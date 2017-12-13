Минобороны РФ обвинило Киев в дискриминации россиян в контактной группе по Донбассу

В течение последних месяцев условия пребывания на территории Украины российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) усилиями украинской стороны значительно осложнились

Все передвижения по зданию, согласно украинскому документу, российские офицеры могут осуществлять только в сопровождении — а правильнее будет сказать, "под конвоем" — вооруженных нацгвардейцев Украины. Выходить на свежий воздух перед зданием разрешено в сопровождении нацгвардейцев не больше чем на десять минут в конце каждого часа

Представитель российского Минобороны в рабочей группе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины полковник Андрей Коротков заявил о том, что власти Украины создали "откровенно дискриминационные" условия работы для российских участников рабочей группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Выезды для мониторинга ситуации максимально затрудняются, участие в мероприятиях блокируется и даже выйти на улицу разрешается только "под конвоем".— констатировал полковник.По его словам, они носят "уже откровенно дискриминационный характер" и касаются не только выполнения российскими офицерами обязанностей по линии СЦКК, но и вопросов элементарной жизнедеятельности.Например, по регламенту, утвержденному украинским руководителем СЦКК, свобода перемещения российских военных по зданию в Соледаре, в котором они работают и живут, максимально ограничена, отметил Коротков.— отметил полковник.Не прекращаются и попытки заблокировать деятельность российских представителей в мероприятиях Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, добавил он.Отметим, о том, что киевские власти на регулярной основе саботируют работу Совместного центра контроля и координации, ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что лично украинский президент Порошенко делает все возможное, чтобы сделать пребывание российских офицеров в Центре невыносимым.Киев, подчеркнул Лавров, заинтересован в том, чтобы Центр прекратил свою работу, а пока этого достигнуть не удалось, украинские власти делают все необходимое, чтобы превратить его в нефункционирующую структуру.