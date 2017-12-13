14:56 13 декабря

Компания Draken International купила в ЮАР 12 списанных истребителей Cheetah

Южноафриканская промышленная группа Denel заключила соглашение с известной американской частной компанией Draken International о продаже последней 12 истребителей Cheetah, снятых с вооружения ВВС ЮАР, сообщает bmpd.

Компания Draken International купила в ЮАР 12 списанных истребителей Cheetah
Прибывшие на хранение на предприятие Denel Aviation южноафриканской группы Denel после снятия с вооружения ВВС ЮАР двухместные учебно-боевые истребители Сheetah D, 27.05.2008.

Самолеты будут доставлены из ЮАР в США к середине 2018 года.


Истребители Cheetah были приобретены военным ведомством ЮАР в 1988 году из наличия ВВС Израиля. Всего было закуплено 38 истребителей Kfir C2, с которых снимались не разрешенные к экспорту в Южную Африку американские двигатели General Electric J79. Вместо них компания Atlas (позднее вошла в состав Denel) устанавливала собираемые ею в ЮАР французские двигатели Snecma Atar 09K-50.

Ресурс напоминает, что всего месяц назад Draken International сообщила о приобретении ею 20 списанных из состава ВВС Испании истребителей французского производства Dassault Mirage F.1M.

Указанная частная компания базируется Лейкленде (штат Флорида) и специализируется на предоставлении министерству обороны США (в первую очередь, ВВС, ВМС и корпусу морской пехоты) и другим военным заказчикам услуг по имитации противника в учебных воздушных боях, в качестве воздушных целей и т.д.

Согласно сообщениям СМИ, только с декабря 2015-го по июнь 2017 года и только с авиабазы Неллис в ходе предоставления услуг ВВС США самолеты компании Draken International произвели более 2600 вылетов, налетав более 4000 часов.

Использованы фотографии: Denel
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Комментарии 11

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:16
    Модернизируют, и подарят укроинскому люфтваффе? wassat
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 13:18
      На табуретках пусть учатся...
      Цитата: Геркулесыч
      Модернизируют, и подарят укроинскому люфтваффе? wassat
      210окв
      1. Джедай Сегодня, 13:33
        Цитата: 210окв
        На табуретках пусть учатся...

        Ничего не выйдет: либо пропьют, либо на дрова пустят.
        Джедай
    2. Балу Сегодня, 13:19
      Цитата: Геркулесыч
      Модернизируют, и подарят укроинскому люфтваффе? wassat

      В качестве летающих мишеней. wink
      Балу
    3. DenZ Сегодня, 13:30
      Цитата: Геркулесыч
      Модернизируют, и подарят укроинскому люфтваффе

      Или бородатым коллегам по ИГИЛу (летунов и им могут подготовить по дружбе).
      DenZ
    4. сибиралт Сегодня, 13:31
      А для мишений их будут перекрашивать в "МИГ"и. На стрельбы пригласят Трампа. laughing
      сибиралт
    5. sevsor Сегодня, 14:01
      Думаете, что заокеанские хозяева Украины вот так вот, запросто и подарят?)) Э, нет...скорее всего сдерут за них как за новые)) Вспомните историю про американский уголёк!))) laughing
      sevsor
  2. Пленник Сегодня, 13:22
    Уродливые какие. Неужели летают?
    Пленник
  3. инженер74 Сегодня, 13:29
    в ходе предоставления услуг ВВС США самолеты компании Draken International произвели более 2600 вылетов, налетав более 4000 часов.

    Где они столько "камикадзе" находят, на удолбанных самолётах бои устраивать? what
    инженер74
  4. ioan-e Сегодня, 14:04
    Цитата: Геркулесыч
    Модернизируют, и подарят укроинскому люфтваффе? wassat

    Этим что не подари, получится люфтштопор! laughing
    ioan-e
  5. Gnefredov Сегодня, 14:08
    В 1987 году (если память не изменяет) ‘Гепардики’ только на вооружение поставили, а в начале 1989 года я уже крутил в руках их рулевую машинку и изучал блок управления (кстати, то ещё..овнище, как было на французском ‘Мираже’ ..овном так ..овном и осталось). Но механика, просто изумительная.
    Вот как военная разведка в СССР работала.
    P.S. А самолёт кстати неплох. Поменять на нём авионику и ещё полетает.
    Gnefredov
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