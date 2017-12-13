14:47 13 декабря

Госдеп США: власти не ограничивают свободу российских СМИ

Американские власти не ограничивают профессиональную деятельность российских журналистов, работающих в США, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хизер Науэрт.

Госдеп США: власти не ограничивают свободу российских СМИ


В ходе брифинга речь зашла о том, что телеканал RT, зарегистрировавшийся в качестве «иностранного агента», был лишен аккредитации в конгресс США.


Я так понимаю, что эти аккредитации могут быть отозваны Ассоциацией журналистов конгресса. Закон об иностранных агентах только требует, чтобы организация зарегистрировалась в федеральном правительстве,
сказала Науэрт.

По ее словам, «США не говорят российским СМИ, что и как писать».

Мы не говорим это никому. Все российские журналисты могут приходить сюда (в Госдепартамент). Мы поддерживаем Первую поправку к Конституции США (о свободе слова) и хотели бы, чтобы российское правительство давало бы (американским СМИ) такую же возможность работать, как мы это делаем здесь,
заявила представитель ведомства.

Напомним, Минюст США внес RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Позже из-за статуса иноагента RT был лишен аккредитации в американском Конгрессе.

Использованы фотографии: U.S. State Department
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Комментарии 14

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  1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 12:28
    Америка это страна юристов. А так как здравый смысл и формальная логика часто не совпадают, то нам их не понять. Пусть говорят, что диктует формальная логика, лишенная всякой морали. МЫ ДРУГИЕ.
    «США не говорят российским СМИ, что и как писать». Зато они выделяют огромные деньги по всему миру на противодействие российским СМИ.
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    1. Jackyun Сегодня, 12:35
      А шо Вы имеете ввиду? Российский закон об инагентах не отменяет где-либо чью-либо аккредитацию, не закрывает двери и не призывает к этому. Он лишь дает право Минюсту признавать кого-то инагентом. А дальше каждый сам решает - пущать, али от ворот поворот.
      Jackyun
      1. GRF Сегодня, 12:46
        С партнерами надо по партнерски!
        Они плюнули раз, мы плюнули два...

        И вместе оплеванные пошли отмываться в баню )
        GRF
        1. Shurik70 Сегодня, 13:34
          Прямая ложь.
          Закон об "иностранных агентах" в США ввели именно для цензуры.
          А "не запрещают" они исключительно то, что разрешили для показа.
          И в России ответили зеркально. Вот только мы не лжём, что "не вводим" цензуру для Ин.СМИ
          Shurik70
    2. Ванёк Сегодня, 12:46
      Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      А так как здравый смысл и формальная логика часто не совпадают, то нам их не понять. Пусть говорят, что диктует формальная логика, лишенная всякой морали. МЫ ДРУГИЕ.


      Нет. Ни так.

      ОНИ ДРУГИЕ.

      hi
      Ванёк
  2. rocket757 Сегодня, 12:28
    А шо, вражьи голоса у нас такие бедненькие, совсем затюканые властями "мордора"?
    Некоторые ваще на содержании госс компаний. почему то???
    rocket757
  3. GRF Сегодня, 12:29
    Только щелбан вразумлевает миссионеров демократии
    GRF
    1. rocket757 Сегодня, 14:31
      А если кол как надо заточить? Да смазать жиром его, ПОГУЩЕ???
      Эт как, ВРАЗУМИТ, шибко настойчивых?
      rocket757
  4. Jackyun Сегодня, 12:30
    Таки и американские журналисты могут приходить в МИД, что они и делают. Ходят к нашей Маше. А из Думы их турнули по решению Думы. Закон то их не ограничивал. Не нравится полосатым. А нас-то за что?
    Jackyun
    1. rocket757 Сегодня, 14:33
      Короче или жлобство, или мелкие пакостники в госдепе засели???
      rocket757
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:33
    хотели бы, чтобы российское правительство давало бы (американским СМИ) такую же возможность работать, как мы это делаем здесь,
    Да с удовольствием. Всех в ранг инагента, всех лишить аккредитации и заставить представлять данные на сотрудников и финансовую отчетность.
    rotmistr60
    1. 72jora72 Сегодня, 12:49
      Да с удовольствием. Всех в ранг инагента, всех лишить аккредитации и заставить представлять данные на сотрудников и финансовую отчетность.
      И чтоб по первому требованию баночку с мочой на наличие допинга предоставляли.
      72jora72
      1. rocket757 Сегодня, 14:40
        Не, давайте им молоко за вредность выдавать ... как работникам самой вредоносной сферы труда???
        rocket757
  6. Geisenberg Сегодня, 13:37
    Она не говорит ))) что СМИ должны писать ) вот же умора ...
    Geisenberg
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