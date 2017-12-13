Военно-транспортная авиация ЗВО получила пассажирские самолеты Ан-148-100Е «Ангара»

На новых всепогодных «транспортниках» экипажи ЗВО, чтобы прибыть к месту назначения, пролетели более 1200 километров. Теперь самолеты можно будет применять как для доставки оперативных и рабочих групп командования округа в любую точку ответственности ЗВО во время проведения различных командно-штабных учений и тренировок, так и для перевозки небольших групп личного состава

Два современных пассажирских самолета Ан-148-100Е «Ангара» совершили перелет с завода-изготовителя в Воронеже на аэродром отдельного транспортного смешанного авиационного полка Западного военного округа в Ленинградской области, сообщает пресс-служба округа- говорится в сообщенииАн-148-100Е «Ангара» – это узкофюзеляжный пассажирский самолет, способный совершать перелеты на расстояние до 4400 километров и вмещать 75 пассажирских кресел. От базовой модели отличается дополнительным топливным баком и багажным отделениемСамолет оснащен двумя турбореактивными двигателями, современным пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием, пятью многофункциональными ЖК-индикаторами. Комплекс радиоэлектронного оборудования предусматривает возможность посадки в сложных метеорологических и ночных условиях.