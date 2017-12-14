Субмарина 5-го поколения "Хаски" обрела свой облик

Мы его (аванпроект) представляем нашему генеральному заказчику. В данном случае главкому ВМФ. 20-го числа к нам приезжает главком, которому все эти данные технические представим.

Глава робототехнического сектора Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Олег Власов сообщил СМИ о том, что определён облик многоцелевой атомной подводной лодки 5-го поколения «Хаски». Проект через несколько дней будет представлен главнокомандующему Военно-морским флотом России. Речь идёт о завершении так называемого эскизного проектирования будущей субмарины.Из заявления Олега Власова (цитирует РИА Новости ):Ранее главком ВМФ РФ Владимир Королёв заявил о том, что этап научно-исследовательских работ в рамках проекта многоцелевых АПЛ «Хаски» будет завершена в 2018 году.В структуре ВМФ России также сообщалось, что строительство подводных лодок 5-го поколения планируется заложить в государственную программу вооружений на период с 2018 по 2025 годы.На сегодняшний день известно, что АПЛ проекта «Хаски» (пятое поколение субмарин) будет иметь на вооружении новейшую гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон» со скоростью в 5-6 звуковых. Другой общедоступной информации о проекте на данный момент практически нет.