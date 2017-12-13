17:49 13 декабря

Пентагон планирует перебросить в Афганистан дополнительные силы

В начале следующего года США планируют разместить в Афганистане новую бригаду, военнослужащие которой будут оказывать помощь местным силам безопасности в борьбе с формированиями «Талибана» (организация запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение бригадного генерала ВВС США Ланса Банча.

Боец афганских сил безопасности.

В начале 2018 года новая бригада помощи силам безопасности (Афганистана) будет размещена на театре (военных действий) и еще больше усилит наши возможности в части консультирования афганских сил, которые входят в новый боевой сезон,
сказал Банч.


По его словам, решение о размещении дополнительных сил «принято в рамках новой стратегии администрации США в Афганистане».

В настоящее время в Афганистане находятся около 14,5 тыс. военнослужащих США. Ранее сообщалось, что число военных советников США в этой стране будет увеличено для оказания более эффективной помощи местным военным.

Напомним, США вместе с союзниками с 2001 года проводят в Афганистане операцию против движения «Талибан». С 2015 года там действует небоевая миссия «Решительная поддержка», главной целью которой является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. Скоробей Сегодня, 15:48
    Ониж сам признавались что с талибами бесполезняк выходит.. нород поддерживает, типа порядку больше было... Хотя просто навероне силы регион подкачивают..
    Скоробей
    1. Svarog Сегодня, 15:50
      Нее там все с наркоманились, плантации охранять некому ..
      Svarog
    2. BlombiRus Сегодня, 16:09
      На маковые поля новых негров завезут для сельхоз работ.
      BlombiRus
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:48
    Урожай наркоты огромный, имеющимися силами всю не убрать, поэтому и нужна помощь.
    Геркулесыч
  3. 34 регион Сегодня, 15:50
    Скорее всего крышевание своих структур. А эти структуры известны. Одни будут резать, другие (США) их прикрывать. Сирийский вариант переходит поближе к границам России. Попросит ли правительство Афганистана помощи от России или оттуда начнётся ползучая интервенция бородатых людей в чёрном?
    34 регион
    1. Идущий Сегодня, 15:58
      Попросит ли правительство Афганистана помощи от России или оттуда начнётся ползучая интервенция бородатых людей в чёрном?


      Они давно просят.
      Идущий
      1. Anarchist Сегодня, 16:15
        Как в Сирии, внезапно, не получится:
        Небо контролируют америкосы, а поезда не ходють...
        Anarchist
        1. Идущий Сегодня, 16:30
          Так и просят не настойчиво , скорее всего им сказали - уберите американцев и мы придем , но это мои домыслы.
          Идущий
          1. Anarchist Сегодня, 16:56
            Цитата: Идущий
            сказали - уберите американцев и мы придем

            А в ответ - так мы и хотели, чтоб вы это сделали!
            Anarchist
            1. Идущий Сегодня, 16:59
              Не в слух , но про себя точно.
              Идущий
  4. DEZINTO Сегодня, 15:51
    Пусть завязнут там навечно!! am
    DEZINTO
  5. rocket757 Сегодня, 16:02
    Эт шо значит?
    Расширение маковых полей? А янки целую бригаду "ахрономов" командируют???
    Наркуши мож и возрадуются, а нормалам как на сие реагировать???
    rocket757
  6. Не либероид Русский Сегодня, 16:11
    подкинуть талибам с баз хранения ружьишек советских, пусть эту бригаду кошмарят
    Не либероид Русский
    1. Скоробей Сегодня, 16:38
      да эт все понятно... тут скорее ум нужнее полевые команды, тасовать талибов , чорных и х.з. еще кого как это в сиии делолось.. и к рганиуам нашим(таждикским) двигать вслучае..
      Скоробей
  7. Хантер Сегодня, 16:37
    Ну Талибы тоже без помощи не останутся...
    Хантер
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