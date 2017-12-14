Трамп заявил, что природа мешает активнее расти американской экономике
Президент США Дональд Трамп после заявления о «победе американской армии над ИГИЛ (*запрещено в РФ) в Сирии и Ираке» сделал другое громкое заявление. По словам Трампа, у США «давно не было таких экономических успехов, какие могут возникнуть после внесения поправок в налоговый кодекс». Президент США заявил, что США стоят на пороге «нового экономического чуда».
Трамп:
Далее американский президент заявил, что более активному росту американской экономики мешают природные катаклизмы – ураганы.
Из речи Дональда Трампа:
При этом многие американцы считают, что инициатива Трампа по снижению налогов ля бизнеса приведёт к повышению доходов исключительно для «денежных мешков», но не для простых граждан, включая американский средний класс.
Трамп:
Американцы уже с февраля могут увидеть сниженные налоги и повышенные доходы.
Далее американский президент заявил, что более активному росту американской экономики мешают природные катаклизмы – ураганы.
Из речи Дональда Трампа:
Сейчас рост американской экономики составляет 3%, а если бы не было ураганов, то был бы и 4%. А ведь ещё два года назад, когда начиналась моя (президентская) кампания это выглядело немыслимыми цифрами. И всё будет только расти. Наша безработица упала до минимума за последние 17 лет. Со времени выборов в США созданы более 2-х миллионов рабочих мест.
При этом многие американцы считают, что инициатива Трампа по снижению налогов ля бизнеса приведёт к повышению доходов исключительно для «денежных мешков», но не для простых граждан, включая американский средний класс.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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