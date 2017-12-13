17:46 13 декабря

Госдеп: США с подозрением относятся к любым инициативам России

США скептически относятся «инициативе России» о взаимном невмешательстве в дела друг друга, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.



Я бы очень скептически отнеслась к тому, когда Россия предлагает США какое-либо соглашение. Я очень подозрительно отношусь к любому соглашению с Россией,
сказала Науэрт журналистам.


Она назвала «забавным то, что некоторые говорят, что США отказались от данной сделки, и это плохо».

Но я напомню, что Россия не является честным игроком, когда речь идет о соглашениях. Пример тому – Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), которому действия России не соответствуют. Минский процесс (по Украине) – еще один пример, борьба с допингом – еще один,
сказала представитель ведомства.

Ранее западные СМИ сообщили, что Москва якобы предлагала «широкое соглашение о невмешательстве между Москвой и Вашингтоном, которое запретило бы обоим правительствам вмешиваться во внутреннюю политику друг друга», однако американцы отказались от этого.

В связи с этим замглавы международного комитета Совета Федерации генерал Владимир Джабаров заявил, что не верит в информацию о том, что Россия могла вести «закулисные переговоры» с США о невмешательстве в дела друг друга.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 22

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  1. Шура пермский Сегодня, 15:14
    У них синдром старшего брата… сами вмешиваютмя,но не дай бог их самих задеть-истерика гарантирована
    Шура пермский
    1. LSA57 Сегодня, 15:22
      Цитата: Шура пермский
      У них синдром старшего брата…

      синдром тирана-эгоиста
      LSA57
      1. Hoc vince Сегодня, 15:26
        "Россия не является честным игроком, когда речь идет о соглашениях"
        Фэллон: "Россия постоянно нарушает обязательства — в отличие от НАТО" .
        Hoc vince
        1. Идущий Сегодня, 15:41
          Ранее западные СМИ сообщили, что Москва якобы предлагала «широкое соглашение о невмешательстве между Москвой и Вашингтоном, которое запретило бы обоим правительствам вмешиваться во внутреннюю политику друг друга», однако американцы отказались от этого.

          А чего здесь секретного?
          Идущий
        2. Владимир16 Сегодня, 15:43
          Россия столетиями отбивается от агрессий англосаксов. Они убили десятки миллионов наших родных. Им верить НЕЛЬЗЯ! Это смертельно опасно. Они исчадие ада. Все зло мира от них.

          Матрасы балаболы. Базарят по чем зря. Их осаживать нужно. Желательно силой. Иначе они не поймут.
          А память у них короткая. Рыбы помнят дольше.
          Нужно жить без них. Держать их на расстоянии. Они главные воры и брехуны. Мюнхаузен честнейший и правдивейший персонаж из всех кто жил и живет западнее наших границ.
          Владимир16
      2. Anarchist Сегодня, 15:28
        Цитата: LSA57
        Цитата: Шура пермский
        У них синдром старшего брата…

        синдром тирана-эгоиста

        Комплекс маленького ***! Наполеона...
        Anarchist
        1. LSA57 Сегодня, 15:38
          Цитата: Anarchist
          Комплекс маленького

          супермаленького
          LSA57
      3. BlombiRus Сегодня, 15:29
        США находятся в плену собственной лжи. Они уже не могут договариваться ни с кем. Страна НЕДОГОВОРОСПОСОБНА! Это уже ВСЕ видят.
        BlombiRus
      4. ПалБор Сегодня, 16:52
        Цитата: LSA57
        Цитата: Шура пермский
        У них синдром старшего брата…

        синдром тирана-эгоиста

        Неа,одинокая старшая сестра жены...Знакомо.
        ПалБор
  2. Stalingradpobeda Сегодня, 15:16
    Россияне относятся с подозрением к любым инициативам правительства.
    Stalingradpobeda
  3. To be or not to be Сегодня, 15:17
    "Паранойя – психическое расстройство, для которого характерна постоянная подозрительность, мнительность, видение во всем скрытого умысла, который несет за собой негативные последствия. Многие параноики страдают систематическим бредом, манией величия и преследования."
    To be or not to be
  4. Молот 75 Сегодня, 15:18
    ФША должны быть разрушены! Империя зла и лжи, жидомассонское государство, основанное на угнетении не только своего но и других народов.
    Молот 75
    1. LSA57 Сегодня, 15:23
      Цитата: Молот 75
      ФША должны быть разрушены!

      Тунгусский метеорит им на голову angry
      LSA57
  5. chidoryan Сегодня, 15:22
    Не ну а что,всюду обманываем,причем нелепо так, тупенько, то с этими скриншотами из видеоигр, то с мельдониевой мочой, то третье, то десятое, то договоры нарушаем, то с трубами этими сименсовскими. Что посеешь, то и пожнёшь, как говорится. Мы теперь "страна-брехун". Грустно это осознавать.
    chidoryan
    1. Сергей-8848 Сегодня, 15:52
      Ещё грустнее жить, если из потока информации услышать про:
      - сирийскую кампанию - и найти только скриншот последних дней, игнорируя двухлетнюю кампанию;
      - мельдониевую мочу - и увидеть только дневник ренегата;
      - о нарушении договоров - и не вникать вообще, кто, что, когда и почему нарушил;
      - генераторы "Сименса" - и решить, что коммерческие разборки также ведут к общему развалу и унижению РФ.
      Сергей-8848
  6. DEZINTO Сегодня, 15:29
    Они не устали, подозрительно подозревать всё вокруг подозрительным.

    Американцы даже друг другу широко улыбаясь что-то подозревают, потому что знают что улыбка лживая. Нафиг так жить? request

    В России когда человек тебе улыбнулся ты понимаешь что он искренне тебе с хорошим настроением - рад. А еслий хмурый - ну значит что-то его гложит. А в Америке эти бесконечно натянутые лица. Я не понимаю просто. Ментальность совсем другая. request
    DEZINTO
  7. Геркулесыч Сегодня, 15:37
    Тут по отношению к сша фраза "рыльце в пушку "звучит слишком мягкой, а за более жесткий вариант что у меня вертится в голове могу "пойти в сауну " , чего сам не хочу what
    Геркулесыч
  8. Сергей-8848 Сегодня, 15:43
    Существование НАТО после исчезновения СССР, выход из ПРО - вот это, конечно, честно с точки зрения безнаказанного ковбоя. Так теперь ещё и допинг приплетён. А это - оговорочка, означающая, что вся эта катавасия - прямо оттуда и направляется. Никто и раньше не сомневался, но проболтались об этом некомпетентные дипломаты из Госдепа, пожалуй, впервые.
    Сергей-8848
  9. razved Сегодня, 15:46
    Официальный представитель Госдепа делает подобные заявления... Пора бы ответить аналогично и сказать, что мы вообще НЕ ВЕРИМ тому, что говорят американцы.
    razved
    1. Kurare Сегодня, 16:10
      Цитата: razved
      Пора бы ответить аналогично и сказать, что мы вообще НЕ ВЕРИМ тому, что говорят американцы.

      И какая цель такого высказывания будет?
      "Никогда не спорьте с идиотами, вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом." (Марк Твен) Умно сказано. Но это не значит, что против этого не надо бороться!
      Kurare
  10. Немезида Сегодня, 17:11
    А у РФ и вовсе нет причин доверять США
    Немезида
  11. Хантер Сегодня, 17:25
    США скептически относятся «инициативе России» о взаимном невмешательстве в дела друг друга

    Во времена СССР все тоже самое было ..Хотя мы уже давно не "коммунистическая страна" ! Русские для запада всегда были врагами № 1 ,если историю вспомнить и отбивались мы от них и наказывали не раз .А все по прежнему , это уже генетически в крови у них..!
    Мы им даже песню сочинили и все равно не верят падлы ... soldier

    Опять придется учить ...Как не хочется войны мужики!
    Хантер
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