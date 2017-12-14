Госдеп: Россия должна прекратить обстрелы гражданского населения Донбасса

Мы вновь призываем Россию прекратить артиллерийские ракетные обстрелы украинского гражданского населения. Мы глубоко обеспокоены продолжающимися нападениями на гражданскую инфраструктуру Донецкого региона. Пророссийские вооружённые формирования должны отступить от своих позиций в районе фильтровальной станции под Донецком и прекратить обстрелы (ДФС).

Хизер Науэрт во время работы в СМИ