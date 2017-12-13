Госдеп США: власти не ограничивают свободу российских СМИ
Американские власти не ограничивают профессиональную деятельность российских журналистов, работающих в США, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хизер Науэрт.
В ходе брифинга речь зашла о том, что телеканал RT, зарегистрировавшийся в качестве «иностранного агента», был лишен аккредитации в конгресс США.
По ее словам, «США не говорят российским СМИ, что и как писать».
Напомним, Минюст США внес RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Позже из-за статуса иноагента RT был лишен аккредитации в американском Конгрессе.
В ходе брифинга речь зашла о том, что телеканал RT, зарегистрировавшийся в качестве «иностранного агента», был лишен аккредитации в конгресс США.
Я так понимаю, что эти аккредитации могут быть отозваны Ассоциацией журналистов конгресса. Закон об иностранных агентах только требует, чтобы организация зарегистрировалась в федеральном правительстве,сказала Науэрт.
По ее словам, «США не говорят российским СМИ, что и как писать».
Мы не говорим это никому. Все российские журналисты могут приходить сюда (в Госдепартамент). Мы поддерживаем Первую поправку к Конституции США (о свободе слова) и хотели бы, чтобы российское правительство давало бы (американским СМИ) такую же возможность работать, как мы это делаем здесь,заявила представитель ведомства.
Напомним, Минюст США внес RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Позже из-за статуса иноагента RT был лишен аккредитации в американском Конгрессе.
Использованы фотографии: U.S. State Department
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