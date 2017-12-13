17:50 13 декабря

В Турции назначили вознаграждение за двух бывших сотрудников ЦРУ и Пентагона

Американское издание Washington Free Beacon публикует материал, в котором заявлено о том, что сторонники турецкого президента объявили о вознаграждении за граждан США, которые причастны к попытке государственного переворота в Турции в прошлом году. Напомним, что в Анкаре основным идеологом попытки госпереворота называют проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Вашингтон отказывается экстрадировать в Турцию. Отмечается, что к подготовке плана военного мятежа руку приложили спецслужбы США.

В число «разыскиваемых» сторонниками Эрдогана американских граждан вошли бывшие сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Пентагона. Два человека – Майкл Рубин (экс-сотрудник Минобороны США) и Грэм Фуллер (экс-сотрудник ЦРУ).

Издание заявляет, что лица, которые готовы поспособствовать аресту этих людей турецкими правоохранительными органами, получат в качестве вознаграждения около 0,8 млн долларов. Прокуратура Турции, кстати, уже выдала ордеры на арест Фуллера и Рубина.


Информацию в СМИ по поводу турецкой «охоты» прокомментировал сам Майкл Рубин. По его словам, Госдеп США своим молчанием на фоне объявления Турцией вознаграждения за граждан США, «посылает ужасный сигнал, являющийся поощрением турецких действий». При этом экс-сотрудник Пентагона заявляет, что обвинения Анкары в его адрес «являются полнейшим абсурдом».

В Турции назначили вознаграждение за двух бывших сотрудников ЦРУ и Пентагона


В свою очередь в Турции, используя известный американский принцип, занимаются чем-то похожим на троллинг США: «У прокуратуры есть доказательства причастности этих лиц к попытке госпереворота, но прокуратура их не может обнародовать, так как они секретны».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/RecepTayyipErdogan
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Комментарии 14

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  1. BlombiRus Сегодня, 15:32
    Че то мало Эрдоган назначил за голову. Мог и 80 лямов предложить, все равно платить не придется. Если только названные случайно в Турцию сами забредут.
    BlombiRus
    1. Svarog Сегодня, 15:33
      Эрдогана уважать начинаю, наши бы за сцали..
      Svarog
      1. Владимир16 Сегодня, 16:04
        Наши в Сирии матрасам дали по сусалаи. Так, что ты, Сворог, не гони на наших. А ежели память отшибло то вспомни флаг над Рейхстагом.
        А Туркам нужно черного матраса в розыск. Он тогда руководил этой гопотой.
        Владимир16
    2. Ami du peuple Сегодня, 15:38
      Цитата: BlombiRus
      Если только названные случайно в Турцию сами забредут.
      А вдруг они в России скрываются? Чем чёрт не шутит, тем более у одного такое интернациональное имя - Миша Рубин bully
      Ау, господа Фуллер и Рубин, вы где? А то очень деньги нужны... smile
      Ami du peuple
      1. BlombiRus Сегодня, 15:47
        Привет Ami. Это опять я. Опять разжалован. Уже в надцатый раз. Миша Рубин не сьедобен. Насколько токсичен, на столько и картав. Эрдоган таким подавится. Но есть один шанс нагадить на могилу Рубина- надо его пережить!
        BlombiRus
      2. KCA Сегодня, 16:02
        Да скорее всего Россия и подсказала Эрдогану где собаки порылись, точнее где порылись понятно, подсказала какие именно собаки
        KCA
        1. Хантер Сегодня, 16:46
          Цитата: KCA
          Да скорее всего Россия и подсказала Эрдогану где собаки порылись, точнее где порылись понятно, подсказала какие именно собаки

          Я тоже в этом уверен ..! И еще Путин , не все слил Эрдогану,оставил кое что в рукаве ..И правильно делает! Месть США должна быть планомерной и постепенной ..Путина хают, а он помалкивает с "загадочной улыбкой мадонны" и запад буквально в припадке трясет..Так держать ВВП!
          Хантер
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:33
    Эрдоган или блифует, или же настроен очень серьезно, и готов на все -или почти на все! Сейчас может быть" звонок от друга " янки попробуют на него надовить всеми способами и средствами. Если это не поможет, тогда будет все что угодно, вплоть до переворота номер 2 -только на этот раз настоящего, и даже может быть, удачного. Для сша. ...
    Геркулесыч
    1. ПРАВОкатор Сегодня, 15:39
      Думаете за 800 т. долларов не приведут???
      Да сейчас половина американцев думает с чего начать поиски)
      А Эрдоган молодец!Начинает вести себя как политик мирового масштаба.Одна его поездка в Грецию много стоит....А если беглецов и террористов турецких там заберет,то станет национальным героем!!!
      ПРАВОкатор
    2. Касым Сегодня, 17:47
      Отношения со штатами у Эрдогана настолько испортились, что янки могут ввести санкции (вооружения например).
      С др. стороны, Эрдоган созвал саммит мусульманских стран из-за статуса Иерусалима. И там также могут рассмотреть санкции против США. Представьте, что исламс. страны введут эмбарго на поставки нефти и газа. laughing . Трамп такими делами может штаты ... заизолировать и развалить НАТО. laughing . В ЕС уже за свою армию заговорили, где туркам места не будет, однозначно. Соединенные Штаты Европы. Вот только пространство это несамодостаточно - нет природных ресурсов. И взрыв газа в Австрии Эрдогану на руку. Он ведь расчитывает стать значительным транзитером. И то, что с нашей помощью Эрдоган сближается с Ираном также этому послужит. Баку, Тегеран, Москва и Ашхабад для Эрдогана станут приоритетом.
      Эрдоган теперь настороже - зачистил армию и госсектор, увеличил охрану - его уже так просто не взять.
      Геркулесыч, я считаю, что Трамп сам подставился и туда же своих региональных союзников послал. Ему скоро не до свержения станет. А сотрудники российских ФСБ, МО и т.д. в Турции станут желанными гостями. hi
      Касым
  3. DEZINTO Сегодня, 15:36
    0,8 млн долларов! ? Блин где эти негодяи !!?? я уже и чемодан на самолет собрал-бы если б знал...)))
    DEZINTO
    1. Ююка Сегодня, 16:58
      Цитата: DEZINTO
      0,8 млн долларов! ? Блин где эти негодяи !!?? я уже и чемодан на самолет собрал-бы если б знал...)))


      все билеты на месяц вперед уже проданы laughing

      внимание! продам информацию о возможных местах нахождения этих негодяев. стоимость за одно место - 500 рублей winked за два - по 450 winked
      Ююка
  4. Идущий Сегодня, 15:37
    «У прокуратуры есть доказательства причастности этих лиц к попытке госпереворота, но прокуратура их не может обнародовать, так как они секретны».


    За это ему пять баллов.
    Идущий
  5. Sergey53 Сегодня, 16:40
    Правильно, корень рубить надо. И далее по программе: убрать авиабазу НАТО Инджирлик, выйти из НАТО и т.д.
    Sergey53
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