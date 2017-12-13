Во Вьетнаме создали роботизированную версию советской зенитки

Вьетнамские оборонщики провели радикальную модернизацию старой советской 57-мм зенитной пушки С-60. Как сообщает soha.vn, в результате доработок система, принятая на вооружение еще в 1950 году, приобрела совершенно новое качество. Теперь орудие-ветеран способно успешно выполнять задачи ПВО даже в XXI веке, дополняя имеющиеся у Вьетнама современные зенитно-ракетные комплексы.На видео, размещенном в Сети, показан автоматизированный процесс работы целого артиллерийского подразделения. Для этого применяется обновленная местным оборонпромом радиолокационная станция. Инженеры существенно заменили электронную начинку РЛС. Благодаря цифровому компьютеру значительно повысилась точность стрельбы и скорость наведения на цель.Оружие стало всесуточным и всепогодным. Эффективный радиус действия достигает 6000 метров.Также существенной доработке подверглась система питания боеприпасами самой зенитной пушки. Теперь она стала, по сути, роботизированной. Продемонстрированный автомат заряжания орудия позволяет ему вести огонь по различным целям с повышенной скорострельностью.Если ранее расчет пушки насчитывал 6 - 8 человек, то сейчас он сокращен до минимума. С-60 успешно применялась вьетнамской армией во время войны против США. Некоторые справочники утверждают, что данные орудия сняты с вооружения народной армии, однако представленное видео опровергает эту информацию.Кроме поражения воздушных целей, возможна эффективная работа по бронетехнике и живой силе. Это неоднократно демонстрировалось в ходе различных войн и конфликтов, последним из которых являются боевые действия в Сирии, передает РГ-СилаСмотреть с 9-ой минуты: