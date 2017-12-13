Госдеп США: власти не ограничивают свободу российских СМИ

Я так понимаю, что эти аккредитации могут быть отозваны Ассоциацией журналистов конгресса. Закон об иностранных агентах только требует, чтобы организация зарегистрировалась в федеральном правительстве,

Мы не говорим это никому. Все российские журналисты могут приходить сюда (в Госдепартамент). Мы поддерживаем Первую поправку к Конституции США (о свободе слова) и хотели бы, чтобы российское правительство давало бы (американским СМИ) такую же возможность работать, как мы это делаем здесь,