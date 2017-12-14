09:28 14 декабря

Госдеп: Россия должна прекратить обстрелы гражданского населения Донбасса

Главное внешнеполитическое ведомство США выступило с очередными обвинениями в адрес Российской Федерации. Официальный представитель американского Госдепартамента Хизер Науэрт заявила о том, что «Россия продолжает обстреливать гражданское население на востоке Украины».

РИА Новости цитирует г-жу Науэрт:
Мы вновь призываем Россию прекратить артиллерийские ракетные обстрелы украинского гражданского населения. Мы глубоко обеспокоены продолжающимися нападениями на гражданскую инфраструктуру Донецкого региона. Пророссийские вооружённые формирования должны отступить от своих позиций в районе фильтровальной станции под Донецком и прекратить обстрелы (ДФС).


Госдеп: Россия должна прекратить обстрелы гражданского населения Донбасса


Хизер Науэрт во время работы в СМИ


При этом г-жа Науэрт ни слова не произнесла о том, что прекратить обстрелы мирного населения и донецкой инфраструктуры должна украинская армия, которая уже не скрывает того, что не только продолжает обстреливать неподконтрольные территории, но и занимает населённые пункты в так называемой «серой зоне».

Науэрт заявила о резко ухудшившейся гуманитарной обстановке на Донбассе. По её словам, такая обстановка «хуже, чем когда-либо».

Так выделите в таком случае средства не на закупку Киевом очередных партий оружия, а на продукты питания и медикаменты непосредственно жителям Донбасса.

Использованы фотографии: https://www.instagram.com
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Комментарии 52

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  1. 210окв Сегодня, 06:58
    Требование из параллельного мира..
    210окв
    1. Anarchist Сегодня, 07:02
      Почву готовят! Новый год скоро, судя по сводкам, что-то затевается... И ничем хорошим, это что-то, не грозит!
      Дмитрий, доброго утра!
      Anarchist
      1. 210окв Сегодня, 08:33
        Саш,утро доброе.Готовятся ввести личные санкции.. sad
        Цитата: Anarchist
        Почву готовят! Новый год скоро, судя по сводкам, что-то затевается... И ничем хорошим, это что-то, не грозит!
        Дмитрий, доброго утра!
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 08:42
          Дима, Саша - доброе утро! hi Все эти американские высказывания последнего времени выглядят как попытка мести России за Сирию.
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 09:10
            Парни, всем привет! По-моему, они и до Сирии умом не блистали wink
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 09:15
              Володя hi У них ум заменён "исключительностью". wink
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 09:20
                Исключительность - это которая мозги исключает? wink
                pvv113
      2. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:53
        Цитата: Anarchist
        Почву готовят! Новый год скоро, судя по сводкам, что-то затевается... И ничем хорошим, это что-то, не грозит!Дмитрий, доброго утра!

        В последние годы - США во время олимпиад затевают что то не хорошее против России. Как бы чего не началось во время олимпиады в Пхеньчане.
        IGOR GORDEEV
    2. Дедкастарый Сегодня, 07:02
      Госдеп: Россия должна прекратить обстрелы гражданского населения Донбасса
      занять бы её рот чем то полезным и толстым...
      Дедкастарый
      1. Фрол 7525 Сегодня, 07:20
        Фи тебе!Джентльмены так с Дамой не унижают себя высказываниями подобными.
        Фрол 7525
        1. татарин 174 Сегодня, 07:28
          Да он про осиновый кол говорил. А вы о чём подумали?
          татарин 174
          1. CooL_SnipeR Сегодня, 08:24
            Лучше моментом залить...тип-топ долго сохнет
            CooL_SnipeR
    3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:03
      Требование из параллельного мира..
      Ответить Цитировать Жалоба

      Виртуального...если точнее...видимо других аргументов нет и сказать нечего ...стала эта дамочка нести взамен пургу ...дело ПСАКИ живет в ГОСДЕПЕ США...так держать. smile
      Тот же ЛЕХА
    4. askort154 Сегодня, 07:04
      210окв....Требование из параллельного мира..


      Льстите им wink Эти требования вполне земные - из палаты ( fool ) № 6.
      askort154
    5. dik-nsk Сегодня, 07:06
      Требование из параллельного мира
      емкие и содержательные комментарии, а главное первый под каждой новостью)))
      dik-nsk
    6. ст 2 статьи Сегодня, 07:50
      Вопрос что они там курят уже неактуален,какими грибами они это заедают?
      ст 2 статьи
    7. Зяблицев Сегодня, 08:25
      Американцы сами по себе недалекие, а если это еще и женщина, да еще и блондинка,то вообще пиши-пропало...У них, такое ощущение, самых толковых женщин - всего две,да и те, Джейн Псаки и Моника Левински! laughing
      Зяблицев
    8. SOF Сегодня, 08:42
      "Пока живут на свете хвастуны,
      Мы прославлять судьбу свою должны.
      Покуда живы жадины вокруг,
      Удачи мы не выпустим из рук.
      Покуда есть на свете дураки,
      Обманом жить нам, стало быть, с руки.
      Какое небо голубое,
      Мы не сторонники разбоя:
      На дурака не нужен нож,-
      Ему с три короба наврёшь
      И делай с ним, что хошь!" - песня кота Базилио из....
      Требование из параллельного мира..

      ...страны дураков....
      SOF
  2. ФЕОДОР Сегодня, 07:01
    И оккупацию Лимпопо !
    ФЕОДОР
    1. GRF Сегодня, 09:26
      Мы требуем, чтобы омерика прекратила уничтожение индейцев и освободила их земли!
      GRF
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:02
    «Россия продолжает обстреливать гражданское население на востоке Украины»
    Вы обратили внимание на то, что после объявления Россией победы над ИГИЛ и вояжа ВВП по БВ американцы сразу активизировали суету вокруг Украины. Тиллерсон - мы еще вернемся к вопросу Крыма, Конгресс - 350 млн на вооружения, говорящая голова об обстрелах. Чувствуется, что американцы понимают, что в Сирии облажались и выглядят бледновато на фоне России в этом регионе. Необходимо чем-то компенсировать.
    rotmistr60
    1. ibn.shamai Сегодня, 08:51
      То же будет и на укроине wassat
      ibn.shamai
    2. Антианглосакс Сегодня, 08:58
      Цитата: rotmistr60
      Вы обратили внимание на то, что после объявления Россией победы над ИГИЛ и вояжа ВВП по БВ американцы сразу активизировали суету вокруг Украины. Тиллерсон - мы еще вернемся к вопросу Крыма, Конгресс - 350 млн на вооружения, говорящая голова об обстрелах. Чувствуется, что американцы понимают, что в Сирии облажались и выглядят бледновато на фоне России в этом регионе. Необходимо чем-то компенсировать.

      Если уж эти полосатые собаки в Сирии облажались, то на нашей окраине у амеровыродков шанса нет ни единого! Нагадят? Да! По полной и изо всех сил, но им же хуже будет.
      Почему бы нашим оф. лицам не потребовать у этой зомбированной ведьмы доказательства, а если не предоставит - объявить её на весь Мир лживой сукой. И вообще уже давно пора всем официальным лицам называть америпедию - империей лжи, а то только утираются от плевков и не мычат не телятся.
      Антианглосакс
  4. nikolaev Сегодня, 07:04
    что непонятного? Россия должна прекратить обстрелы. Неважно кто стреляет, но поскольку это зона ответственности России, то именно она должна навести там порядок - зачистить все наци-батальоны на территории Украины. Больше это сделать некому.
    nikolaev
  5. sgr291158 Сегодня, 07:07
    Старые песни о главном. Больше то тем для разговоров нет.
    sgr291158
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:12
    Миллион раз повторю -зря Москва остоновила республики, и не дала им забрать Мариуполь, Бердянск, и остальные населенные пункты! Теперь-то идти надо будет как минимум до Одессы, что-бы вернуть свои Российские ЗЕМЛИ, именно земли, а населению выбор -или мирно жить, или выезжать массово в Европу, америку, черту на кулички, только без права возврата назад. Как или земли нужно вернуть свои назад обязательно и окончательно!
    Геркулесыч
    1. shura7782 Сегодня, 08:47
      [quote=Геркулесыч][/quote]
      Истину глаголешь!!! good
      shura7782
  7. Nix1986 Сегодня, 07:13
    Ничего нового. Продолжаем стрелять дальше laughing
    Nix1986
  8. gukoyan Сегодня, 07:14
    Ну ничего симпатяжка такая... Я бы позажигал с ней)))
    gukoyan
  9. gig334 Сегодня, 07:14
    Раз так упорно и нагло врут, высасывают из пальца повод, значит точно что-то готовят. А вообще, России нужно ещё активней вооружаться. И присоединить Донбасс к России и не обращать внимание на вой из стран НАТО. А то Донбасс уже настрадался.
    gig334
  10. BLADFROST Сегодня, 07:19
    По-ходу, этой дамочке голова дана для приёма пищи. И рот для двойного назначения.
    BLADFROST
    1. Антианглосакс Сегодня, 09:00
      Цитата: BLADFROST
      По-ходу, этой дамочке голова дана для приёма пищи. И рот для двойного назначения.

      Антианглосакс
  11. maratk Сегодня, 07:26
    мда уж. Запад этим "славиться" веками, своей ложью.
    maratk
  12. МВГ Сегодня, 07:28
    Ура! Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт - новая Женя Псаки ! Интересно, будут ли ее так же часто показывать? Мэтью Ли опять вволю натешится ))))))
    МВГ
  13. rocket757 Сегодня, 07:33
    Нормально так - Россия, "жестокий", "кровавый мюрдор", .... чего от неё ждать - и это заявляет нам белый и пушистый такой дядя Сэм, голосом от госдепа?
    Нормально так, - внимание, внимание, говорит .... верные, достойные ученики известного, во всём мире, вруна доктора Геббельса - .
    rocket757
  14. nikolaj1703 Сегодня, 07:43
    Что ОНИ курят?
    nikolaj1703
  15. Горный стрелок Сегодня, 07:46
    Им все равно. Сказано - "Империя зла" - значит, она и есть. Пора перестать реагировать на подобные "Псакости". ВНА серьезные проблемы, как то она из них выберется?
    А России - в общем, "фиолетово" на очередной "выпад". Главное, чтобы бронепоезд на запасном пути под парами был...
    Горный стрелок
  16. Coronel76 Сегодня, 07:49
    Чтож ежели просят можно и прекратить, на каждую позицию артиллерии ВСУ по паре калибров и все обстрелы закончатся!
    Coronel76
    1. Prometey Сегодня, 08:42
      А оно так и есть. Если вникнуть в суть сказанного Хизер - это и есть завуалированная просьба к России - прекратить обстрелы гражданского населения - то есть - подавить укропскую артиллерию. Для этого и предлагается отвести пророссийские силы, как она говорит, от линии соприкосновения, что бы они не попали под удар. По сути штатовцы дали отмашку на подавление позиций ВСУ и даже намекнули в каком районе. Все, что говорится Госдепом - имеет скрытый смысл, а то и обратный вовсе.
      Prometey
  17. Муссаси Сегодня, 07:54
    Совсем не смешно, это официальное лицо госдепа которому люди верят на слово. Пора уже заводить судебные дела за подобные высказывания.
    Муссаси
  18. Ретвизан 8 Сегодня, 08:32
    ...призываем Россию прекратить артиллерийские ракетные обстрелы украинского гражданского населения...
    Россия должна прекратить обстрелы населения?!
    Матрасные дипломаты уже все берега попутали!
    Пнуть этих туповатых , недоучек и вообще разорвать отношения. Сколько можно делать вид, что ничего не происходит? Против нас идет откровенная война и нападают на нас со всех сторон, без стыда, без совести и без всяких понятий!
    Ретвизан 8
  19. СерегаБосс Сегодня, 08:36
    Думаю даже не стоит обсуждать и писать об этом бреде оторванном от реальности. Трудно объяснять нелюдям у которых 5 см лоб - остальное затылок, где правда, а где ложь...
    СерегаБосс
  20. CooL_SnipeR Сегодня, 08:43
    ГосДеб...ы, что с них взять. Хотя цель ясна и понятна
    CooL_SnipeR
  21. Azazelo Сегодня, 08:51
    завязывали бы курить анашу
    Azazelo
  22. Инок Сегодня, 08:58
    Жидкое лукавство!
    Инок
  23. taseka Сегодня, 09:01
    Теперь полностью вникаешь в суть пословицы - " поставить всё с головы на ноги"
    taseka
  24. Evgenijus Сегодня, 09:11
    Эти тетки за океаном плохо в школе учились, не знают географию, не понимают о чем говорят. Чего они лезут в политику? Пусть своим мужьям подштанники стирают, толку будет больше. Может, мужики у них не очень ...?
    Evgenijus
  25. savage1976 Сегодня, 09:17
    Жаль, что здесь нельзя матом и с обязательным доведением до сведения дурдепа.
    savage1976
  26. faiver Сегодня, 09:17
    цирк и немцы
    faiver
  27. Теренин Сегодня, 09:25
    Госдеп: Россия должна прекратить обстрелы гражданского населения Донбасса
    В переводе на понятный язык это звучит так: Пусть мы (США) и знаем реальную обстановку с обстрелами, но со своей, выгодной для нас позиции, мы сходить не намерены. И вообще, мы-Америка, а кто вы такие?
    Теренин
  28. Ratmir_Ryazan Сегодня, 09:25
    Американские политики - просто лицемерные сволочи и лжецы...
    Ratmir_Ryazan
  29. Ретвизан 8 Сегодня, 09:26
    Большинство заявлений и поступков штатовской дипломатии лишь усугубляют ситуации в мире, они лишь подливают масла в огонь!
    Готовы ради доминирования в этом мире развязать любую кровопролитную заварушку.
    Когда же это вернется к ним на территорию, огненным бумерангом?!
    Ретвизан 8
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