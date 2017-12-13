Госдеп: США с подозрением относятся к любым инициативам России

Я бы очень скептически отнеслась к тому, когда Россия предлагает США какое-либо соглашение. Я очень подозрительно отношусь к любому соглашению с Россией,

Но я напомню, что Россия не является честным игроком, когда речь идет о соглашениях. Пример тому – Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), которому действия России не соответствуют. Минский процесс (по Украине) – еще один пример, борьба с допингом – еще один,