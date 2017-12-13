14:53 13 декабря

Во Вьетнаме создали роботизированную версию советской зенитки

Вьетнамские оборонщики провели радикальную модернизацию старой советской 57-мм зенитной пушки С-60. Как сообщает soha.vn, в результате доработок система, принятая на вооружение еще в 1950 году, приобрела совершенно новое качество. Теперь орудие-ветеран способно успешно выполнять задачи ПВО даже в XXI веке, дополняя имеющиеся у Вьетнама современные зенитно-ракетные комплексы.

Во Вьетнаме создали роботизированную версию советской зенитки


На видео, размещенном в Сети, показан автоматизированный процесс работы целого артиллерийского подразделения. Для этого применяется обновленная местным оборонпромом радиолокационная станция. Инженеры существенно заменили электронную начинку РЛС. Благодаря цифровому компьютеру значительно повысилась точность стрельбы и скорость наведения на цель.


Оружие стало всесуточным и всепогодным. Эффективный радиус действия достигает 6000 метров.

Также существенной доработке подверглась система питания боеприпасами самой зенитной пушки. Теперь она стала, по сути, роботизированной. Продемонстрированный автомат заряжания орудия позволяет ему вести огонь по различным целям с повышенной скорострельностью.

Если ранее расчет пушки насчитывал 6 - 8 человек, то сейчас он сокращен до минимума. С-60 успешно применялась вьетнамской армией во время войны против США. Некоторые справочники утверждают, что данные орудия сняты с вооружения народной армии, однако представленное видео опровергает эту информацию.

Кроме поражения воздушных целей, возможна эффективная работа по бронетехнике и живой силе. Это неоднократно демонстрировалось в ходе различных войн и конфликтов, последним из которых являются боевые действия в Сирии, передает РГ-Сила

Смотреть с 9-ой минуты:


Использованы фотографии: http://voenchel.ru/
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Bronevick Сегодня, 12:51
    Столько эмоций в одном видео: советские электронные лампы, кондиционер на Зил-131 и кнопка Бан.
    Bronevick
    1. Shurik70 Сегодня, 13:27
      Цитата: Bronevick
      Столько эмоций в одном видео: советские электронные лампы, кондиционер на Зил-131 и кнопка Бан.

      Вообще-то они показывают "что было" - электронные лампы, трансформаторы. И сразу после этого - что стало - на салазках той-же формы, что-бы можно было вставить в старые наборы - электронная плата с парой радиаторов.
      Мне особенно кадры 7:07 - 7:21 понравились. Синхронное движение всей батареи от управляющего центра, подключенному к радару. Впрочем, не стоит забывать, что эта зенитка - оружие последнего шанса, когда цель преодолела все предыдущие рубежи обороны и вышла на финишную прямую. Так что вряд ли где будет применяться в реальном бою..
      Shurik70
  2. Altona Сегодня, 13:04
    Мало что понял, но впечатляет, как синхронно крутятся стволы, направленные вверх.
    Altona
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:09
    Ну и молодцы, хоть это сделано от не самого большого обороннного бюджета.
    Геркулесыч
  4. dvvv Сегодня, 13:20
    судя по фильму прогресс на лицо и из антиквариата 50 года система потянет на антиквариат 65 года. До современных ракетно-пушечных комплексов никак не дотянуться такой технике.
    dvvv
  5. инженер74 Сегодня, 13:24
    А снаряды с управлемым подрывом они туда не прекрутили? Получилась бы "война роботов" - против КР и БПЛА.
    инженер74
  6. Strashila Сегодня, 13:26
    Молодцы... верный и правильный подход... исходя из своего богатого военного опыта.
    Strashila
  7. sivuch Сегодня, 13:28
    Оружие стало всесуточным и всепогодным. Эффективный радиус действия достигает 6000 метров
    -------------------------------------------------
    Зашибись .Особенно ,если учесть ,что с РПК-1 Ваза оно таким и было . И дальность составляла как раз 6км
    sivuch
  8. Geisenberg Сегодня, 13:36
    Вполне логичный шаг. На очень богатая страна решила вопрос ПВО малого радиуса действия.
    Geisenberg
    1. sivuch Сегодня, 14:22
      Если снаряды остались те же ,т.е. только с контактными взрывателями - то никаким решением не пахнет
      sivuch
  9. Nikolaevich I Сегодня, 13:38
    Дык,и Иран пока не отказывается от 100-мм зениток КС-19 ! Там тоже модернизировали сии орудия и сказали:пусть будут ! Для борьбы с беспилотниками,например,которые залетят далеко,но не туда,куда мона...Кстати, КС-19 имеются и во Вьетнаме.Может быть,скоро мы прочитаем о "роботизированной версии советской зенитки КС-19 " ?
    Nikolaevich I
  10. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:48
    .. по телевизору показывали ,как то: Кулибин создал устройство,с помощью которого, можно заряжать моб.телефон от "буржуйки"))...
    Сибирский цирюльник
    1. Batar Сегодня, 14:12
      "Всё новое хорошо забытое старое!" Можно заряжать мобилу от буржуйки....Мобилу? Карл! 1954 год - термоэлектрогенератор ТГК-3 для питания ламповых радиоприёмников (выпускался серийно и насаживался на колбу керосиновой лампы: свет и электричество). А насчёт зенитки - улыбнуло.
      Batar
  11. МВГ Сегодня, 13:58
    Вот оно, советское образование.
    МВГ
  12. san4es Сегодня, 14:51
    ...Провода забыли спрятать am
    san4es
Картина дня