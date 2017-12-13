Пентагон планирует перебросить в Афганистан дополнительные силы

В начале 2018 года новая бригада помощи силам безопасности (Афганистана) будет размещена на театре (военных действий) и еще больше усилит наши возможности в части консультирования афганских сил, которые входят в новый боевой сезон,

В начале следующего года США планируют разместить в Афганистане новую бригаду, военнослужащие которой будут оказывать помощь местным силам безопасности в борьбе с формированиями «Талибана» (организация запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение бригадного генерала ВВС США Ланса Банча.сказал Банч.По его словам, решение о размещении дополнительных сил «принято в рамках новой стратегии администрации США в Афганистане».В настоящее время в Афганистане находятся около 14,5 тыс. военнослужащих США. Ранее сообщалось, что число военных советников США в этой стране будет увеличено для оказания более эффективной помощи местным военным.Напомним, США вместе с союзниками с 2001 года проводят в Афганистане операцию против движения «Талибан». С 2015 года там действует небоевая миссия «Решительная поддержка», главной целью которой является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур.