AMV
Словакия презентовала "частично отечественный" бронетранспортёр. Во время Дня промышленности был показан БТР Patria AMV с боевым модулем EVPU
В ноябре этого года военные ведомства Словакии и Финляндии подписали меморандум о совместной разработке и производстве бронетранспортёров Patria AMV XP. Согласно подписанному документу, в период с 2018 по 2029 год словацкая армия получит 81 БТР. Первые три экземпляра будут поставлены из Финляндии, остальные произведут на территории Словакии (локализация составит около 70%).
Во время Industrial Day 2017 был презентован прототип Patria AMV с установленным боевым модулем TURRA 30 производства словацкой компании EVPU. Он оснащён 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулемётом, а также имеет крепления для установки двух ПТРК.
Бронетранспортёр Patria AMV XP впервые был показан на международной выставке DSEi 2013 под названием Enchanced AMV. Машина AMV XP является усовершенствованной версией БТР Patria AMV, разработанного в 2001 году. Ключевые отличия AMV XP от предшественника заключаются в улучшенном бронировании (в том числе, противоминном), усиленном дизельном двигателе, увеличенном размере колёс и более просторном салоне. Полная масса БТР составляет 32 т при полезной нагрузке 15 т., передает "Warspot"
В ноябре этого года военные ведомства Словакии и Финляндии подписали меморандум о совместной разработке и производстве бронетранспортёров Patria AMV XP. Согласно подписанному документу, в период с 2018 по 2029 год словацкая армия получит 81 БТР. Первые три экземпляра будут поставлены из Финляндии, остальные произведут на территории Словакии (локализация составит около 70%).
Прототип Patria AMV XP для ВС Словакии
Во время Industrial Day 2017 был презентован прототип Patria AMV с установленным боевым модулем TURRA 30 производства словацкой компании EVPU. Он оснащён 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулемётом, а также имеет крепления для установки двух ПТРК.
Боевой модуль TURRA 30
Бронетранспортёр Patria AMV XP впервые был показан на международной выставке DSEi 2013 под названием Enchanced AMV. Машина AMV XP является усовершенствованной версией БТР Patria AMV, разработанного в 2001 году. Ключевые отличия AMV XP от предшественника заключаются в улучшенном бронировании (в том числе, противоминном), усиленном дизельном двигателе, увеличенном размере колёс и более просторном салоне. Полная масса БТР составляет 32 т при полезной нагрузке 15 т., передает "Warspot"
Использованы фотографии: armyrecognition.com
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