17:47 13 декабря

Минобороны РФ обвинило Киев в дискриминации россиян в контактной группе по Донбассу

Представитель российского Минобороны в рабочей группе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины полковник Андрей Коротков заявил о том, что власти Украины создали "откровенно дискриминационные" условия работы для российских участников рабочей группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Выезды для мониторинга ситуации максимально затрудняются, участие в мероприятиях блокируется и даже выйти на улицу разрешается только "под конвоем".

Минобороны РФ обвинило Киев в дискриминации россиян в контактной группе по Донбассу


В течение последних месяцев условия пребывания на территории Украины российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) усилиями украинской стороны значительно осложнились
— констатировал полковник.


По его словам, они носят "уже откровенно дискриминационный характер" и касаются не только выполнения российскими офицерами обязанностей по линии СЦКК, но и вопросов элементарной жизнедеятельности.

Например, по регламенту, утвержденному украинским руководителем СЦКК, свобода перемещения российских военных по зданию в Соледаре, в котором они работают и живут, максимально ограничена, отметил Коротков.

Все передвижения по зданию, согласно украинскому документу, российские офицеры могут осуществлять только в сопровождении — а правильнее будет сказать, "под конвоем" — вооруженных нацгвардейцев Украины. Выходить на свежий воздух перед зданием разрешено в сопровождении нацгвардейцев не больше чем на десять минут в конце каждого часа
— отметил полковник.

Не прекращаются и попытки заблокировать деятельность российских представителей в мероприятиях Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, добавил он.

Отметим, о том, что киевские власти на регулярной основе саботируют работу Совместного центра контроля и координации, ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что лично украинский президент Порошенко делает все возможное, чтобы сделать пребывание российских офицеров в Центре невыносимым.

Киев, подчеркнул Лавров, заинтересован в том, чтобы Центр прекратил свою работу, а пока этого достигнуть не удалось, украинские власти делают все необходимое, чтобы превратить его в нефункционирующую структуру.

Использованы фотографии: Минобороны Украины
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Комментарии 9

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:58
    Все передвижения по зданию, согласно украинскому документу, российские офицеры могут осуществлять только в сопровождении — а правильнее будет сказать, "под конвоем"
    Ну терпите дальше.Что тут жаловаться.Продолжайте дальше признавать киевский режим.И быть не стороной конфликта.Участвуйте дальше во всяких Минсках.
    Наблюдатель2014
    1. Svarog Сегодня, 15:04
      Цитата: Наблюдатель2014
      Все передвижения по зданию, согласно украинскому документу, российские офицеры могут осуществлять только в сопровождении — а правильнее будет сказать, "под конвоем"
      Ну терпите дальше.Что тут жаловаться.Продолжайте дальше признавать киевский режим.И быть не стороной конфликта.Участвуйте дальше во всяких Минсках.

      Боятся, что непосильно нажитое отбирать начнут.. вот и терпят.. терпилы..
      Svarog
      1. Fitter65 Сегодня, 15:11
        Цитата: Svarog
        Боятся, что непосильно нажитое отбирать начнут.. вот и терпят.. терпилы..

        Ну а с другой стороны посмотреть?Ведь ребята к этому всю жизнь готовились,нельзя так,ведь у них Россия в сердце.Ну а вот эти символы государственности флаг,гимн и т.д. не так уж и важны
        Fitter65
    2. Ami du peuple Сегодня, 15:10
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ну терпите дальше.Что тут жаловаться.
      Если всяким МОКам можно опускать "великую Россию", то хохлам почему нельзя? Ведь ничего за подобное им не грозит, максимум жалкое блеянье об "озабоченности" в ответ. Так что всё закономерно.
      Ami du peuple
    3. сибиралт Сегодня, 15:23
      Без войны и Порошенко не будет. А "Минск-2", по факту, почил в бозе.
      сибиралт
    4. Владыка Ситх Сегодня, 15:50
      Вот такой вот документ
      Владыка Ситх
  2. mark_rod Сегодня, 15:07
    Скоро в сортир будут водить под конвоем.... Хорошо живется главнюкам.... не их там щемят и унижают....
    mark_rod
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 15:18
    Если не ошибаюсь, наши сами виноваты - есть видео, где во время обмена военнопленными один из командиров ополченцев по братски приветствовал и обнимал одного из российских наблюдателей ОБСЕ. Согласитесь, после такой картины тяжело говорить о субъективности...
    Вождь краснокожих
  4. rodus Сегодня, 16:34
    Я крайне этим озабочен, еще большую озабоченность вызывает озабоченность министра ИД Лаврова. wassat
    rodus
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