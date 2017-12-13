В Одессе налажен выпуск "дронов-невидимок"

Конкуренцию с зарубежными аналогами одесские беспилотники выигрывают за счет цены.

Дроны собираются в одесском районе Молдаванка по специальным шаблонам. Производство одного беспилотника длится одну неделю.

Украинские СМИ сообщают о том, что в Одессе проведены испытания «новейшей техники» Sparrow-LE. Это так называемые тактические дроны-невидимки, которые ранее уже использовались в небе над Донбассом. В материале портала «Первый городской» сообщается, что радиус действия украинских «дронов-невидимок» составляет до 50 километров.Разработчики «дрона-невидимки» заявили, что тактический беспилотник «хорошо показал себя в зоне АТО».Из материала:Сообщается о некоторых характеристиках Sparrow-LE. Минимальная температура окружающей среды для его работы – минус 30 градусов Цельсия, скорость ветра – 12 м/с. Беспилотник способен подниматься на высоту до 5 км, при этом рабочая высота для мониторинга местности – только 1 км.Sparrow-LE оснащён камерой с 20-кратным увеличением, имеет тепловизионный сенсор, позволяющий вести наблюдение в ночное время. Масса дрона – 3 кг, максимальная скорость – 120 км/ч.Из материала:Видимо, производители ожидают, пока высохнет клей...