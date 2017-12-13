14:48 13 декабря

Словакия презентовала новый БТР Patria AMV

Словакия презентовала "частично отечественный" бронетранспортёр. Во время Дня промышленности был показан БТР Patria AMV с боевым модулем EVPU

В ноябре этого года военные ведомства Словакии и Финляндии подписали меморандум о совместной разработке и производстве бронетранспортёров Patria AMV XP. Согласно подписанному документу, в период с 2018 по 2029 год словацкая армия получит 81 БТР. Первые три экземпляра будут поставлены из Финляндии, остальные произведут на территории Словакии (локализация составит около 70%).

Словакия презентовала новый БТР Patria AMV

Прототип Patria AMV XP для ВС Словакии


Во время Industrial Day 2017 был презентован прототип Patria AMV с установленным боевым модулем TURRA 30 производства словацкой компании EVPU. Он оснащён 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулемётом, а также имеет крепления для установки двух ПТРК.


Боевой модуль TURRA 30


Бронетранспортёр Patria AMV XP впервые был показан на международной выставке DSEi 2013 под названием Enchanced AMV. Машина AMV XP является усовершенствованной версией БТР Patria AMV, разработанного в 2001 году. Ключевые отличия AMV XP от предшественника заключаются в улучшенном бронировании (в том числе, противоминном), усиленном дизельном двигателе, увеличенном размере колёс и более просторном салоне. Полная масса БТР составляет 32 т при полезной нагрузке 15 т., передает "Warspot"

Использованы фотографии: armyrecognition.com
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. kolkulon Сегодня, 12:17
    Блин. Скоро бтр-ы по весу танки догонят.
    kolkulon
    1. Michael67 Сегодня, 12:19
      Ничо такая мишенька. Высокая.
      Michael67
      1. Джедай Сегодня, 12:27
        Высота по корпусу - 2,3 м. Так что да, не низкая.
        Джедай
        1. san4es Сегодня, 12:32
          hi _Здорова Макс
          Считай 1 этаж fellow
          san4es
          1. Джедай Сегодня, 13:01
            Саша, привет! hi А если башню с 90-мм полуавтоматом "Коккерил" присовокупить, то и повыше будет. yes
            Джедай
            1. san4es Сегодня, 13:10
              fellow ...Гигантомания называется wink


              san4es
              1. Джедай Сегодня, 13:15
                Тем не менее, Патрия с такой башней имеется, зацени:
                Джедай
      2. xetai9977 Сегодня, 12:31
        Словакия всегда имела развитый ОПК.
        xetai9977
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:26
    Словакии и Финляндии
    Странная кооперация по созданию техники.
    rotmistr60
  4. san4es Сегодня, 12:27
    Patria - AMV XP 8X8 Amoured Modular Vehicle
    san4es
  5. san4es Сегодня, 12:41
    ...с установленным боевым модулем TURRA 30


    Этот RCWS модульной конструкции предлагается в качестве универсального решения для колесных и гусеничных бронированных машин. На выставке IDEB он был показан установленным на глубоко модернизированную БМП-1. Turra 30 имеет 30 мм автоматическую пушку 2A42 и спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ; на него также могут устанавливаться ПТУР и пусковые установки гранат дымовой завесы
    san4es
  6. коноправ Сегодня, 12:43
    В погоню за модой! Страйкин, Бумерангин, Патриотов, как говорится найди 10 отличий! 32 тонны на 8 колес, это надо подсчитать скока энто будет на одно колесо? Ага - 4 тонны. Значит так - по песку не пойдет, по пашне не пройдет, на сырой луговине провалится , на мокрой глине зашлифует. Ура ! Пусть делают для внутреннего употребления. Да ещё ента пушка с затворной рамой как у АКМ и подавателем как у помпового ружья. Знаем , эксплуатировали.
    коноправ
  7. Vadim851 Сегодня, 12:51
    Неплохо так. Прямо парад колесных ББМ в последнее время и тенденция вооружения БТР 30 мм и иногда больше.
    Vadim851
  8. JonnyT Сегодня, 13:07
    Тяги передней подвески видны.
    Что то все в Европе инкубаторское - БТР похожи друг на друга
    А потом словаки (как и чехи) подарят все это добро "новому гитлеру", которым угрожал Обама.
    JonnyT
Картина дня