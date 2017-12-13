В Ираке замечены польско-украинские БТР-80УП
В интернете появились фотографии «обезглавленных» польско-украинских бронетранспортеров БТР-80УП, которые приняли участие в параде, посвященном победе над террористами в Ираке, сообщает Российская газета.
«Лишенные башен, без штатного вооружения (14,5-мм пулемет КПВТ со 7,62-мм спаренным ПКТМ) эти бронемашины выглядят очень странно. Непонятно, кто таким образом изуродовал неплохо показавшие себя в различных военных конфликтах бронетранспортеры», – пишет автор публикации.
По его мнению, это могли сделать украинские специалисты из Николаева, когда иракцы, кроме обычных машин, захотели получить еще штабные версии БТР. Однако такая техника обычно оснащается дополнительным комплектом радиостанций, а здесь же – всего одна антенна.
Возможно, эти машины используются для транспортировки пехотных подразделений.
По данным газеты, около ста БТР-80УП при посредничестве польской стороны были приобретены на Украине 12 лет назад. На экспорт ушли машины, доставшиеся ВСУ в наследство от Советской армии.
«Как видно на фото, бронетранспортер получил дополнительное бронирование бортов и лобовой части. Еще одной особенностью данной модификации является отсутствие водомета на этих "восьмидесятках", который, в принципе, не очень нужен в иракских условиях», – говорится в комментарии.
Несмотря на то, что БТР-80УП активно использовались в боях против террористов, особой любви иракских военных они не снискали. Очень часто эту технику бросали в исправном состоянии или с небольшими повреждениями, отмечает газета.
«Лишенные башен, без штатного вооружения (14,5-мм пулемет КПВТ со 7,62-мм спаренным ПКТМ) эти бронемашины выглядят очень странно. Непонятно, кто таким образом изуродовал неплохо показавшие себя в различных военных конфликтах бронетранспортеры», – пишет автор публикации.
По его мнению, это могли сделать украинские специалисты из Николаева, когда иракцы, кроме обычных машин, захотели получить еще штабные версии БТР. Однако такая техника обычно оснащается дополнительным комплектом радиостанций, а здесь же – всего одна антенна.
Возможно, эти машины используются для транспортировки пехотных подразделений.
По данным газеты, около ста БТР-80УП при посредничестве польской стороны были приобретены на Украине 12 лет назад. На экспорт ушли машины, доставшиеся ВСУ в наследство от Советской армии.
«Как видно на фото, бронетранспортер получил дополнительное бронирование бортов и лобовой части. Еще одной особенностью данной модификации является отсутствие водомета на этих "восьмидесятках", который, в принципе, не очень нужен в иракских условиях», – говорится в комментарии.
БТР-80УП
Несмотря на то, что БТР-80УП активно использовались в боях против террористов, особой любви иракских военных они не снискали. Очень часто эту технику бросали в исправном состоянии или с небольшими повреждениями, отмечает газета.
Использованы фотографии: twitter.com/KomandanteS17, ru.wikipedia.org
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти