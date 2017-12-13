17:47 13 декабря

В Одессе налажен выпуск "дронов-невидимок"

Украинские СМИ сообщают о том, что в Одессе проведены испытания «новейшей техники» Sparrow-LE. Это так называемые тактические дроны-невидимки, которые ранее уже использовались в небе над Донбассом. В материале портала «Первый городской» сообщается, что радиус действия украинских «дронов-невидимок» составляет до 50 километров.

Разработчики «дрона-невидимки» заявили, что тактический беспилотник «хорошо показал себя в зоне АТО».

В Одессе налажен выпуск "дронов-невидимок"



Из материала:
Конкуренцию с зарубежными аналогами одесские беспилотники выигрывают за счет цены.


Сообщается о некоторых характеристиках Sparrow-LE. Минимальная температура окружающей среды для его работы – минус 30 градусов Цельсия, скорость ветра – 12 м/с. Беспилотник способен подниматься на высоту до 5 км, при этом рабочая высота для мониторинга местности – только 1 км.

Sparrow-LE оснащён камерой с 20-кратным увеличением, имеет тепловизионный сенсор, позволяющий вести наблюдение в ночное время. Масса дрона – 3 кг, максимальная скорость – 120 км/ч.

Из материала:
Дроны собираются в одесском районе Молдаванка по специальным шаблонам. Производство одного беспилотника длится одну неделю.




Видимо, производители ожидают, пока высохнет клей...

Использованы фотографии: http://1tv.od.ua
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Anarchist Сегодня, 16:58
    Дронов невидимок? Они наверное невидимы потому, что их нет! Как с неуловимым Джо, только смешнее...
    Но с другой стороны - суслика тоже не видно! А он есть...
    Anarchist
    1. Идущий Сегодня, 17:15
      “Дроны собираются в одесском районе Молдаванка по специальным шаблонам.


      В советское время там шили любые джинсы. laughing
      Идущий
      1. 210окв Сегодня, 17:31
        А на Малой Арнаутской-всю контрабанду!.. wassat
        Цитата: Идущий
        “Дроны собираются в одесском районе Молдаванка по специальным шаблонам.


        В советское время там шили любые джинсы. laughing
        210окв
        1. Anarchist Сегодня, 17:37
          На Дерибасовской хорошая погода, видимо...
          Anarchist
  2. Deniska999 Сегодня, 17:01
    Одна Украина в ленте... Уже надоело.
    Deniska999
    1. Anarchist Сегодня, 17:35
      Да ладно - одна... А Америка, Израиль, Канада, вся Европа и КНДР - Это всё Украина?
      Про Китай забыл...
      Anarchist
  3. Геркулесыч Сегодня, 17:07
    Сборку осуществляет военизированный кружок "обе руки -левые "! lol Поэтому и беспилотники непроизвольно могут улетать налево. ...
    Геркулесыч
    1. Anarchist Сегодня, 17:40
      Цитата: Геркулесыч
      обе руки -левые

      И обе из неё ''родимой''! hi
      Anarchist
  4. sa-ag Сегодня, 17:09
    как то по-старинке делают, 3Д-принтера не видно, а то было бы интересно - печатать планер, модульная сборка
    sa-ag
  5. Александр 3 Сегодня, 17:23
    Их хоть сосчитать можно?Если они не видимы,А то в расчёты вкрадётся ошибка ,Я о количестве. ну и конечно о деньгах.В перспективе наверно танки невидимки.
    Александр 3
  6. RUSOIVAN Сегодня, 17:30
    я такие дроны в 6 лет запускал. был такой вертолетик: за веревку дернул-он и полетел. правда летел невысоко, но ведь можно и втроем дернуть!
    RUSOIVAN
  7. polpot Сегодня, 17:39
    Возрождение украинского авиамоделизма на уровне пионерских кружков на фотографиях лет через 200 к авиастроению вернутся
    polpot
Картина дня