14:54 13 декабря

Военно-транспортная авиация ЗВО получила пассажирские самолеты Ан-148-100Е «Ангара»

Два современных пассажирских самолета Ан-148-100Е «Ангара» совершили перелет с завода-изготовителя в Воронеже на аэродром отдельного транспортного смешанного авиационного полка Западного военного округа в Ленинградской области, сообщает пресс-служба округа

Военно-транспортная авиация ЗВО получила пассажирские самолеты Ан-148-100Е «Ангара»


На новых всепогодных «транспортниках» экипажи ЗВО, чтобы прибыть к месту назначения, пролетели более 1200 километров. Теперь самолеты можно будет применять как для доставки оперативных и рабочих групп командования округа в любую точку ответственности ЗВО во время проведения различных командно-штабных учений и тренировок, так и для перевозки небольших групп личного состава
- говорится в сообщении


Ан-148-100Е «Ангара» – это узкофюзеляжный пассажирский самолет, способный совершать перелеты на расстояние до 4400 километров и вмещать 75 пассажирских кресел. От базовой модели отличается дополнительным топливным баком и багажным отделением

Самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями, современным пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием, пятью многофункциональными ЖК-индикаторами. Комплекс радиоэлектронного оборудования предусматривает возможность посадки в сложных метеорологических и ночных условиях.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. askort154 Сегодня, 14:32
    У Ил-76, когда появился, была кличка - "горбатый". Ан-148, на этом фото, под таким ракурсом, ещё "горбатие". belay
    askort154
    1. Джедай Сегодня, 14:46
      Как ни называй - лишь бы летал исправно! Новым самолётам хочу пожелать чтобы количество взлётов всегда равнялось количеству посадок.
      Джедай
  2. Piramidon Сегодня, 14:40
    Самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями

    Какими и чьими? Почему то "скромно" пропустили.
    Piramidon
    1. seti Сегодня, 14:47
      К сожалению контракт закончен..)))
      А по двигателям : Самолёт оснащается двумя двухконтурными турбореактивными двигателями Д-436-148 разработки ЗМКБ «Прогресс», производства ОАО «Мотор Сич» совместно с ФГУП «НПЦ газотурбостроения „Салют“».
      С 1 января 2018 года производство в Воронеже будет законсервировано. Будет ли продолжен выпуск Ан-148, зависит от того, будут ли на самолёт данного типа заказчики или нет - пояснил производитель самолёта
      seti
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