Госдеп: США с подозрением относятся к любым инициативам России
США скептически относятся «инициативе России» о взаимном невмешательстве в дела друг друга, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.
Она назвала «забавным то, что некоторые говорят, что США отказались от данной сделки, и это плохо».
Ранее западные СМИ сообщили, что Москва якобы предлагала «широкое соглашение о невмешательстве между Москвой и Вашингтоном, которое запретило бы обоим правительствам вмешиваться во внутреннюю политику друг друга», однако американцы отказались от этого.
В связи с этим замглавы международного комитета Совета Федерации генерал Владимир Джабаров заявил, что не верит в информацию о том, что Россия могла вести «закулисные переговоры» с США о невмешательстве в дела друг друга.
Я бы очень скептически отнеслась к тому, когда Россия предлагает США какое-либо соглашение. Я очень подозрительно отношусь к любому соглашению с Россией,сказала Науэрт журналистам.
Она назвала «забавным то, что некоторые говорят, что США отказались от данной сделки, и это плохо».
Но я напомню, что Россия не является честным игроком, когда речь идет о соглашениях. Пример тому – Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), которому действия России не соответствуют. Минский процесс (по Украине) – еще один пример, борьба с допингом – еще один,сказала представитель ведомства.
Ранее западные СМИ сообщили, что Москва якобы предлагала «широкое соглашение о невмешательстве между Москвой и Вашингтоном, которое запретило бы обоим правительствам вмешиваться во внутреннюю политику друг друга», однако американцы отказались от этого.
В связи с этим замглавы международного комитета Совета Федерации генерал Владимир Джабаров заявил, что не верит в информацию о том, что Россия могла вести «закулисные переговоры» с США о невмешательстве в дела друг друга.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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