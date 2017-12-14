Госдеп: Россия должна прекратить обстрелы гражданского населения Донбасса
Главное внешнеполитическое ведомство США выступило с очередными обвинениями в адрес Российской Федерации. Официальный представитель американского Госдепартамента Хизер Науэрт заявила о том, что «Россия продолжает обстреливать гражданское население на востоке Украины».
РИА Новости цитирует г-жу Науэрт:
При этом г-жа Науэрт ни слова не произнесла о том, что прекратить обстрелы мирного населения и донецкой инфраструктуры должна украинская армия, которая уже не скрывает того, что не только продолжает обстреливать неподконтрольные территории, но и занимает населённые пункты в так называемой «серой зоне».
Науэрт заявила о резко ухудшившейся гуманитарной обстановке на Донбассе. По её словам, такая обстановка «хуже, чем когда-либо».
Так выделите в таком случае средства не на закупку Киевом очередных партий оружия, а на продукты питания и медикаменты непосредственно жителям Донбасса.
РИА Новости цитирует г-жу Науэрт:
Мы вновь призываем Россию прекратить артиллерийские ракетные обстрелы украинского гражданского населения. Мы глубоко обеспокоены продолжающимися нападениями на гражданскую инфраструктуру Донецкого региона. Пророссийские вооружённые формирования должны отступить от своих позиций в районе фильтровальной станции под Донецком и прекратить обстрелы (ДФС).
Хизер Науэрт во время работы в СМИ
При этом г-жа Науэрт ни слова не произнесла о том, что прекратить обстрелы мирного населения и донецкой инфраструктуры должна украинская армия, которая уже не скрывает того, что не только продолжает обстреливать неподконтрольные территории, но и занимает населённые пункты в так называемой «серой зоне».
Науэрт заявила о резко ухудшившейся гуманитарной обстановке на Донбассе. По её словам, такая обстановка «хуже, чем когда-либо».
Так выделите в таком случае средства не на закупку Киевом очередных партий оружия, а на продукты питания и медикаменты непосредственно жителям Донбасса.
Использованы фотографии: https://www.instagram.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти