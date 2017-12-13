Компания Draken International купила в ЮАР 12 списанных истребителей Cheetah
Южноафриканская промышленная группа Denel заключила соглашение с известной американской частной компанией Draken International о продаже последней 12 истребителей Cheetah, снятых с вооружения ВВС ЮАР, сообщает bmpd.
Самолеты будут доставлены из ЮАР в США к середине 2018 года.
Истребители Cheetah были приобретены военным ведомством ЮАР в 1988 году из наличия ВВС Израиля. Всего было закуплено 38 истребителей Kfir C2, с которых снимались не разрешенные к экспорту в Южную Африку американские двигатели General Electric J79. Вместо них компания Atlas (позднее вошла в состав Denel) устанавливала собираемые ею в ЮАР французские двигатели Snecma Atar 09K-50.
Ресурс напоминает, что всего месяц назад Draken International сообщила о приобретении ею 20 списанных из состава ВВС Испании истребителей французского производства Dassault Mirage F.1M.
Указанная частная компания базируется Лейкленде (штат Флорида) и специализируется на предоставлении министерству обороны США (в первую очередь, ВВС, ВМС и корпусу морской пехоты) и другим военным заказчикам услуг по имитации противника в учебных воздушных боях, в качестве воздушных целей и т.д.
Согласно сообщениям СМИ, только с декабря 2015-го по июнь 2017 года и только с авиабазы Неллис в ходе предоставления услуг ВВС США самолеты компании Draken International произвели более 2600 вылетов, налетав более 4000 часов.
Прибывшие на хранение на предприятие Denel Aviation южноафриканской группы Denel после снятия с вооружения ВВС ЮАР двухместные учебно-боевые истребители Сheetah D, 27.05.2008.
Самолеты будут доставлены из ЮАР в США к середине 2018 года.
Истребители Cheetah были приобретены военным ведомством ЮАР в 1988 году из наличия ВВС Израиля. Всего было закуплено 38 истребителей Kfir C2, с которых снимались не разрешенные к экспорту в Южную Африку американские двигатели General Electric J79. Вместо них компания Atlas (позднее вошла в состав Denel) устанавливала собираемые ею в ЮАР французские двигатели Snecma Atar 09K-50.
Ресурс напоминает, что всего месяц назад Draken International сообщила о приобретении ею 20 списанных из состава ВВС Испании истребителей французского производства Dassault Mirage F.1M.
Указанная частная компания базируется Лейкленде (штат Флорида) и специализируется на предоставлении министерству обороны США (в первую очередь, ВВС, ВМС и корпусу морской пехоты) и другим военным заказчикам услуг по имитации противника в учебных воздушных боях, в качестве воздушных целей и т.д.
Согласно сообщениям СМИ, только с декабря 2015-го по июнь 2017 года и только с авиабазы Неллис в ходе предоставления услуг ВВС США самолеты компании Draken International произвели более 2600 вылетов, налетав более 4000 часов.
Использованы фотографии: Denel
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