17:46 13 декабря

Генерал-майор ВСУ поделился проблемами украинской армии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) страдают от острейшей нехватки средств на строительство объектов размещения войск, сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майор Юрий Толочный в интервью агентству «Оборонно-промышленный курьер».

На мой взгляд, сейчас острейшая проблема — это лагеря, куда отводятся войска для восстановления боеспособности. Лагеря эти палаточные, и после года-полутора эксплуатации эти палатки уже непригодны для жизни. Второй, смежный вопрос — пункты постоянной дислокации
— заявил Толочный.

Генерал-майор ВСУ поделился проблемами украинской армии



По его словам, необходимо создавать новые пункты постоянной дислокации, однако средств на это выделяется катастрофически мало.

Также Толочный отметил серьезную нехватку боеприпасов в украинской армии.

Сегодня есть целый ряд дефицитных калибров. Речь и о стрелковых, и об артиллерийских и ракетных боеприпасах. По сути, пополнять боезапас нечем, и он постоянно сокращается
— уточнил он.

Генерал пояснил, что Украине требуются боеприпасы именно советского образца, так как большая часть используемого ВСУ вооружения была произведена еще во времена СССР, и созданные по стандартам НАТО боеприпасы к нему не подходят.

Во-вторых, боеприпасы — это летальное вооружение. Отношение наших западных партнеров к поставкам летального оружия в Украину всем известно
— добавил военачальник, подчеркнув, что при нынешнем положении дел некомплект боеприпасов станет критическим уже через один-два года.

Кроме того, отмечается и острая нехватка средств на обеспечение безопасности арсеналов и мест хранения боеприпасов.

Мы имеем примерно 5-10 процентов от необходимого по решению тактических задач обеспечения живучести. На стратегические цели — строительство новых хранилищ — средства не выделяются вовсе
— заявил Толочный. Часть арсеналов по-прежнему остается перегруженной, в хранилищах часто отсутствует сигнализация, а охраной объектов занимаются некомпетентные люди.

По словам Толочного, значительные проблемы отмечаются и в других видах войск: в частности, в военно-морских силах остро стоит жилищный вопрос, а в воздушных силах сложилась тяжелая ситуация из-за изношенности авиапарка и нехватки запчастей. Имеющаяся в распоряжении ВСУ бронетехника также по большей части устарела, а варианты ее модернизации часто оказываются неудачными.

Например, танки Т-64БМ "Булат" в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв и заменены линейными Т-64
— пояснил генерал-майор.

Использованы фотографии: Минобороны Украины
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Комментарии 17

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  1. 210окв Сегодня, 16:38
    Самая большая проблема-это сами ВСУ..
    210окв
    1. Тралл Сегодня, 16:41
      ВСУ страдают от острейшей нехватки средств на строительство объектов размещения войск

      С отхожими местами еще проблема имеется smile
      Тралл
      1. 210окв Сегодня, 16:44
        Удивила основная проблема флота-жилье...Раз есть нечто что вы называете флотом,значит живите на кораблях..В кубриках,трюмах,на палубе на худой случай..А!Туплю!Худой случай и есть ваш флот..
        210окв
        1. LSA57 Сегодня, 16:53
          Цитата: 210окв
          В кубриках,трюмах,на палубе на худой случай

          ну какие на плотах могут быть кубрики и трюмы? laughing
          LSA57
        2. Ушлый_башкорт Сегодня, 17:07
          Их на корабли не пускают, на цветмет/чермет всё растащут же!
          Ушлый_башкорт
    2. Владыка Ситх Сегодня, 16:48
      Если б ни Болгария с Польшей, то ВСУ давно уже не было, чем воевать.
      Владыка Ситх
    3. домохозяйка Сегодня, 17:31
      Самая большая проблема ВСУ - "правительство украины"! И чем больше у них проблем, тем лучше! Боеприпасов у них мало!!! Что - всё на складах погорело? Или так активно по Донбассу палили? Св...чи!
      домохозяйка
  2. pvv113 Сегодня, 16:39
    при нынешнем положении дел некомплект боеприпасов станет критическим уже через один-два года

    Это с учетом пожаров на складах или без? wink
    pvv113
    1. LSA57 Сегодня, 16:47
      Цитата: pvv113
      Это с учетом пожаров на складах или без?

      но всё равно перегруженные laughing
      Часть арсеналов по-прежнему остается перегруженной, в хранилищах часто отсутствует сигнализация, а охраной объектов занимаются некомпетентные люди.
      LSA57
      1. pvv113 Сегодня, 17:00
        То есть, можно поджигать и дальше lol
        pvv113
  3. LSA57 Сегодня, 16:49
    Имеющаяся в распоряжении ВСУ бронетехника также по большей части устарела, а варианты ее модернизации часто оказываются неудачными.

    даже такая? laughing
    LSA57
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 16:52
    Стандартный набор проблемм. Четверть века прошло после распада Союза, а проблеммы те же... Это я про жилье. А с боеприпасами - решат. Не болгары продадут, так свой "свечной" заводик построят.
    Вождь краснокожих
    1. SanichSan Сегодня, 17:26
      а в 2014 разве было неизвестно что единственный патронный завод на территории ЛДНР? что-то за 3 года так и не построили, уж четвертый пошел... видать дело не такое простое как вам видится.
      у укров нет ни специалистов, ни оборудования, ни сырья. и что самое важно, им никто не будет эти элементы предоставлять. продавать готовые будут, а вот чтоб украинцы сами снаряды делали, да вы что! кто ж такой рынок сбыта гробить будет??? wink
      SanichSan
  5. Александр 3 Сегодня, 16:54
    Нет денег ,нет армии.
    Александр 3
  6. Nix1986 Сегодня, 16:57
    Проблема N1 это, что люди не понимают, за что они сражаются. Это как в период ранней республики в Риме, пока плебеям не дали права и не дали выбирать своих трибунов, то бегали часто из сражения. Человеку просто не за что было сражаться.
    Nix1986
  7. Хантер Сегодня, 17:05
    Время ,главное оружие Новороссии ..Только не нужно меня пинать мужики сильно!
    У Украины нет будущего , это однозначно.
    В случае чего на Донбассе будет и оружие и добровольцы , это дело принципа и выживания Славян!
    Хантер
  8. Геркулесыч Сегодня, 17:10
    Как только в поле стали, так и начинайте обустройство с рытья могил -в будущих котлах они вам пригодятся. ...
    Геркулесыч
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