Экипажи истребителей МиГ-29СМТ вернулись на аэродром постоянного базирования в Астраханской области. Летчики выполнили перелет с аэродрома Хмеймим после успешного выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики

Сегодня на родную землю вернулись пилоты, специалисты инженерно-авиационной службы, завершившие выполнение задач по уничтожению сил международного терроризма на территории Сирийской Арабской Республики

Наша страна за короткий срок создала в Сирии небольшую по численности, но весьма эффективную группировку Воздушно-космических сил, которая обеспечила коренной перелом в сложившейся ситуации. Весь мир смог убедится, что российские вооружение и техника – одни из лучших в мире, а профессиональное мастерство и моральный дух российских военнослужащих находится на высоте

Самолеты МиГ-29СМТ вернулись в Астраханскую область из Сирии, где успешно справились со своими задачами, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.- говорится в сообщенииВ торжественных мероприятиях по случаю прибытия экипажей приняли участие заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов, представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих.– сказал генерал-лейтенант Сергей ДроновЗамглавкома ВКС добавил, что опыт боевых действий в Сирии будет востребован при дальнейшей подготовке во всех видах авиации.11 декабря Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая перед военнослужащими на авиабазе Хмеймим, отдал приказ Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу о выводе российской группировки из Сирийской Арабской Республики.