09:21 14 декабря

Субмарина 5-го поколения "Хаски" обрела свой облик

Глава робототехнического сектора Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Олег Власов сообщил СМИ о том, что определён облик многоцелевой атомной подводной лодки 5-го поколения «Хаски». Проект через несколько дней будет представлен главнокомандующему Военно-морским флотом России. Речь идёт о завершении так называемого эскизного проектирования будущей субмарины.

Субмарина 5-го поколения "Хаски" обрела свой облик


Из заявления Олега Власова (цитирует РИА Новости):
Мы его (аванпроект) представляем нашему генеральному заказчику. В данном случае главкому ВМФ. 20-го числа к нам приезжает главком, которому все эти данные технические представим.



Ранее главком ВМФ РФ Владимир Королёв заявил о том, что этап научно-исследовательских работ в рамках проекта многоцелевых АПЛ «Хаски» будет завершена в 2018 году.

В структуре ВМФ России также сообщалось, что строительство подводных лодок 5-го поколения планируется заложить в государственную программу вооружений на период с 2018 по 2025 годы.

На сегодняшний день известно, что АПЛ проекта «Хаски» (пятое поколение субмарин) будет иметь на вооружении новейшую гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон» со скоростью в 5-6 звуковых. Другой общедоступной информации о проекте на данный момент практически нет.

Использованы фотографии: pro-arctic.ru
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Комментарии 21

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  1. Дедкастарый Сегодня, 05:41
    будущее время так не определённо,хоть бы железо начали резать,а потом сообщали.
    Дедкастарый
    1. Titsen Сегодня, 06:30
      Цитата: Дедкастарый
      хоть бы железо начали резать,а потом сообщали.


      Главное прокукорекать!
      Titsen
      1. maxim947 Сегодня, 08:08
        Главное прокукорекать!

        Не надо ругаться, написано - завершается эскизное проектирование, потом будет следующий этап и также работа связанная только с документацией. Вот когда контракт появится на изготовление тогда и железо будут резать, а сейчас такой задачи не стоит.
        Только в статье видимо спутали понятия аванпроекта и эскизного. Речь скорее всего идет об аванпроекте, потому как эскизный проект это уже часть конктракта, а его пока нет.
        maxim947
        1. bulvas Сегодня, 09:12
          Цитата: Дедкастарый
          будущее время так не определённо,хоть бы железо начали резать,а потом сообщали.


          Понятное дело, что хочется дедкестарому успеть увидеть новую лодку в металле,
          так ведь еще только:
          Речь идёт о завершении так называемого эскизного проектирования будущей субмарины.


          Трудно на этом этапе понять, как резать железо

          А то, что сообщили - так это к журналистам, они торопятся "застолбить новость", им надо на хлеб зарабатывать
          bulvas
    2. просто экспл Сегодня, 07:04
      статья вообще то о том что только облик сделали . а там даже про полноценного проекта еще абзац далеко .
      просто экспл
    3. RASKAT Сегодня, 08:35
      Лично мне кажется что лодка будет многоцелевой, и нести не менее 30-40 ракет. Как пртивокарабельных так и крылатых тактических. Возможно даже удастся все эти качества объединить в одной ракете, уж слишком он (Циркон) засекречен. Если его дальность будет 1000 км то и Калибры по сути не нужны, с большинством наземных целей он вполне справляется.
      RASKAT
      1. bulvas Сегодня, 09:18
        Цитата: RASKAT
        Лично мне кажется что лодка будет многоцелевой, и нести не менее 30-40 ракет. Как пртивокарабельных так и крылатых тактических. Возможно даже удастся все эти качества объединить в одной ракете, уж слишком он (Циркон) засекречен. Если его дальность будет 1000 км то и Калибры по сути не нужны, с большинством наземных целей он вполне справляется.


        Разные ракеты нужны для разных целей
        Где-то нужен Калибр, а где-то Циркон

        У них разные цели и ТТХ.
        Зачем против бармалеев использовать Циркон?
        bulvas
  2. 210окв Сегодня, 05:42
    Этих эскизов....Главное что бы в металле появилось..А то заявят через год-отложим пока..
    210окв
    1. Serg65 Сегодня, 07:20
      Цитата: 210окв
      А то заявят через год-отложим пока..

      Здравствуйте Дмитрий hi
      Главная тема в этой новости это..
      Мы его (аванпроект) представляем нашему генеральному заказчику.

      Т.е. рулит не ВПК как при Союзе, а заказчик в лице ВМФ!!!! И дело тут не в деньгах, а понравится ли эскиз заказчику!!! wink
      Serg65
      1. Хагалаз Сегодня, 08:02
        Какая то не правильная у Вас формулировка, на мой взгляд. Что значит ВПК рулит? Осмелюсь заявить, что никогда при Союзе, выражаясь по Вашему, ВПК не рулил! Напроив, выполнял требования заказчика. И не редко проекты закрывали или перерабатывали, если заказчику не нравилось. Да, случалось, что какие то работы выполнялись в инициативном порядке. Но так поступали только понастоящему гениальные конструкторы и относительно не часто, да и те никогда до конца не были уверены в результатах своей инициативы.
        Что касается статьи, нормальная работа в рамках связки заказчик-исполнитель. Другое дело, стоит ли афишировать на этом этапе?
        Хагалаз
        1. Serg65 Сегодня, 08:16
          Цитата: Хагалаз
          Осмелюсь заявить,

          laughing Ну давайте осмельтесь!!! В фактах, фамилиях и изделиях!!!
          Цитата: Хагалаз
          никогда при Союзе, выражаясь по Вашему, ВПК не рулил!

          Да нууу??? Да ладно!!!! Только по ВМФ СССР...."Анчар" пр.661, «Барракуда» пр.945, «Акула» пр.941, "Орлан" пр.1144, «Сарыч» пр. 956+его брат «Фрегат» пр.1155...вам этого хватит??? Могу продолжить!
          Кто до 84-го был министром МО? Правильно, министр оборонной промышленности, секретарь ЦК товарищ Устинов!!
          Цитата: Хагалаз
          Другое дело, стоит ли афишировать на этом этапе?

          Вот в этом я с вами полностью согласен!
          Serg65
          1. Хагалаз Сегодня, 08:38
            Примеров Вы привели много, но что толку? И я всё же осмелюсь!Взять ту же Акулу, ЗАДАНИЕ на проект (не скрою, уточнил в интернете) было выдано в 72 году. И такая огромная она не от амбиций ВПК, судостроения в данном случае, а от того, что у ЗАКАЗЧИКА, ВМФ, то биш, на тот момент не было достаточно компактных ракет с необходимыми характеристиками для подводных лодок. Два этих факта ну никак не говорят о том, что ВПК рулит перед Заказчиком.
            Хагалаз
            1. Serg65 Сегодня, 08:43
              Цитата: Хагалаз
              не от амбиций ВПК, судостроения в данном случае, а от того, что у ЗАКАЗЧИКА, ВМФ, то биш, на тот момент не было достаточно компактных ракет

              Я дико извиняюсь, но вы сами поняли что написали? По вашему, ЗАКАЗЧИК делает сам для себя ракету и просит ВПК под эту ракету сделать лодку? good
              wink Удачи вам
              Serg65
              1. Хагалаз Сегодня, 08:48
                Именно так! ПЛ Акула создавалась под конкретную ракету. Изучите вопрос.
                И Вам удачи!
                Хагалаз
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:44
    На сегодняшний день известно, что АПЛ проекта «Хаски» (пятое поколение субмарин) будет иметь на вооружении новейшую гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон» со скоростью в 5-6 звуковых.

    Будет...будет... smile только трепаться раньше времени не стоит об этом...что за вбросы такие what рассказываем обо всех стадиях вооружения ВМС РОССИИ...

    Сначала сделайте а потом говорите...фильтруйте сообщения и мысли свои.
    Тот же ЛЕХА
    1. Serg65 Сегодня, 07:24
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      фильтруйте сообщения и мысли свои

      hi Приветствуем!
      Поду такие вот плакаты уже не в моде в частях, штабах и на заводах!
      Serg65
  4. Волька Сегодня, 05:53
    любят однако у нас "вовремя доложить", хотя в этом проекте еще "конь не валялся"...
    Волька
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:28
    Субмарина 5-го поколения "Хаски" обрела свой облик
    В виде 4х этажного здания?Судя по фото. feel
    Наблюдатель2014
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:31
    Настоящие Хаски обидится crying если субмарины нового поколения, в их честь названные не будут пастроины!!! am
    Геркулесыч
    1. Чеширский Сегодня, 07:39
      А три ошибки в предложении - на это хаски не обидятся?
      Чеширский
  7. kirgiz58 Сегодня, 08:35
    Цитата: Чеширский
    А три ошибки в предложении

    Это не ошибки, это "фирменный" стиль. laughing
    kirgiz58
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