В Турции назначили вознаграждение за двух бывших сотрудников ЦРУ и Пентагона
Американское издание Washington Free Beacon публикует материал, в котором заявлено о том, что сторонники турецкого президента объявили о вознаграждении за граждан США, которые причастны к попытке государственного переворота в Турции в прошлом году. Напомним, что в Анкаре основным идеологом попытки госпереворота называют проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Вашингтон отказывается экстрадировать в Турцию. Отмечается, что к подготовке плана военного мятежа руку приложили спецслужбы США.
В число «разыскиваемых» сторонниками Эрдогана американских граждан вошли бывшие сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Пентагона. Два человека – Майкл Рубин (экс-сотрудник Минобороны США) и Грэм Фуллер (экс-сотрудник ЦРУ).
Издание заявляет, что лица, которые готовы поспособствовать аресту этих людей турецкими правоохранительными органами, получат в качестве вознаграждения около 0,8 млн долларов. Прокуратура Турции, кстати, уже выдала ордеры на арест Фуллера и Рубина.
Информацию в СМИ по поводу турецкой «охоты» прокомментировал сам Майкл Рубин. По его словам, Госдеп США своим молчанием на фоне объявления Турцией вознаграждения за граждан США, «посылает ужасный сигнал, являющийся поощрением турецких действий». При этом экс-сотрудник Пентагона заявляет, что обвинения Анкары в его адрес «являются полнейшим абсурдом».
В свою очередь в Турции, используя известный американский принцип, занимаются чем-то похожим на троллинг США: «У прокуратуры есть доказательства причастности этих лиц к попытке госпереворота, но прокуратура их не может обнародовать, так как они секретны».
В число «разыскиваемых» сторонниками Эрдогана американских граждан вошли бывшие сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Пентагона. Два человека – Майкл Рубин (экс-сотрудник Минобороны США) и Грэм Фуллер (экс-сотрудник ЦРУ).
Издание заявляет, что лица, которые готовы поспособствовать аресту этих людей турецкими правоохранительными органами, получат в качестве вознаграждения около 0,8 млн долларов. Прокуратура Турции, кстати, уже выдала ордеры на арест Фуллера и Рубина.
Информацию в СМИ по поводу турецкой «охоты» прокомментировал сам Майкл Рубин. По его словам, Госдеп США своим молчанием на фоне объявления Турцией вознаграждения за граждан США, «посылает ужасный сигнал, являющийся поощрением турецких действий». При этом экс-сотрудник Пентагона заявляет, что обвинения Анкары в его адрес «являются полнейшим абсурдом».
В свою очередь в Турции, используя известный американский принцип, занимаются чем-то похожим на троллинг США: «У прокуратуры есть доказательства причастности этих лиц к попытке госпереворота, но прокуратура их не может обнародовать, так как они секретны».
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/RecepTayyipErdogan
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