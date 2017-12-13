Генерал-майор ВСУ поделился проблемами украинской армии

На мой взгляд, сейчас острейшая проблема — это лагеря, куда отводятся войска для восстановления боеспособности. Лагеря эти палаточные, и после года-полутора эксплуатации эти палатки уже непригодны для жизни. Второй, смежный вопрос — пункты постоянной дислокации

Сегодня есть целый ряд дефицитных калибров. Речь и о стрелковых, и об артиллерийских и ракетных боеприпасах. По сути, пополнять боезапас нечем, и он постоянно сокращается

Во-вторых, боеприпасы — это летальное вооружение. Отношение наших западных партнеров к поставкам летального оружия в Украину всем известно

Мы имеем примерно 5-10 процентов от необходимого по решению тактических задач обеспечения живучести. На стратегические цели — строительство новых хранилищ — средства не выделяются вовсе

Например, танки Т-64БМ "Булат" в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв и заменены линейными Т-64

Вооруженные силы Украины (ВСУ) страдают от острейшей нехватки средств на строительство объектов размещения войск, сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майор Юрий Толочный в интервью агентству «Оборонно-промышленный курьер».— заявил Толочный.По его словам, необходимо создавать новые пункты постоянной дислокации, однако средств на это выделяется катастрофически мало.Также Толочный отметил серьезную нехватку боеприпасов в украинской армии.— уточнил он.Генерал пояснил, что Украине требуются боеприпасы именно советского образца, так как большая часть используемого ВСУ вооружения была произведена еще во времена СССР, и созданные по стандартам НАТО боеприпасы к нему не подходят.— добавил военачальник, подчеркнув, что при нынешнем положении дел некомплект боеприпасов станет критическим уже через один-два года.Кроме того, отмечается и острая нехватка средств на обеспечение безопасности арсеналов и мест хранения боеприпасов.— заявил Толочный. Часть арсеналов по-прежнему остается перегруженной, в хранилищах часто отсутствует сигнализация, а охраной объектов занимаются некомпетентные люди.По словам Толочного, значительные проблемы отмечаются и в других видах войск: в частности, в военно-морских силах остро стоит жилищный вопрос, а в воздушных силах сложилась тяжелая ситуация из-за изношенности авиапарка и нехватки запчастей. Имеющаяся в распоряжении ВСУ бронетехника также по большей части устарела, а варианты ее модернизации часто оказываются неудачными.— пояснил генерал-майор.