14:48 13 декабря

В Ираке замечены польско-украинские БТР-80УП

В интернете появились фотографии «обезглавленных» польско-украинских бронетранспортеров БТР-80УП, которые приняли участие в параде, посвященном победе над террористами в Ираке, сообщает Российская газета.



«Лишенные башен, без штатного вооружения (14,5-мм пулемет КПВТ со 7,62-мм спаренным ПКТМ) эти бронемашины выглядят очень странно. Непонятно, кто таким образом изуродовал неплохо показавшие себя в различных военных конфликтах бронетранспортеры», – пишет автор публикации.


По его мнению, это могли сделать украинские специалисты из Николаева, когда иракцы, кроме обычных машин, захотели получить еще штабные версии БТР. Однако такая техника обычно оснащается дополнительным комплектом радиостанций, а здесь же – всего одна антенна.

Возможно, эти машины используются для транспортировки пехотных подразделений.

По данным газеты, около ста БТР-80УП при посредничестве польской стороны были приобретены на Украине 12 лет назад. На экспорт ушли машины, доставшиеся ВСУ в наследство от Советской армии.

«Как видно на фото, бронетранспортер получил дополнительное бронирование бортов и лобовой части. Еще одной особенностью данной модификации является отсутствие водомета на этих "восьмидесятках", который, в принципе, не очень нужен в иракских условиях», – говорится в комментарии.

В Ираке замечены польско-украинские БТР-80УП
БТР-80УП

Несмотря на то, что БТР-80УП активно использовались в боях против террористов, особой любви иракских военных они не снискали. Очень часто эту технику бросали в исправном состоянии или с небольшими повреждениями, отмечает газета.

Использованы фотографии: twitter.com/KomandanteS17, ru.wikipedia.org
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Комментарии 6

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:48
    Сейчас укровояки потребуют вернуть им бэтээры, wassat ибо самим воевать в Донбассе неначем -все или аварийное, или же проданы! crying lol
    Геркулесыч
    1. Лопатов Сегодня, 14:25
      Продавали их поляки. Там, кстати, весьма неприятная ситуация случилась, украинцы их "кинули". Поляки на контракт рассчитывали, успели даже закупить некоторое число старых машин под модернизацию, в том числе и у Украины.
      Но тут подсуетились сами украинцы, Ирак подписал контракт на поставки БТР-4, и поляки остались на бобах с кучей металлолома.
      Впрочем, для поляков всё вышло к лучшему, в результате они нашли более адекватного и надёжного партнёра, финскую "Патрию" И теперь гребут бабки, в том числе и по недавнему контракту с эмиратцами

      Ну а украинцы... Как они кинули поляков, так их самих кинули американцы. Предложив Ираку почти бесплатные М113 в неограниченных количествах. После чего Ирак начал усиленно искать повод расторгнуть контракт, что и было сделано.
      Лопатов
  2. Александр 3 Сегодня, 14:06
    Украина вся на продажу,даже в ущерб своим потребностям.Они продают своё старьё перекрашенное и им продают такое же.
    Александр 3
  3. san4es Сегодня, 14:10
    Лишенные башен, без штатного вооружения

    ...По дороге потеряли bully

    ...Поменяли на ЗУ yes
    san4es
  4. злой партизан Сегодня, 14:25
    А эти начнут трещать или нет? what
    злой партизан
  5. Вождь краснокожих Сегодня, 14:46
    Спасибо автору - никогда не слышал о данной модификации.
    Вождь краснокожих
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