09:23 14 декабря

Трамп заявил, что природа мешает активнее расти американской экономике

Президент США Дональд Трамп после заявления о «победе американской армии над ИГИЛ (*запрещено в РФ) в Сирии и Ираке» сделал другое громкое заявление. По словам Трампа, у США «давно не было таких экономических успехов, какие могут возникнуть после внесения поправок в налоговый кодекс». Президент США заявил, что США стоят на пороге «нового экономического чуда».

Трамп:
Американцы уже с февраля могут увидеть сниженные налоги и повышенные доходы.


Далее американский президент заявил, что более активному росту американской экономики мешают природные катаклизмы – ураганы.


Трамп заявил, что природа мешает активнее расти американской экономике


Из речи Дональда Трампа:
Сейчас рост американской экономики составляет 3%, а если бы не было ураганов, то был бы и 4%. А ведь ещё два года назад, когда начиналась моя (президентская) кампания это выглядело немыслимыми цифрами. И всё будет только расти. Наша безработица упала до минимума за последние 17 лет. Со времени выборов в США созданы более 2-х миллионов рабочих мест.


При этом многие американцы считают, что инициатива Трампа по снижению налогов ля бизнеса приведёт к повышению доходов исключительно для «денежных мешков», но не для простых граждан, включая американский средний класс.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. КОН Сегодня, 06:28
    Доклад-"Сны и сновидения"...)))))
    КОН
    1. Дедкастарый Сегодня, 07:21
      трампа уже "несёт" пуще Остапа Бендера... несёт откровенный бред,и чушь,причём убеждённо. в общем-клиника.
      Дедкастарый
      1. катана Сегодня, 08:27
        Цитата: Дедкастарый
        трампа уже "несёт" пуще Остапа Бендера... несёт откровенный бред,и чушь,причём убеждённо. в общем-клиника.

        В чем бред ?В том,что еще один год такого роста экономики США в 3,4 процента ВВП в год и как не парадоксально - это весь ВВП России.Только рост в два года на 3,4 процента - это весь ВВП России.
        катана
        1. CooL_SnipeR Сегодня, 08:46
          Напечатали на 3% больше зеленой туалетной бумаги
          CooL_SnipeR
    2. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:37
      А украинцы может и правы, что весь мир с ними, у США экономическое чудо, французы ИГ победили, евреи заявляют, что палестинцы сами себя обстреливают. Похоже по всему миру зараза расползлась laughing
      Ушлый_башкорт
      1. dsk Сегодня, 08:46
        американский президент заявил, что более активному росту американской экономики мешают природные катаклизмы – ураганы.

        Здравствуйте Артур! Господин Трамп объявил "строгача" Господу Богу. Наверно подзабыл что "яйца курицу не учат". hi
        dsk
  2. krops777 Сегодня, 06:29
    Далее американский президент заявил, что более активному росту американской экономики мешают природные катаклизмы – ураганы.


    Ну так введите против природы санкции в чем проблема то.
    krops777
    1. dik-nsk Сегодня, 06:36
      И всё будет только расти
      "чтоб у всех баб росло, а у мужиков стояло", Указ Трампа №** laughing
      dik-nsk
  3. Фрол 7525 Сегодня, 06:29
    "Сейчас рост американской экономики составляет 3%, а если бы не было ураганов, то был бы и 4%. А ведь ещё два года назад, когда начиналась моя (президентская) кампания это выглядело немыслимыми цифрами. И всё будет только расти. Наша безработица упала до минимума за последние 17 лет. Со времени выборов в США созданы более 2-х миллионов рабочих мест."
    А вот нам бы так...
    Фрол 7525
  4. 210окв Сегодня, 06:29
    Для такой мощной экономики ураганы тьфу!Что то неладно в трамповском королевстве!
    210окв
    1. Николай Р-ПМ Сегодня, 06:49
      Они плохонькие танцоры) вечно что-то мешает)
      Николай Р-ПМ
  5. Горный стрелок Сегодня, 06:30
    Ну так объявите ураганам санкции! Или вообще природе... Пусть испугается, и будет вести себя прилично laughing
    Горный стрелок
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:32
    Сейчас рост американской экономики составляет 3%, а если бы не было ураганов, то был бы и 4%.
    В чём проблема.Бомби эти ураганы .И напугай их авианосцами до смерти. laughing
    Наблюдатель2014
  7. savage1976 Сегодня, 06:35
    Если б ещё солнце над омерикой не заходилио......
    savage1976
  8. Геркулесыч Сегодня, 06:41
    Запрети уроганы законодательно, а ответсвенным за исполнение поставь Маккейна lol -если что его не жалко, тем более с больной головы толку мало, немного и потеряете.
    Геркулесыч
  9. рюрикович Сегодня, 06:43
    Тьфу ты, ураганы какие-то мешают... belay Я уж было грешным делом подумал, что в устройстве человека проблема what Ведь отсутствие мозгов тоже чревато катастрофами в экономике lol feel
    рюрикович
  10. demo Сегодня, 06:46
    По словам Трампа, у США «давно не было таких экономических успехов, какие могут возникнуть после внесения поправок в налоговый кодекс».

    Я не понял.
    Это перевод такой кривой? Или это у Трампа мозги кривые? Или и то, и другое одновременно?
    Как можно в одном предложении смешать будущее и прошедшее время?
    Так были или не были? Возникли или нет? Внесут поправки или не внесут? Примут или нет?
    На лицо факт прогрессирующего "майдана головного мозга".
    Вот к чему приводит общение с представителями украинских властей. Даже краткосрочное. Без мер комплексной защиты.
    demo
  11. Александр 3 Сегодня, 06:46
    А у нас противоположное мнение-чем больше катаклизмов в США тем меньше будут думать как нагадить России.
    Александр 3
  12. rotmistr60 Сегодня, 06:47
    природа мешает активнее расти американской экономике
    Ну вот и до природы (ураганов) добрался. Кто (что) следующий? Даже природа не в ладах с американцами, так уже всех достали. А ведь над природой гегемонию не установишь, военной мощью не запугаешь, да и с санкциями проблемы.
    rotmistr60
  13. Nix1986 Сегодня, 07:14
    Вот все таки, что то русское в нем есть, объяснять косяки - погодой и бакланами это наше национальное laughing
    Nix1986
  14. ЗВО Сегодня, 07:19
    2 миллиона рабочих мест....
    Появилось просто благодаря новому налоговому законодательству..

    А у нас и рубль обесценился вдвое...
    И работы все меньше и меньше...
    Водитель Камаза в Нефтеюганске. отработавший 30 дней по 12 часов на отсыпке песка на месторождениях - получает 47-50 тысяч рублей.
    В Новом Уренгое - так же или еще меньше даже.
    Трудовые контракты не продлевают, сокращают, работы нет. все города в таксистах.
    Вакансий нет уже ни на одном предприятии, кроме мигрантско-ориентированных Пятерочек и Магнитов..
    И никому нет дела до того, что страна рушится.
    ЗВО
  15. Altona Сегодня, 07:31
    Обычно мешает данное природой мужское хозяйство между ног, в чём Дональд, собственно, честно и признался.
    Altona
  16. МВГ Сегодня, 07:37
    Дональд жжет... ))))
    МВГ
  17. Masya Masya Сегодня, 08:19
    Во Трамп тугодум! Это же российское климатическое оружие!!! lol еще один повод наложить санкции на Россию! wink
    Masya Masya
  18. CooL_SnipeR Сегодня, 08:50
    После йеллустоуна ввп у них на 100% упадет
    CooL_SnipeR
  19. Evgenijus Сегодня, 09:16
    Крыша у лидера едет ... Луна то ему не мешает? Сами они без приглашения на континент прибыли, а теперь жалуются. Так пусть возвращаются обратно, в Европе с мигрантами будет веселее.
    Evgenijus
  20. КОТ БАЮН Сегодня, 09:21
    аааа... погода мешает.. Ну понятно тогда. Я то думал: в чем же дело? А тут вон оно как...
    НО мне нравится как чистят мозг плебсу:
    Со времени выборов в США созданы более 2-х миллионов рабочих мест.

    А сколько рабочих мест ликвидировано? Никто сказать не хочет.
    За последний год у полосатых собак ровненько: сколько рабочих мест создано, приблизительно столько же и обращается по поводу трудоустройства на биржу.
    КОТ БАЮН
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